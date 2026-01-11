Lépéskényszerben a Liverpool – Szoboszlairól is döntenie kell a címvédőnek

Ahogyan azt előzetesen is sejteni lehetett, súlyos térdsérülést szenvedett a Liverpool jobbhátvédje, Conor Bradley: a klub vasárnap hivatalosan is megerősítette, hogy az északír játékosnak műtétre lesz szüksége, így véget ért számára az idény.

Mint ismert, a roppant pechess 22 éves szárnyvédőnek az Arsenal elleni csütörtöki Premier League-rangadó hajrájában csavarodott ki a térde egy ártalmatlannak tűnő, testkontakt nélküli helyzetben – ezt követően viszont világszerte óriási felzúdulást keltett, hogy az oldalvonalnál fájdalmaitól küszködő futballistát a listavezető londoniak támadója, Gabriel Martinelli előbb megdobta a labdával, majd megpróbálta kézzel kilökni a pálya területéről.