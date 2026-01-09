Ft
Roppant kínos: összevissza hadovál Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is, de egy kérdésre nincs válasz – miért viselt fegyvert a lakossági fórumon az exkatona?

2026. január 09. 09:32

A tiszás politikusok mindenféle eljárásmegszüntetésről beszélnek, egy dolgot azonban még ők sem mernek megválaszolni: miért ment a tiszás lakossági fórumra fegyverrel Ruszin-Szendi Romulusz.

2026. január 09. 09:32
null

Ruszin-Szendi Romulusz pénteken egy Facebook-videóban osztotta meg a „nagy hírt”: elmondása szerint hat különböző eljárás indult ellene „tiltott” fegyverviselés miatt, ám mind a hatot megszüntették. A videóban egy határozatot is felmutatott, amely szerint a fegyverének lefoglalását megszüntették, és azt visszaadják a tulajdonosának.

A videóban Ruszin-Szendi a szokásos, Tiszára jellemző narratívát mondja fel, bőséges hazugozással, propagandázással és csinovnyikozással fűszerezve,

arról azonban egy szóval sem beszél, hogy miért ment a tiszás lakossági fórumra fegyverrel.

Sőt, a bejegyzésében csupán azt hangsúlyozza, hogy mindenki más hazudik, ő pedig törvénytisztelő állampolgár. 

Azzal kapcsolatban pedig, hogy Ruszin úgy fogalmaz: „hat különböző eljárást indítottak ellenem »tiltott« fegyverviselés miatt, és mind a hat eljárást természetesen megszüntették, mert hazugság”, mindössze annyi olvasható ki, hogy a lakossági fórumon történt fegyverviselése nem volt jogsértő – 

nem pedig az, hogy ilyen fegyverviselés meg sem történt volna.

Magyar Péter is csak hadovál, de nem magyarázza a lakossági fórumon történt fegyverviselést

Ahogy az várható volt, Magyar Péter is azonnal megosztotta a Facebook-oldalán a „nagy hírt”: „a rendőrség megszüntette az eljárást Ruszin-Szendi Romulusz ellen. A számára visszaadott, engedéllyel tartott önvédelmi fegyverét elárverezi, a bevételt pedig jótékony célra fordítja.”

Amellett, hogy mindebből az is kiderül, hogy a Tisza Párt fegyverárverezésbe kezd, az is szembetűnő, hogy 

Magyar Péter sem hajlandó arról beszélni, miért viselt Ruszin-Szendi fegyvert a lakossági fórumon.

Magyar mindössze annyit írt, hogy „az aljas hatalom és propagandája megint hazudott, és lyukra futott”. Csakhogy a bejegyzésből ismét az olvasható ki: a tévedés abban állt, hogy a fegyverviselést jogtalannak állították be – 

nem pedig abban, hogy az meg sem történt volna.

Megadja Gábor is kommentálta az esetet egyébként, megjegyezte „Magyarországon az igazságszolgáltatás független a kormánytól – meg a józan észtől is.”

Törvényjavaslat is született az ügy kapcsán

A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá: amikor kitört a fegyverviselési botrány, a „politikai erőszak terjedése elleni fellépés” szükségességére hivatkozva Kósa Lajos már szeptember végén határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek. Ebben arra kérte a kormányt, hogy dolgozzon ki javaslatokat a fizikai és digitális térben terjedő agresszió visszaszorítására, valamint szigorítsa a fegyvertartás szabályait.

Az október 27-ére elkészült törvénymódosítás szerint nem adható ki, illetve nem hosszabbítható meg fegyvertartási engedély annak, aki ellen fegyvertartással összefüggő szabálysértési eljárás van folyamatban. Ez a szabályozás pedig Ruszin-Szendi Romuluszt is végleg megfosztaná fegyvertartási engedélyétől.

Nyitókép: Képernyőkép

 

 

