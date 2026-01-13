Csak ezt ne: csatárt csinálnának Tóth Balázsból Blackburnben

Tóth a tizenegyespárbaj során is hárított egy büntetőt, ám végül ez is kevésnek bizonyult, hiszen csapattársai közül ketten is hibáztak, a Hull így 4–3-ra nyerte a rálövéseket, és ezzel továbbjutott a következő fordulóba. A Blackburn így a magyar kapus jó teljesítménye ellenére egyre nehezebb helyzetbe kerül: Valérien Ismael együttese Tóth hiányában az elmúlt 11 tétmeccsen csupán egy győzelmet tud felmutatni, a bajnokságban a 20. helyére csúszott le (négy pontra a kiesőzónától), vasárnapi vereségével pedig az FA-kupától is búcsúzni kényszerült.

Tóth Balázst dicsérik



A csapatnak igen nehezére esik a gólszerzés, a legutóbbi öt tétmeccsen négyszer is gólképtelen maradt. A Tóth Balázst méltató Facebook-poszt alatt is megemlítették a szurkolók a gyenge támadójátékot.

„Tudna elöl is játszani?” – tette fel a kérdést az egyik drukker.