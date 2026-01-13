Ft
kapus FA-kupa Blackburn Rovers FC Anglia Tóth Balázs szurkolók

Csak ezt ne: csatárt csinálnának Tóth Balázsból Blackburnben

2026. január 13. 15:11

A szurkolók nagyon örülnek a visszatérésének. Tóth Balázst nagyon megkedvelték Blackburnben.

2026. január 13. 15:11
null

Ahogyan arról beszámoltunk, jó két hónapos kihagyás után az FA-kupában visszatért a kapuba Tóth Balázs, a magyar válogatott játékosa. A szurkolók örülnek a visszatérésének, sőt egyesek még elöl is el tudnák őt képzelni, mert annyira gyenge a csapat támadójátéka.

Tóth Balázst nagyon szeretik Blackburnben
Tóth Balázst nagyon szeretik Blackburnben (Fotó: Paul Ellis/AFP, archív)

Tóth a tizenegyespárbaj során is hárított egy büntetőt, ám végül ez is kevésnek bizonyult, hiszen csapattársai közül ketten is hibáztak, a Hull így 4–3-ra nyerte a rálövéseket, és ezzel továbbjutott a következő fordulóba. A Blackburn így a magyar kapus jó teljesítménye ellenére egyre nehezebb helyzetbe kerül: Valérien Ismael együttese Tóth hiányában az elmúlt 11 tétmeccsen csupán egy győzelmet tud felmutatni, a bajnokságban a 20. helyére csúszott le (négy pontra a kiesőzónától), vasárnapi vereségével pedig az FA-kupától is búcsúzni kényszerült.

Tóth Balázst dicsérik


A csapatnak igen nehezére esik a gólszerzés, a legutóbbi öt tétmeccsen négyszer is gólképtelen maradt. A Tóth Balázst méltató Facebook-poszt alatt is megemlítették a szurkolók a gyenge támadójátékot.

„Tudna elöl is játszani?” – tette fel a kérdést az egyik drukker.

„Tóth egy nagyszerű játékos. Pears igazság szerint nem végezte rosszul a dolgát, amíg játszott, csak Tóthot vissza kell állítani a csapatba. Ő ezen a szinten rendkívülit nyújt.”

„Pearst ki, Tóthot be!”

„Meg kell őt tartani!”

„A tehetségét tekintve kilométerekkel van Pears előtt. Nálam egyértelműen ő az egyes.”

„A probléma a másik oldalon van.”

„Vissza kell tenni Tóthot a kapuba!”

„Bravúros dupla védést mutatott be!”

A Blackburn legközelebb szombaton lép pályára, az Ipswich Town vendége lesz.

Fotó: Blackburn Rovers/Facebook

