Elfogadhatatlan döntés: Ruszin-Szendi most megúszta, de a felfegyverzett Tisza-politikus még nem lehet nyugodt

Magyar Péterék szintet léptek: fegyvert értékesítenek a Tisza Párt környékén
Magyar Péterék elárverezik Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét.
Dr. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési szerint elfogadhatatlan, hogy megszüntették a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusszal szemben.
Elfogadhatatlannak nevezte Dr. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő azt, hogy a rendőrség megszüntette a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa ellen, akit jogosulatlan fegyverviseléssel vádoltak meg azok után, hogy pisztollyal az oldalán vett részt a Tisza Párt rendezvényein. Dr. Budai Gyula erről közösségi oldalán számolt be.
Az országgyűlési képviselő bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több lakossági fórumon is fegyverrel jelent meg, amit videófelvételek is alátámasztanak.
Saját bevallása szerint a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is tudott arról, hogy párttársa fegyvert viselt a rendezvényeken
– hívta fel a figyelmet Dr. Budai Gyula.
A fideszes politikus emlékeztetett, hogy 2025. szeptember 22-én ő maga tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságon, miután Ruszin-Szendi Romulusz Szeghalmon és Ferencvárosban tartott rendezvényeken is fegyverrel jelent meg.
Dr. Budai Gyula elmondta, hogy a szabálysértési eljárást a rendőrség megszüntette, őt azonban – mint feljelentőt – erről nem értesítették.
Dr. Budai Gyula azt is közölte, hogy 2025. szeptember 26-án büntetőfeljelentést is tett Ruszin-Szendi Romulusz ellen a gyülekezési jog megsértésének vétsége miatt. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat nyomozást.
A képviselő bejegyzésében jelezte: figyelemmel kíséri a hatóságok munkáját, és elvárja, hogy az ügyben jogszerű és következetes döntés szülessen.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péterék elárverezik Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét.
Nyitókép: képernyőfotó
***