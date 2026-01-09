Ft
tisza párt magyar péter ruszin - szendi romulusz fegyver lőfegyver

Magyar Péterék szintet léptek: fegyvert értékesítenek a Tisza Párt környékén

2026. január 09. 10:54

Magyar Péterék elárverezik Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét.

2026. január 09. 10:54
null

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője pénteken Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy több, ellene indított eljárás is lezárult. Magyar Péter emberének elmondása szerint hat különböző ügyben indult vizsgálat vele szemben tiltott fegyverviselés gyanúja miatt, ám a hatóságok mind a hat eljárást megszüntették.

A videóban egy hivatalos határozatot is bemutatott, amely szerint a korábban lefoglalt fegyverét nem tartják vissza, a lefoglalást megszüntették, és az eszközt visszaszolgáltatják a tulajdonosának. Ruszin-Szendi Romulusz a döntést úgy értékelte, hogy az eljárások lezárása egyértelműen igazolta álláspontját.

Ez azonban csúsztatásnak feleltethető meg, hiszen a határozatból mindösszesen annyi derül ki, hogy a lakossági fórumon történt fegyverviselése nem volt jogsértő.

Nem sokkal később a balliberális párt vezetője közölte,

elárverezik – vagyis értékesítik – a korábbi vezérkari főnök lőfegyverét, a licitből származó bevételt pedig jótékony célra ajánlják majd fel.

A brüsszeli képviselő azt is megírta, „az aljas hatalom és a propagandája megint hazudott és lyukra futott”, de hogy miben: nem derült ki.

Tény ugyanis, hogy a párt szakértője fegyverrel jelent meg a tömörülés fórumán. A média erről számolt be.

Majd az egykori vezérkari főnök után Magyar maga is beismerte, hogy Ruszin-Szendinél volt fegyver. „Valóban volt nála egy fegyver, aztán miután szólt – mert egyre súlyosbodtak a fenyegetések –, kapott tőlünk, vagyis a párttól egy megerősített védelmet” – mondta a brüsszeli képviselő. Tehát nem futott lyukra senki sem.

A történet, amennyiben itt a vége, furcsán zárul le, hiszen a Tisza Párt – mondhatni – fegyverértékesítéssel bővíti portfólióját.

Kérdés, mennyiben felel meg mindez a hatályos rendelkezéseknek.

Forgalmazás: lőfegyvert csak engedéllyel rendelkező fegyverszaküzletben (fegyverbolt) lehet megvásárolni. A fegyverek bemutatása és tárolása is szigorúan szabályozott.

Hatósági felügyelet: a fegyverek adás-vételét, átadását, megsemmisítését a rendőrség engedélyezi és rögzíti a fegyvernyilvántartásban. 

Nyitókép forrása: képernyőfotó

 

