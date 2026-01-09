Egy férfi biztosra akart menni az állásinterjún – ezért úgy döntött, megöli a többi jelentkezőt

A Nincs más választás egészen másként viszonyul a témához

A történet főszereplőjének zsíros állása van egy papíripari cégnél, boldogon él a takaros házában a feleségével és a gyerekeivel, míg egy nap elbocsátják. Nem szeretné magát más munkakörben kipróbálni, hasonló pozíciót igyekszik keresni, de folyamatosan elhasal az állásinterjúkon, a végkielégítését pedig hamar feléli a család. A nadrágot otthon az asszony hordja, aki úgy dönt, hogy a helyzethez alkalmazkodva egy kis lakásba költöznek, szerényebben étkeznek, lemondják a Netflix-előfizetésüket is, de még szegény kutyáikat is elajándékozzák, hogy kevesebb éhes szájat kelljen etetni. A férfi kétségbeesetten szeretne visszakapaszkodni a korábbi társadalmi státuszába, ezért úgy dönt, annak érdekében, hogy legközelebb ne mást vegyenek fel egy meghirdetett állásra, elkezdi likvidálni a nála esélyesebbeket.

Nyilván a nyugati világban sem ismeretlen a több körös interjúkon keresztül zajló élet-halál harc egy-egy kecsegtető multis pozíció betöltése érdekében, illetve a világ ezen szegletén is sok férfi kasztrálva érzi magát, ha elbocsátják, főleg, ha a feleségük válik a családeltartóvá. Dél-Koreában azonban a hagyományosan nemi szerepkörök jóval erősebben fennmaradtak, a munkához túlzás nélkül fetisiszta módon állnak hozzá.

A rendező tehát amellett, hogy az elnyomó és kizsákmányoló kapitalizmust kritizálja, az annak önként és dalolva nemcsak fejet hajtó, de azt minden igyekezetével kiszolgálni igyekvő kisemberből is gúnyt űz.

És a családapa ámokfutása bár sokszor erőszakba torkollik, Park Chan-wook ezúttal nem a brutalitással, hanem az abszurd humorával hökkent meg. Ami könnyen megfeküdheti a gyomrot, európai szemmel a távol-keleti színjátszás alapvetően szokatlanul harsánynak tűnik, de egy fekete komédia esetében sokszor a gesztusok még teátrálisabbak. Mások mellett ezért is éreztem jóval befogadhatónak Jórgosz Lánthimosztól a Bugoniát, mint annak dél-koreai eredetijét, a Mentsétek meg a zöld bolygót! . És a Nincs más választás esetében is eszembe jutott, hogy bár nem rajongok az amerikai remake-ekért, azért érdekes lenne megnézni ebből egy nyugati átiratot, amennyiben egy egyedi szemléletmódú rendező dolgozná fel.