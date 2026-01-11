Ft
FA Kupa Blackburn Rovers FC Hull City Tóth Balázs

Tóth Balázs visszatért: debütálása évfordulóján nem kapott gólt és tizenegyest is védett, ám ez is kevésnek bizonyult

2026. január 11. 18:44

A magyar válogatott hálóőre jó két hónapos kihagyás után tért vissza a kapuba. Tóth Balázs a Hull City elleni kupacsata rendes játékidejében és hosszabbításában is megőrizte kapuját a góltól, végül mégis csalódottan kellett távoznia.

2026. január 11. 18:44
Jó két hónapos kihagyás után tért vissza a Blackburn Rovers kapujába Tóth Balázs. Mint ismert, a tavaly a klubjába és a válogatottba is berobbanó magyar kapus még november 5-én, a Bristol City elleni Championship-bajnokin szenvedett térdsérülést, műtétje miatt nemcsak klubcsapatából esett ki hetekre, de a hátralévő világbajnoki selejtezőket is ki kellett hagynia. A várva várt pillanat végül vasárnap este jött el, az FA Kupa idei harmadik fordulójában, ahol a Blackburn a ligarivális, a Premier League-be jutásért harcoló Hull City otthonában vendégszerepelt.  

TÓTH Balázs; RONALDO, Cristiano
Tóth Balázs a Blackburn után a válogatott kapujába is bevédte magát (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A sors úgy hozta, hogy vasárnap este Tóth Balázs éppen 

napra pontosan egy évvel blackburni debütálását követően ünnepelhette visszatérését, méghozzá ugyanúgy az FA Kupában, mint tavaly ilyenkor.

Akkor bemutatkozásként a Middlesbrough ellen bravúrokkal és kapott gól nélküli teljesítménnyel segítette továbbjutáshoz csapatát, ennek apropóján most a klub közösségi oldala készített is vele egy visszaemlékezős interjút. A Fehérvárról egymillió fontért az angol másodosztályba szerződtetett hálóőr vasárnap a Hull ellen is nagyszerűen helytállt: 

a rendes játékidő és a kétszer tizenöt perces hosszabbítás során is megőrizte hálóját, a fölényben játszó, egy ízben a keresztlécet is eltaláló ellenfél mindkét kapura tartó próbálkozását védte, köztük Ollie McBurnie gólhelyzetét is.  

Tóth a tizenegyespárbaj során is hárított egy büntetőt, ám végül ez is kevésnek bizonyult, hiszen csapattársai közül ketten is hibáztak, a Hull így 4–3-ra nyerte a rálövéseket, ezzel továbbjutott a következő fordulóba. A Blackburn így a magyar kapus jó teljesítménye ellenére egyre nehezebb helyzetbe kerül: Valérien Ismael együttese Tóth hiányában az elmúlt 11 meccsen csupán egy győzelmet tud felmutatni, a bajnokságban a 20. helyére csúszott le (négy pontra a kiesőzónától), vasárnapi vereségével pedig az FA Kupától is búcsúzni kényszerült.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Blackburn Rovers

