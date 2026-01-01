Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Blackburn Rovers FC visszatérés Tóth Balázs

Elképesztő: akarata ellenére nevezték a meccsre Angliában a magyar válogatott labdarúgót

2026. január 01. 17:29

Egyre közelebb a kapus visszatérése.

2026. január 01. 17:29
null

Tóth Balázs, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Rovers magyar válogatott kapusa a vezetőedző kérésére a kispadon ült a Sheffield Wednesday elleni hétfői bajnoki találkozón, majd az eset megismétlődött újév napján, a Wrexham elleni hazai bajnoki vereség alkalmával is.

A 28 éves hálóőr az M1 aktuális csatorna megkeresésére számolt be arról, hogyan került ismét csapata keretébe azt követően, hogy november elején a Bristol City elleni mérkőzés hajrájában le kellett lecserélni, néhány nappal később pedig porcleválás miatt megműtötték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Tóth elmondta, a vezetőedző ragaszkodott hozzá, hogy ismét a mérkőzéskeretben legyen, miközben még nem érzi százszázalékos formában magát.

„Igazából még nem szerettem volna keretben lenni, de egyeztettünk a fiziósokkal, illetve a vezetőedzővel is, és ő ragaszkodott, ahhoz hogy amint meg tudom csinálni az első csapatedzésem, azonnal visszategyen a keretbe” – beszélt a döntés hátteréről.

Elárulta ugyanakkor, korábban abban bízott, hogy ennél hamarabb épül fel és játszhat újra.

„Meg kellett tanulnom türelmesnek lenni megint, mert igazából négy hét után szerettem volna visszaállni, de tolódott folyamatosan, és most már nyolc hétnél leszek lassan” – mondta.

A visszatérése valószínűleg már nem várat sokat magára, mert Valerien Ismael, a Blackburn francia szakvezetője szeretné a csapata következő, Hull City elleni idegenbeli FA Kupa-mérkőzésén a kapuban látni őt.

Tóth sajnálja, hogy nem játszhatott karácsonykor. Csapata Middlesbrough-ban szerepelt, ő viszont csak tévén figyelhette a találkozót, amelynek a hangulata még így is magával ragadta. A jövő évre vonatkozó kívánsága éppen az, hogy ne maradjon le semmiről.

Visszagondolva az elmúlt évre igazából én csak egy dolgot szeretnék kívánni: egészség legyen, a többi pedig jönni fog magától”

– zárta az interjút a négyszeres válogatott hálóőr.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!