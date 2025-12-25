Rossz hír: a karácsonyi meccset is kihagyja a magyar válogatott játékosa

– nyilatkozott az MTI-nek a kapus, aki hozzátette, az angliai, karácsonyi mérkőzésekhez hasonló nincs máshol a világon.

Angliában a futball is az ünnep része. Blackburnben átlagosan húszezer néző előtt játsszuk a meccseinket, de karácsony második napján megtelik a majd' harminckétezres stadionunk”

– mondta, majd megindokolta, miért marad le idén is a felejthetetlen napról.

„A műtéti heg nem rugalmas, két-három héttel az operáció után masszíroztatni kellett volna, de ez csak a napokban kezdődött el. Nem tudtam, mitől fáj folyamatosan a térdem, el is voltam keseredve, hogy nem sikerült a műtét, de remélhetőleg az orvosok megtalálták az okát” – tette hozzá Tóth Balázs, aki tavaly bokaszalag-szakadás miatt nem játszhatott az év végén.

A sérüléstől és a meccsdömpingtől függetlenül az ünnepi asztalról nem hiányozhat kedvenc étele sem.