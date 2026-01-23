Ft
fenyő miklós kórház tüdőgyulladás

„Komoly küzdelem zajlik” – új részletek derültek ki Fenyő Miklós állapotáról

2026. január 23. 06:31

A rock and roll hazai ikonja január 11-én került kórházba.

2026. január 23. 06:31
Mint ismert, január 11-én kórházba került Fenyő Miklós, miután tüdőgyulladás miatt orvosi ellátásra szorult. Három nappal később egy családhoz közel álló forrás szerint némi javulás következett be a zenész állapotában. Azóta hivatalos tájékoztatás nem érkezett, most azonban új fejlemény látott napvilágot. 

„Köszönjük és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki” – írták a rock and roll hazai ikonjának Facebook-oldalán

„A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van”

– tették hozzá. 

Nyitókép: Zih Zsolt/MTI

