Lépéskényszerben a Liverpool – Szoboszlairól is döntenie kell a címvédőnek

2026. január 11. 15:55

Conor Bradley súlyos sérülése beigazolódott, Arne Slot így ismét vakarhatja a fejét. A Liverpool edzőjének ennek nyomán több fontos, Szoboszlai Dominiket is érintő döntést kell meghoznia a közeljövőben.

2026. január 11. 15:55
null

Ahogyan azt előzetesen is sejteni lehetett, súlyos térdsérülést szenvedett a Liverpool jobbhátvédje, Conor Bradley: a klub vasárnap hivatalosan is megerősítette, hogy az északír játékosnak műtétre lesz szüksége, így véget ért számára az idény.

Mint ismert, a roppant pechess 22 éves szárnyvédőnek az Arsenal elleni csütörtöki Premier League-rangadó hajrájában csavarodott ki a térde egy ártalmatlannak tűnő, testkontakt nélküli helyzetben – ezt követően viszont világszerte óriási felzúdulást keltett, hogy az oldalvonalnál fájdalmaitól küszködő futballistát a listavezető londoniak támadója, Gabriel Martinelli előbb megdobta a labdával, majd megpróbálta kézzel kilökni a pálya területéről. 

TROSSARD, Leandro, BRADLEY, Conor, Arsenal-Liverpool
Conor Bradley (jobbra) az Arsenal–Liverpool csúcsrangadón szenvedett súlyos sérülést (Fotó: MTI/AP/Ian Walton)

Ez komoly döntéshelyzetbe hozza a Liverpoolt

Noha a nyúlfarknyi klubközlemény konkrétan nem részletezi Bradley sérülését, egybehangzó brit sajtóinformációk szerint nem elülső keresztszalag-szakadásról van szó, hanem a csont és az egyéb szalagsérülések műtéti úton való helyreállításáról. A játékos kiesése mindenesetre óriási érvágás a Liverpool és Arne Slot számára, hiszen a címvédő Vörösök az idény során így is végig kínlódtak a jobbhátvéd pozícióval. Bradley-n kívül az új igazolás Jeremie Frimpong, valamint a veterán Joe Gomez is folyamatosan sérüléssel küszködött; volt, hogy mindhárman egyszerre, így több ízben is Szoboszlai Dominiknek kellett betöltenie a posztot kényszerből. 

S tekintve, hogy az elmúlt néhány meccsen Frimpong rendre az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah helyén kapott szerepet elöl a jobbszélen, újra felvetődik a kérdés, hogy inkább a hollandot költözteti vissza Slot a védelem jobb oldalára, vagy megint Szoboszlait húzza eggyel hátrébb – esetleg muszájból szétnéz az átigazolási piacon pótlás után...

Liverpool vagy Budapest?!

Eközben a fél ország is azt találgatja, vajon hol lesz Szoboszlai Dominik hétfő este. A Liverpool ugyanis aznap magyar idő szerint 20:45-től FA Kupa-mérkőzést vív a Barnsley-val, és Arne Slot a hétvégén megerősítette, hogy hiába a harmadosztályú ellenfél, ezúttal nem tartalékos összeállításban tervezi pályára küldeni együttesét. Ettől még 

van rá esély, hogy az egész idényben csapágyasra járatott magyar sztár kap egy kis pihenőt (Kerkez Milossal együtt), ami azért sem lenne mellékes, mert a budapesti Év Sportolója Gálát történetesen szintén hétfőn este rendezik, és Szoboszlai természetesen bejutott a férfiak hármas döntőjébe az úszó Kós Hubert és a kajakozó Kopasz Bálint mellett, s komoly esélye van a végső győzelemre is. 

SZOBOSZLAI Dominik; WIRTZ, Florian
Szoboszlai és Bradley sajnos jó ideig nem pacsizhatnak együtt a pályán (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

