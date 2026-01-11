Tóth Balázs visszatért: debütálása évfordulóján nem kapott gólt és tizenegyest is védett, ám ez is kevésnek bizonyult

napra pontosan egy évvel blackburni debütálását követően ünnepelhette visszatérését, méghozzá ugyanúgy az FA Kupában, mint tavaly ilyenkor.

Akkor bemutatkozásként a Middlesbrough ellen bravúrokkal és kapott gól nélküli teljesítménnyel segítette továbbjutáshoz csapatát, ennek apropóján most a klub közösségi oldala készített is vele egy visszaemlékezős interjút. A Fehérvárról egymillió fontért az angol másodosztályba szerződtetett hálóőr vasárnap a Hull ellen is nagyszerűen helytállt:

a rendes játékidő és a kétszer tizenöt perces hosszabbítás során is megőrizte hálóját, a fölényben játszó, egy ízben a keresztlécet is eltaláló ellenfél mindkét kapura tartó próbálkozását védte, köztük Ollie McBurnie gólhelyzetét is.

Tóth a tizenegyespárbaj során is hárított egy büntetőt, ám végül ez is kevésnek bizonyult, hiszen csapattársai közül ketten is hibáztak, a Hull így 4–3-ra nyerte a rálövéseket, ezzel továbbjutott a következő fordulóba. A Blackburn így a magyar kapus jó teljesítménye ellenére egyre nehezebb helyzetbe kerül: Valérien Ismael együttese Tóth hiányában az elmúlt 11 meccsen csupán egy győzelmet tud felmutatni, a bajnokságban a 20. helyére csúszott le (négy pontra a kiesőzónától), vasárnapi vereségével pedig az FA Kupától is búcsúzni kényszerült.