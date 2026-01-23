„Komoly küzdelem zajlik” – új részletek derültek ki Fenyő Miklós állapotáról

Mint ismert, január 11-én kórházba került Fenyő Miklós, miután tüdőgyulladás miatt orvosi ellátásra szorult. Három nappal később egy családhoz közel álló forrás szerint némi javulás következett be a zenész állapotában. Azóta hivatalos tájékoztatás nem érkezett, most azonban új fejlemény látott napvilágot.

„Köszönjük és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki” – írták a rock and roll hazai ikonjának Facebook-oldalán.