Történelmi emelés a láthatáron: ennyivel nőhet a pedagógusok bére (VIDEÓ)

Jelentős változások jönnek januártól: béremelések, adókedvezmények és új támogatások
Mutatjuk, hogyan változik az életünk az új évben!
A részletszabályok szerint az emelés nem egyszeri döntés, hanem a már korábban elindított bérfejlesztési rendszer részeként valósul meg.
A kormány rendelete (435/2025. XII. 23.) a 2026. évi tanárbéremelésről kimondja, hogy az állam központi költségvetési forrásból biztosítja a pedagógusbérek növeléséhez szükséges fedezetet. A részletszabályok szerint az emelés nem egyszeri döntés, hanem a már korábban elindított bérfejlesztési rendszer részeként valósul meg – számolt be róla az Index, a Magyar Közlöny alapján.
A munkáltató a tanárok 2025. december 1-jei pótlékok, megbízási díjak nélküli, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti illetményét, munkabérét intézményi szinten átlagosan 10 százalékkal köteles emelni.
A rendelet mellett külön kormányhatározat is született, amely megerősíti: a béremeléshez szükséges forrásokat a költségvetésben elkülönítetten biztosítják.
Az új életpályamodell és a hozzá kapcsolódó történelmi léptékű béremelés eredményeképpen a tanári pálya stabil, tervezhető életúttá vált”
– fogalmaztak a közlönyben, majd kifejtették: „a megemelt fizetés pályára vonzza a fiatalokat, biztosítva a tanárutánpótlást, és a pályán tartja a tapasztalt és elhivatott pedagógusokat, ami a jövő nemzedék iskolai nevelése szempontjából kulcsfontosságú. A megemelt tanárbérek növelik a tanári hivatás társadalmi megbecsültségét, és biztosítják, hogy gyermekeinket olyan tanárok tanítsák, akik anyagilag megbecsülve érzik magukat”.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón megerősítette, amit a december elején tartott stratégiai kabinetülés előtt is mondott:
A pedagógusok bére 2026-ban már elérheti a 936 ezer forintos átlagot
– jelentette be Gulyás Gergely. A Kormányinfón hangsúlyozta, hogy ezzel 2010-hez képest duplázzák a pedagógus átlagbért. Kiemelte, hogy az Európai Unióval kötött megállapodás kötelezi Magyarországot arra, hogy fokozatosan növelje a tanárok bérét, egészen addig, amíg az el nem éri a diplomás átlagkereset 80 százalékát.
A jogszabályi környezetből továbbra is az látszik, hogy a béremelés differenciált módon érvényesül, de erre Gulyás Gergely is rámutatott. A pedagógusok fizetését befolyásolja:
Ez azt jelenti, hogy a tényleges béremelkedés mértéke pedagógusonként eltérhet.
A 2026-os tanárbéremelés a kormány szerint az oktatás stabil működését és a pedagóguspálya vonzerejének növelését szolgálja. Az intézkedés ugyanakkor továbbra is része annak az oktatáspolitikai vitának, amely a tanári bérek reálértékéről, a munkaerőhiányról és az oktatási rendszer hosszú távú fenntarthatóságáról szól.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a béremelések fontos szerepet játszanak a pályaelhagyás lassításában, ugyanakkor az oktatási érdekképviseletek rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a bérek alakulását az inflációval együtt érdemes vizsgálni.
