Nulláról high-tech nagyhatalom: íme Dél-Korea titka – amiből Magyarország is profitálhat

Dél-Korea felemelkedése a 20. század egyik leglátványosabb gazdasági csodája: az 1953-as háborús romokból néhány évtized alatt technológiai nagyhatalom lett – írja a Portfolio.hu.

Az ország nyersanyagok híján a tudásra, az exportorientált iparra és a rendkívül fegyelmezett gazdaságpolitikára épített.

Pak Csong Hi katonai vezetésének idején ötéves tervek, könnyűipari fókusz és a nagyvállalatok tudatos támogatása teremtette meg a későbbi technológiai áttörések alapját.

A folyamatos ipari bővülést az olcsó energiapiac, a térségi kereskedelem erősödése és mindenekfelett az emberi tőkébe történő masszív befektetés tette lehetővé.

A következő évtizedekben a dél-koreai modell újra és újra alkalmazkodott a globális kihívásokhoz: az 1970-es évek energiaválságai idején a nehézipar és a vegyipar került előtérbe, majd az 1980-as és 1990-es években a kutatás-fejlesztés és a telekommunikáció vált az ország húzóerejévé.