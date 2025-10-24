„Kína nem hátrál, csak oldalt lép, hogy még jobban kizsákmányolhassa Moszkvát.

Olajat, gázt, nyersanyagot vásárol majd olcsóbban, saját feltételekkel.

Ez már nem szövetség, hanem pénzügyi hódítás.

India pedig csendben hátrébb lépett: nem akar szembemenni a Nyugattal, mert tudja, hogy technológia, befektetés és piac nélkül elszigetelődik.

Így Putyin lassan ott áll, mint egy szövetség nélküli nagyhatalom, akinek minden barátja üzletfél lett.

Az amerikai stratégia most erre épít:

nem kell háborút vívni, ha az ellenfelet a piac, a pénz és a függés hálója fojtja meg.

A szankciók nemcsak a hadigazdaságot gyengítik, hanem Oroszország mozgásterét is.

Mert aki nem tud eladni, az kénytelen engedni.

Putyin már elismerte, hogy a szankciók »bizonyos veszteségeket okoznak« – ami tőle ritka mondat.

És ez az első repedés a falon.

Ez tehát nem a béke kezdete, hanem a gazdasági háború új szakasza.

Ahol Amerika nem katonákkal, hanem piacokkal és kapcsolatokkal harcol.