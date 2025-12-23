Jelentős változások jönnek januártól: béremelések, adókedvezmények és új támogatások

Fontos bejelentéseket tett a kormány részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón: az új évben átfogó támogatási, béremelési és adócsökkentési programok indulnak, amelyek összességében több mint 2000 milliárd forinttal növelhetik a magyar háztartások jövedelmét 2026-ban.

A tárcavezető hangsúlyozta: míg több európai országban adóemelések és megszorítások jönnek, hiszen a háborúpárti országokban Ukrajna és háború támogatása rengeteg költségvetési forrást emészt fel,