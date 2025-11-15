Ft
Nulláról high-tech nagyhatalom: íme Dél-Korea titka – amiből Magyarország is profitálhat

2025. november 15. 09:20

Az ország, amelynek nem volt nyersanyaga, mégis meghódította a világot: ilyen brutális átalakulást ritkán látni a modern történelemben.

2025. november 15. 09:20
Dél-Korea felemelkedése a 20. század egyik leglátványosabb gazdasági csodája: az 1953-as háborús romokból néhány évtized alatt technológiai nagyhatalom lett – írja a Portfolio.hu.

 Az ország nyersanyagok híján a tudásra, az exportorientált iparra és a rendkívül fegyelmezett gazdaságpolitikára épített. 

Pak Csong Hi katonai vezetésének idején ötéves tervek, könnyűipari fókusz és a nagyvállalatok tudatos támogatása teremtette meg a későbbi technológiai áttörések alapját. 

A folyamatos ipari bővülést az olcsó energiapiac, a térségi kereskedelem erősödése és mindenekfelett az emberi tőkébe történő masszív befektetés tette lehetővé.

A következő évtizedekben a dél-koreai modell újra és újra alkalmazkodott a globális kihívásokhoz: az 1970-es évek energiaválságai idején a nehézipar és a vegyipar került előtérbe, majd az 1980-as és 1990-es években a kutatás-fejlesztés és a telekommunikáció vált az ország húzóerejévé. 

A demokratizálódás után a dereguláció és a liberalizáció segítette, hogy a kormány fokozatosan visszavonuljon a túlzott gazdasági szerepvállalásból. A 2000-es évektől pedig a szabadkereskedelmi egyezmények, a high-tech export és a zöld átmenet határozzák meg a szöuli kormányzat stratégiáját.

Mindeközben Dél-Korea mára nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai értelemben is középhatalommá vált – részben éppen azért, mert ipari portfóliója ma a világ egyik legsokoldalúbbja. 

A mesterséges intelligencia, a félvezetők, a biotechnológia és a kvantumszámítógépek felé fordulva az ország megpróbálja újranyitni a növekedési pályát. 

Ebben a modellben Magyarország egyre hangsúlyosabb partner, hiszen a koreai vállalatok az elmúlt években hazánk legnagyobb külföldi befektetői közé tartoztak, különösen az akkumulátor- és elektromosjármű-iparban. 

A koreai szakértők szerint hazánk kedvező munkaerő-, infrastruktúra- és földrajzi adottságai miatt a következő években a gyártás mellett a közös kutatás-fejlesztés is látványosan bővülhet.

A dél-koreai csoda azonban nem volt következmények nélkül: a társadalom mára rendkívül súlyos demográfiai és szociális problémákkal néz szembe. 

A világ legalacsonyabb termékenységi rátája, a gyors elöregedés, a túlmunka és a kiugróan magas öngyilkossági arány mind azt mutatja, hogy az elképesztő gazdasági dinamika komoly árat követelt. 

A kérdés az, hogy a rugalmas, adaptív gazdasági modell átültethető-e a társadalompolitikába is 

– és képes lesz-e Dél-Korea megoldást találni azokra a válságtünetekre, amelyek ma már világszinten is egyre több országot érintenek.

Nyitókép: ANTHONY WALLACE / AFP


 

csulak
2025. november 15. 12:36
ugyesen csinaltak, mert volt osszefogas, Magyarorszag nagy problemaja ,hogy a baloldalt csak a kulfold kiszolgalasa erdekeben dolgozik, igy Magyarorszag sokkal nehezebb helyzetben van. Sajnalom ,hogy a MAGYAR NEP nem bunteti peldasan a hazaarulokat ! a kormany sajnso ezt nem tudja megtenni , mert a bruszelitak azonnal sznakcioznak Magyarorszagot ( meg jobban )
Nasi12
2025. november 15. 11:08
Gyerekkoromban a samsung konyhai mixergépe volt a csúcs. Aztán feltalálták a tabletet, az okos telefonjaik meg a memória chipjeik élen járnak. Az oroszok elött is nyitva az út a mosógépektöl elrugaszkodni. Meg a szibir hütögépektöl.😀
europész
2025. november 15. 09:48
Azert nefelejtsuk el,hogy Delkorea a mai napig is egy nagyon korrupt orszag.Ennek ellenere es usa tamogatas hatasara valoban oriasit fejlodott.Vannak ott is nagyon szegeny videkek es kitartoan szorgalmas es okos emberek. Van mit eltanulni toluk.A kuzdeni akarasuk koszonheto a japan brutalitas vh s esemenyeknek es a kinai piszkalodasnak.
