„Komoly küzdelem zajlik” – új részletek derültek ki Fenyő Miklós állapotáról

Megtört a csend: fontos hírek láttak napvilágot Fenyő Miklós állapotával kapcsolatban
A rock and roll hazai ikonja vasárnap került kórházba tüdőgyulladás miatt.
A rock and roll hazai ikonja január 11-én került kórházba.
Mint ismert, január 11-én kórházba került Fenyő Miklós, miután tüdőgyulladás miatt orvosi ellátásra szorult. Három nappal később egy családhoz közel álló forrás szerint némi javulás következett be a zenész állapotában. Azóta hivatalos tájékoztatás nem érkezett, most azonban új fejlemény látott napvilágot.
„Köszönjük és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki” – írták a rock and roll hazai ikonjának Facebook-oldalán.
„A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van”
– tették hozzá.
