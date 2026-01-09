Elfogadhatatlan döntés: Ruszin-Szendi most megúszta, de a felfegyverzett Tisza-politikus még nem lehet nyugodt

Elfogadhatatlannak nevezte Dr. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő azt, hogy a rendőrség megszüntette a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa ellen, akit jogosulatlan fegyverviseléssel vádoltak meg azok után, hogy pisztollyal az oldalán vett részt a Tisza Párt rendezvényein. Dr. Budai Gyula erről közösségi oldalán számolt be.

Az országgyűlési képviselő bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több lakossági fórumon is fegyverrel jelent meg, amit videófelvételek is alátámasztanak.