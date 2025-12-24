Ft
Történelmi emelés a láthatáron: ennyivel nőhet a pedagógusok bére (VIDEÓ)

2025. december 24. 15:37

A részletszabályok szerint az emelés nem egyszeri döntés, hanem a már korábban elindított bérfejlesztési rendszer részeként valósul meg.

2025. december 24. 15:37
null

A kormány rendelete (435/2025. XII. 23.)  a 2026. évi tanárbéremelésről kimondja, hogy az állam központi költségvetési forrásból biztosítja a pedagógusbérek növeléséhez szükséges fedezetet. A részletszabályok szerint az emelés nem egyszeri döntés, hanem a már korábban elindított bérfejlesztési rendszer részeként valósul meg – számolt be róla az Index, a Magyar Közlöny alapján.

A munkáltató a tanárok 2025. december 1-jei pótlékok, megbízási díjak nélküli, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti illetményét, munkabérét intézményi szinten átlagosan 10 százalékkal köteles emelni.

A rendelet mellett külön kormányhatározat is született, amely megerősíti: a béremeléshez szükséges forrásokat a költségvetésben elkülönítetten biztosítják.

Az új életpályamodell és a  hozzá kapcsolódó történelmi léptékű béremelés eredményeképpen a  tanári pálya stabil, tervezhető életúttá vált”

– fogalmaztak a közlönyben, majd kifejtették: „a megemelt fizetés pályára vonzza a  fiatalokat, biztosítva a  tanárutánpótlást, és a pályán tartja a tapasztalt és elhivatott pedagógusokat, ami a jövő nemzedék iskolai nevelése szempontjából kulcsfontosságú. A megemelt tanárbérek növelik a tanári hivatás társadalmi megbecsültségét, és biztosítják, hogy gyermekeinket olyan tanárok tanítsák, akik anyagilag megbecsülve érzik magukat”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón megerősítette, amit a december elején tartott stratégiai kabinetülés előtt is mondott:

A pedagógusok bére 2026-ban már elérheti a 936 ezer forintos átlagot

– jelentette be Gulyás Gergely. A Kormányinfón hangsúlyozta, hogy ezzel 2010-hez képest duplázzák a pedagógus átlagbért. Kiemelte, hogy az Európai Unióval kötött megállapodás kötelezi Magyarországot arra, hogy fokozatosan növelje a tanárok bérét, egészen addig, amíg az el nem éri a diplomás átlagkereset 80 százalékát.

A jogszabályi környezetből továbbra is az látszik, hogy a béremelés differenciált módon érvényesül, de erre Gulyás Gergely is rámutatott. A pedagógusok fizetését befolyásolja:

  • a besorolási kategória,
  • a szolgálati idő,
  • valamint az értékelési és teljesítményalapú elemek.

Ez azt jelenti, hogy a tényleges béremelkedés mértéke pedagógusonként eltérhet.

Költségvetési és oktatáspolitikai háttér

A 2026-os tanárbéremelés a kormány szerint az oktatás stabil működését és a pedagóguspálya vonzerejének növelését szolgálja. Az intézkedés ugyanakkor továbbra is része annak az oktatáspolitikai vitának, amely a tanári bérek reálértékéről, a munkaerőhiányról és az oktatási rendszer hosszú távú fenntarthatóságáról szól.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a béremelések fontos szerepet játszanak a pályaelhagyás lassításában, ugyanakkor az oktatási érdekképviseletek rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a bérek alakulását az inflációval együtt érdemes vizsgálni.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

