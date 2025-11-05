Baj van, Rossi foghatja a fejét: megsérült a magyar válogatott egyik alapembere

A riporter sem hitt a szemének: mindenki azt kérdezi, hogy volt erre képes Tóth Balázs
Edzője az általa látott tíz legnagyobb védés egyikeként tartja számon Tóth Balázs bravúrját.
Sérülés miatt le kellett cserélni a kapust az angol bajnokin.
Sérülés miatt le kellett cserélni Tóth Balázst, a magyar válogatott kapusát az angol másodosztályú Blackburn Rovers keddi bajnoki mérkőzésén.
A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóthot a 89. percben kellett lecserélni,
a klub közösségi oldala szerint lesántikált a pályáról.
A 28 éves játékos
állapota egyelőre nem ismert,
így azt sem tudni, befolyásolja-e szereplését a válogatott jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőin.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt