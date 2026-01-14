Megtört a csend: fontos hírek láttak napvilágot Fenyő Miklós állapotával kapcsolatban

– mondta egy, a családhoz közel álló forrás. „Úgy hallottam, hogy elkezdett kijönni a betegségből, de persze ezt senki nem szeretné elkiabálni. Valamennyien szorítunk érte, és talán nem hiába. Szerencsére Miki a kora ellenére rendkívül aktív életet élt, formában tartotta magát, így a szervezete nagyobb eséllyel küzd a kórral” – egészítette ki az informátor.

Ezeket az információt Szikora Róbert is megerősítette.

„Úgy hallottam, hogy jobban van” – mondta a zenésztárs, aki közösségi oldalán arra kérte a rajongókat, hogy imáikkal támogassák Fenyő Miklós felépülését.

További reményre ad okot, hogy a Blikk értesülései szerint a zenészt egy kiválóan felszerelt, modern eszközökkel ellátott fővárosi kórházban ápolják, ahol tapasztalt és felkészült orvosi csapat gondoskodik róla. Minden adott tehát ahhoz, hogy a gyógyulás esélyei a lehető legjobbak legyenek.

A fokozott orvosi figyelem különösen indokolt, hiszen – ahogy a Blikk által megkérdezett szakértő hangsúlyozta – a tüdőgyulladás még fiatalabb szervezetet is komolyan megviselhet.