Csak ezt ne: csatárt csinálnának Tóth Balázsból Blackburnben

Tóth Balázs visszatért: debütálása évfordulóján nem kapott gólt és tizenegyest is védett, ám ez is kevésnek bizonyult
A rendes játékidőben és hosszabbításában is megőrizte kapuját a góltól, de...
A szurkolók nagyon örülnek a visszatérésének. Tóth Balázst nagyon megkedvelték Blackburnben.
Ahogyan arról beszámoltunk, jó két hónapos kihagyás után az FA-kupában visszatért a kapuba Tóth Balázs, a magyar válogatott játékosa. A szurkolók örülnek a visszatérésének, sőt egyesek még elöl is el tudnák őt képzelni, mert annyira gyenge a csapat támadójátéka.
A sors úgy hozta, hogy múlt vasárnap Tóth Balázs éppen napra pontosan egy évvel blackburni debütálását követően ünnepelhette visszatérését, méghozzá ugyanúgy az FA-kupában, mint tavaly ilyenkor. A mostani meccsen a rendes játékidő és a kétszer tizenöt perces hosszabbítás során is megőrizte hálóját, a fölényben játszó, egy ízben a keresztlécet is eltaláló ellenfél mindkét kapura tartó próbálkozását védte, köztük Ollie McBurnie gólhelyzetét is.
Tóth a tizenegyespárbaj során is hárított egy büntetőt, ám végül ez is kevésnek bizonyult, hiszen csapattársai közül ketten is hibáztak, a Hull így 4–3-ra nyerte a rálövéseket, és ezzel továbbjutott a következő fordulóba. A Blackburn így a magyar kapus jó teljesítménye ellenére egyre nehezebb helyzetbe kerül: Valérien Ismael együttese Tóth hiányában az elmúlt 11 tétmeccsen csupán egy győzelmet tud felmutatni, a bajnokságban a 20. helyére csúszott le (négy pontra a kiesőzónától), vasárnapi vereségével pedig az FA-kupától is búcsúzni kényszerült.
A csapatnak igen nehezére esik a gólszerzés, a legutóbbi öt tétmeccsen négyszer is gólképtelen maradt. A Tóth Balázst méltató Facebook-poszt alatt is megemlítették a szurkolók a gyenge támadójátékot.
„Tudna elöl is játszani?” – tette fel a kérdést az egyik drukker.
„Tóth egy nagyszerű játékos. Pears igazság szerint nem végezte rosszul a dolgát, amíg játszott, csak Tóthot vissza kell állítani a csapatba. Ő ezen a szinten rendkívülit nyújt.”
„Pearst ki, Tóthot be!”
„Meg kell őt tartani!”
„A tehetségét tekintve kilométerekkel van Pears előtt. Nálam egyértelműen ő az egyes.”
„A probléma a másik oldalon van.”
„Vissza kell tenni Tóthot a kapuba!”
„Bravúros dupla védést mutatott be!”
A Blackburn legközelebb szombaton lép pályára, az Ipswich Town vendége lesz.
Fotó: Blackburn Rovers/Facebook