01. 14.
szerda
01. 14.
szerda
szikora róbert fenyő miklós kórház tüdőgyulladás

Megtört a csend: fontos hírek láttak napvilágot Fenyő Miklós állapotával kapcsolatban

2026. január 14. 19:42

A rock and roll hazai ikonja vasárnap került kórházba tüdőgyulladás miatt.

2026. január 14. 19:42
null

Bár a családtagok és a rajongók még nem könnyebbülhetnek meg, bizakodásra adhat okot az a Blikk által közölt cikk, amely a súlyos beteg Fenyő Miklós állapotáról értekezett. Mint ismert, a rock and roll hazai ikonja vasárnap került kórházba tüdőgyulladás miatt, amiről a családja tájékoztatta a nyilvánosságot. Azóta hivatalos információ nem látott napvilágot, ám most új fejlemény történt.

A zenész hozzátartozói igyekeznek elkerülni mind a pánikkeltést, mind a túlzott remények felélesztését, ugyanakkor Fenyő Miklós állapotáról már terjedni kezdtek az aggódva várt hírek. A Blikk értesülései szerint már némi javulás mutatkozik a zenész állapotában.

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Nagyon óvatos optimizmussal mondom, de végre némi javulás állt be Miklós állapotában”

– mondta egy, a családhoz közel álló forrás. „Úgy hallottam, hogy elkezdett kijönni a betegségből, de persze ezt senki nem szeretné elkiabálni. Valamennyien szorítunk érte, és talán nem hiába. Szerencsére Miki a kora ellenére rendkívül aktív életet élt, formában tartotta magát, így a szervezete nagyobb eséllyel küzd a kórral” – egészítette ki az informátor.

Ezeket az információt Szikora Róbert is megerősítette.

„Úgy hallottam, hogy jobban van” – mondta a zenésztárs, aki közösségi oldalán arra kérte a rajongókat, hogy imáikkal támogassák Fenyő Miklós felépülését.

További reményre ad okot, hogy a Blikk értesülései szerint a zenészt egy kiválóan felszerelt, modern eszközökkel ellátott fővárosi kórházban ápolják, ahol tapasztalt és felkészült orvosi csapat gondoskodik róla. Minden adott tehát ahhoz, hogy a gyógyulás esélyei a lehető legjobbak legyenek.

A fokozott orvosi figyelem különösen indokolt, hiszen – ahogy a Blikk által megkérdezett szakértő hangsúlyozta – a tüdőgyulladás még fiatalabb szervezetet is komolyan megviselhet.

Nyitókép: Facebook / Fenyő Miklós

zsugabubus-2
2026. január 14. 20:16
"Mert egy kis ici-pici tini-didi mini pipi popó, cici Nem feszül úgy a Mikin a bőr Egy kis ici-pici tini-didi mini pipi popó, cici, Fenyő tű ment a számba, vagy szőr... - Mi ez itt? A Szondi két apródja ? - Nem, a Szundi, az egy törpe!" Voga-Turnovszky
