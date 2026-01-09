Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza magyar péter ruszin - szendi romulusz fegyver

Elfogadhatatlan döntés: Ruszin-Szendi most megúszta, de a felfegyverzett Tisza-politikus még nem lehet nyugodt

2026. január 09. 16:02

Dr. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési szerint elfogadhatatlan, hogy megszüntették a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusszal szemben.

2026. január 09. 16:02
null

Elfogadhatatlannak nevezte Dr. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő azt, hogy a rendőrség megszüntette a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa ellen, akit jogosulatlan fegyverviseléssel vádoltak meg azok után, hogy pisztollyal az oldalán vett részt a Tisza Párt rendezvényein. Dr. Budai Gyula erről közösségi oldalán számolt be.

Az országgyűlési képviselő bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több lakossági fórumon is fegyverrel jelent meg, amit videófelvételek is alátámasztanak. 

Saját bevallása szerint a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is tudott arról, hogy párttársa fegyvert viselt a rendezvényeken

– hívta fel a figyelmet Dr. Budai Gyula.

A fideszes politikus emlékeztetett, hogy 2025. szeptember 22-én ő maga tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságon, miután Ruszin-Szendi Romulusz Szeghalmon és Ferencvárosban tartott rendezvényeken is fegyverrel jelent meg. 

Dr. Budai Gyula elmondta, hogy a szabálysértési eljárást a rendőrség megszüntette, őt azonban – mint feljelentőt – erről nem értesítették.

Dr. Budai Gyula azt is közölte, hogy 2025. szeptember 26-án büntetőfeljelentést is tett Ruszin-Szendi Romulusz ellen a gyülekezési jog megsértésének vétsége miatt. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat nyomozást.

A képviselő bejegyzésében jelezte: figyelemmel kíséri a hatóságok munkáját, és elvárja, hogy az ügyben jogszerű és következetes döntés szülessen.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó

***

 

