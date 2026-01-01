Elképesztő: akarata ellenére nevezték a meccsre Angliában a magyar válogatott labdarúgót

Tóth Balázs, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Rovers magyar válogatott kapusa a vezetőedző kérésére a kispadon ült a Sheffield Wednesday elleni hétfői bajnoki találkozón, majd az eset megismétlődött újév napján, a Wrexham elleni hazai bajnoki vereség alkalmával is.

A 28 éves hálóőr az M1 aktuális csatorna megkeresésére számolt be arról, hogyan került ismét csapata keretébe azt követően, hogy november elején a Bristol City elleni mérkőzés hajrájában le kellett lecserélni, néhány nappal később pedig porcleválás miatt megműtötték.