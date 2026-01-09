Roppant kínos: összevissza hadovál Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is, de egy kérdésre nincs válasz – miért viselt fegyvert a lakossági fórumon az exkatona?

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A tiszás politikusok mindenféle eljárásmegszüntetésről beszélnek, egy dolgot azonban még ők sem mernek megválaszolni: miért ment a tiszás lakossági fórumra fegyverrel Ruszin-Szendi Romulusz.
Ruszin-Szendi Romulusz pénteken egy Facebook-videóban osztotta meg a „nagy hírt”: elmondása szerint hat különböző eljárás indult ellene „tiltott” fegyverviselés miatt, ám mind a hatot megszüntették. A videóban egy határozatot is felmutatott, amely szerint a fegyverének lefoglalását megszüntették, és azt visszaadják a tulajdonosának.
A videóban Ruszin-Szendi a szokásos, Tiszára jellemző narratívát mondja fel, bőséges hazugozással, propagandázással és csinovnyikozással fűszerezve,
arról azonban egy szóval sem beszél, hogy miért ment a tiszás lakossági fórumra fegyverrel.
Sőt, a bejegyzésében csupán azt hangsúlyozza, hogy mindenki más hazudik, ő pedig törvénytisztelő állampolgár.
Azzal kapcsolatban pedig, hogy Ruszin úgy fogalmaz: „hat különböző eljárást indítottak ellenem »tiltott« fegyverviselés miatt, és mind a hat eljárást természetesen megszüntették, mert hazugság”, mindössze annyi olvasható ki, hogy a lakossági fórumon történt fegyverviselése nem volt jogsértő –
nem pedig az, hogy ilyen fegyverviselés meg sem történt volna.
Ahogy az várható volt, Magyar Péter is azonnal megosztotta a Facebook-oldalán a „nagy hírt”: „a rendőrség megszüntette az eljárást Ruszin-Szendi Romulusz ellen. A számára visszaadott, engedéllyel tartott önvédelmi fegyverét elárverezi, a bevételt pedig jótékony célra fordítja.”
Amellett, hogy mindebből az is kiderül, hogy a Tisza Párt fegyverárverezésbe kezd, az is szembetűnő, hogy
Magyar Péter sem hajlandó arról beszélni, miért viselt Ruszin-Szendi fegyvert a lakossági fórumon.
Magyar mindössze annyit írt, hogy „az aljas hatalom és propagandája megint hazudott, és lyukra futott”. Csakhogy a bejegyzésből ismét az olvasható ki: a tévedés abban állt, hogy a fegyverviselést jogtalannak állították be –
nem pedig abban, hogy az meg sem történt volna.
Megadja Gábor is kommentálta az esetet egyébként, megjegyezte „Magyarországon az igazságszolgáltatás független a kormánytól – meg a józan észtől is.”
A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá: amikor kitört a fegyverviselési botrány, a „politikai erőszak terjedése elleni fellépés” szükségességére hivatkozva Kósa Lajos már szeptember végén határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek. Ebben arra kérte a kormányt, hogy dolgozzon ki javaslatokat a fizikai és digitális térben terjedő agresszió visszaszorítására, valamint szigorítsa a fegyvertartás szabályait.
Az október 27-ére elkészült törvénymódosítás szerint nem adható ki, illetve nem hosszabbítható meg fegyvertartási engedély annak, aki ellen fegyvertartással összefüggő szabálysértési eljárás van folyamatban. Ez a szabályozás pedig Ruszin-Szendi Romuluszt is végleg megfosztaná fegyvertartási engedélyétől.
Nyitókép: Képernyőkép