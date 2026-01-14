Megtört a csend: fontos hírek láttak napvilágot Fenyő Miklós állapotával kapcsolatban

Aggasztó hírek: Fenyő Miklós kórházba került
Súlyos betegség miatt került kórházba az énekes.
A rock and roll hazai ikonja vasárnap került kórházba tüdőgyulladás miatt.
Bár a családtagok és a rajongók még nem könnyebbülhetnek meg, bizakodásra adhat okot az a Blikk által közölt cikk, amely a súlyos beteg Fenyő Miklós állapotáról értekezett. Mint ismert, a rock and roll hazai ikonja vasárnap került kórházba tüdőgyulladás miatt, amiről a családja tájékoztatta a nyilvánosságot. Azóta hivatalos információ nem látott napvilágot, ám most új fejlemény történt.
A zenész hozzátartozói igyekeznek elkerülni mind a pánikkeltést, mind a túlzott remények felélesztését, ugyanakkor Fenyő Miklós állapotáról már terjedni kezdtek az aggódva várt hírek. A Blikk értesülései szerint már némi javulás mutatkozik a zenész állapotában.
Nagyon óvatos optimizmussal mondom, de végre némi javulás állt be Miklós állapotában”
– mondta egy, a családhoz közel álló forrás. „Úgy hallottam, hogy elkezdett kijönni a betegségből, de persze ezt senki nem szeretné elkiabálni. Valamennyien szorítunk érte, és talán nem hiába. Szerencsére Miki a kora ellenére rendkívül aktív életet élt, formában tartotta magát, így a szervezete nagyobb eséllyel küzd a kórral” – egészítette ki az informátor.
Ezeket az információt Szikora Róbert is megerősítette.
„Úgy hallottam, hogy jobban van” – mondta a zenésztárs, aki közösségi oldalán arra kérte a rajongókat, hogy imáikkal támogassák Fenyő Miklós felépülését.
További reményre ad okot, hogy a Blikk értesülései szerint a zenészt egy kiválóan felszerelt, modern eszközökkel ellátott fővárosi kórházban ápolják, ahol tapasztalt és felkészült orvosi csapat gondoskodik róla. Minden adott tehát ahhoz, hogy a gyógyulás esélyei a lehető legjobbak legyenek.
A fokozott orvosi figyelem különösen indokolt, hiszen – ahogy a Blikk által megkérdezett szakértő hangsúlyozta – a tüdőgyulladás még fiatalabb szervezetet is komolyan megviselhet.
Nyitókép: Facebook / Fenyő Miklós