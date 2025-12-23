Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család pénz garantált bérminimum

Jelentős változások jönnek januártól: béremelések, adókedvezmények és új támogatások

2025. december 23. 21:39

Mutatjuk, hogyan változik az életünk az új évben!

2025. december 23. 21:39
null

Fontos bejelentéseket tett a kormány részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón: az új évben átfogó támogatási, béremelési és adócsökkentési programok indulnak, amelyek összességében több mint 2000 milliárd forinttal növelhetik a magyar háztartások jövedelmét 2026-ban. 

A tárcavezető hangsúlyozta: míg több európai országban adóemelések és megszorítások jönnek, hiszen a háborúpárti országokban Ukrajna és háború támogatása rengeteg költségvetési forrást emészt fel, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

addig Magyarország továbbra is a „magyar utat” járja.

Több pénz marad a családoknál

Január 1-jétől elindul a családi adókedvezmény megduplázása, amely különösen a nagycsaládosokat érinti kedvezően. Egy háromgyermekes család éves szinten akár 2,4 millió forinttal is több pénzhez juthat.

Szintén az új évtől lép életbe a 30 év alatti egygyermekes, valamint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentessége, ami hosszú távon is jelentős könnyebbséget jelent az érintetteknek.

Emelkednek a bérek, nő a minimálbér

A munkavállalók számára is kézzelfogható változások jönnek az új évtől: megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. 

Ennek eredményeként a minimálbér 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintra nő.

Folytatódik továbbá a pedagógusok béremelése is, amely során várhatóan a tanárok átlagbére eléri a 936 ezer forintot. Emellett a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelésben részesülnek, és tovább halad az igazságügyi alkalmazottak több lépcsős bérfelzárkóztatása is, ami 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48%-os, fogalmazók esetében 89%-os, bírósági alkalmazottak esetében pedig 100%-os bérnövekedést jelent.

Ezt is ajánljuk a témában

Könnyítések a vállalkozásoknak

A kis- és középvállalkozások számára januártól indul az 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely éves szinten 80–90 milliárd forintnyi megtakarítást jelenthet a szektor számára, 

hozzájárulva a munkahelyek megőrzéséhez és a bérek emeléséhez.

Nyugdíjasok és közszolgálati dolgozók

Szintén az új évben kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét. Az általános nyugdíjemelés is folytatódik, így az átlagnyugdíj 250 ezer forint fölé emelkedik majd.

A közszolgálatban dolgozók számára elindul a nettó 1 millió forintos otthontámogatási program, míg a fegyveres és rendvédelmi állomány tagjai 

6 havi fegyverpénzt kapnak.

A Kormányinfón elhangzottak szerint a kabinet célja továbbra is az, hogy a magyar családok és dolgozók pénze ne külföldön, hanem itthon hasznosuljon. A kormány hangsúlyozta: Magyarország nem adóemelésekkel és megszorításokkal kezdi az új évet, hanem béremelésekkel, adókedvezményekkel és célzott támogatásokkal.

Nyitókép: Lang Róbert / Sonline

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 23. 21:56
Majdnem meglesz a roman minimalber 2026ban, de csak majdnem. Pedig azt monta a fidesz hogy a romanok csodbe mentek.
Válasz erre
0
0
mivivi
2025. december 23. 21:51
A Fidesz hozta el Magyarország aranykorát.
Válasz erre
0
1
mr-woof-2
2025. december 23. 21:49
Jól hangzik, hogy Magyar Péter a Magyar köztársaság miniszterelnöke. Már csak ezért is érdemes a Tiszára szavazni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!