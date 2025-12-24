Történelmi emelés a láthatáron: ennyivel nőhet a pedagógusok bére (VIDEÓ)

– fogalmaztak a közlönyben, majd kifejtették: „a megemelt fizetés pályára vonzza a fiatalokat, biztosítva a tanárutánpótlást, és a pályán tartja a tapasztalt és elhivatott pedagógusokat, ami a jövő nemzedék iskolai nevelése szempontjából kulcsfontosságú. A megemelt tanárbérek növelik a tanári hivatás társadalmi megbecsültségét, és biztosítják, hogy gyermekeinket olyan tanárok tanítsák, akik anyagilag megbecsülve érzik magukat”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón megerősítette, amit a december elején tartott stratégiai kabinetülés előtt is mondott:

A pedagógusok bére 2026-ban már elérheti a 936 ezer forintos átlagot

– jelentette be Gulyás Gergely. A Kormányinfón hangsúlyozta, hogy ezzel 2010-hez képest duplázzák a pedagógus átlagbért. Kiemelte, hogy az Európai Unióval kötött megállapodás kötelezi Magyarországot arra, hogy fokozatosan növelje a tanárok bérét, egészen addig, amíg az el nem éri a diplomás átlagkereset 80 százalékát.