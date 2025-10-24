Ft
háború piac nagyhatalom Kína ellenfél nyugat technológia usa

Kína nem hátrál, csak oldalt lép, hogy még jobban kizsákmányolhassa Moszkvát

2025. október 24. 12:26

A Nyugatnak tisztában kell lenni egy régi biztonságpolitikai elvvel: az ellenfeled sosem annyira erős, mint gondolod, de te sem.

2025. október 24. 12:26
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
„Kína nem hátrál, csak oldalt lép, hogy még jobban kizsákmányolhassa Moszkvát.
Olajat, gázt, nyersanyagot vásárol majd olcsóbban, saját feltételekkel.
Ez már nem szövetség, hanem pénzügyi hódítás.

India pedig csendben hátrébb lépett: nem akar szembemenni a Nyugattal, mert tudja, hogy technológia, befektetés és piac nélkül elszigetelődik.
Így Putyin lassan ott áll, mint egy szövetség nélküli nagyhatalom, akinek minden barátja üzletfél lett.

Az amerikai stratégia most erre épít:
nem kell háborút vívni, ha az ellenfelet a piac, a pénz és a függés hálója fojtja meg.
A szankciók nemcsak a hadigazdaságot gyengítik, hanem Oroszország mozgásterét is.
Mert aki nem tud eladni, az kénytelen engedni.

Putyin már elismerte, hogy a szankciók »bizonyos veszteségeket okoznak« – ami tőle ritka mondat.
És ez az első repedés a falon.

Ez tehát nem a béke kezdete, hanem a gazdasági háború új szakasza.
Ahol Amerika nem katonákkal, hanem piacokkal és kapcsolatokkal harcol.

A tét nem az, ki lő pontosabban, hanem az, ki bírja tovább: a dollár, a rubel vagy a jüan.
De ne legyen kérdés Moszkva rendelkezik tartalékkal és számolt erre a forgatókönyvre. 

A Nyugatnak tisztában kell lenni egy régi biztonságpolitikai elvvel: 
AZ ELLENFELED SOSEM ANNYIRA ERŐS MINT GONDOLOD, DE TE SEM…
Moszkvának lesz válasza. Hamarosan.”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

 

