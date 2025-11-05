Ft
Baj van, Rossi foghatja a fejét: megsérült a magyar válogatott egyik alapembere

2025. november 05. 06:16

Sérülés miatt le kellett cserélni a kapust az angol bajnokin.

2025. november 05. 06:16
Sérülés miatt le kellett cserélni Tóth Balázst, a magyar válogatott kapusát az angol másodosztályú Blackburn Rovers keddi bajnoki mérkőzésén.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóthot a 89. percben kellett lecserélni,

 a klub közösségi oldala szerint lesántikált a pályáról.

A 28 éves játékos 

állapota egyelőre nem ismert,

 így azt sem tudni, befolyásolja-e szereplését a válogatott jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőin.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

