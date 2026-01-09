Magyar Péterék szintet léptek: fegyvert értékesítenek a Tisza Párt környékén

Nem sokkal később a balliberális párt vezetője közölte,

elárverezik – vagyis értékesítik – a korábbi vezérkari főnök lőfegyverét, a licitből származó bevételt pedig jótékony célra ajánlják majd fel.

A brüsszeli képviselő azt is megírta, „az aljas hatalom és a propagandája megint hazudott és lyukra futott”, de hogy miben: nem derült ki.

Tény ugyanis, hogy a párt szakértője fegyverrel jelent meg a tömörülés fórumán. A média erről számolt be.

Majd az egykori vezérkari főnök után Magyar maga is beismerte, hogy Ruszin-Szendinél volt fegyver. „Valóban volt nála egy fegyver, aztán miután szólt – mert egyre súlyosbodtak a fenyegetések –, kapott tőlünk, vagyis a párttól egy megerősített védelmet” – mondta a brüsszeli képviselő. Tehát nem futott lyukra senki sem.