Jelentős változások jönnek januártól: béremelések, adókedvezmények és új támogatások

Gulyás Gergely: Magyarország kimarad a „háborús kölcsönből”
A miniszter szerint az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett háborús kölcsönt Európa várhatóan soha nem fogja visszakapni.
Mutatjuk, hogyan változik az életünk az új évben!
Fontos bejelentéseket tett a kormány részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón: az új évben átfogó támogatási, béremelési és adócsökkentési programok indulnak, amelyek összességében több mint 2000 milliárd forinttal növelhetik a magyar háztartások jövedelmét 2026-ban.
A tárcavezető hangsúlyozta: míg több európai országban adóemelések és megszorítások jönnek, hiszen a háborúpárti országokban Ukrajna és háború támogatása rengeteg költségvetési forrást emészt fel,
addig Magyarország továbbra is a „magyar utat” járja.
Január 1-jétől elindul a családi adókedvezmény megduplázása, amely különösen a nagycsaládosokat érinti kedvezően. Egy háromgyermekes család éves szinten akár 2,4 millió forinttal is több pénzhez juthat.
Szintén az új évtől lép életbe a 30 év alatti egygyermekes, valamint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentessége, ami hosszú távon is jelentős könnyebbséget jelent az érintetteknek.
A munkavállalók számára is kézzelfogható változások jönnek az új évtől: megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése.
Ennek eredményeként a minimálbér 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintra nő.
Folytatódik továbbá a pedagógusok béremelése is, amely során várhatóan a tanárok átlagbére eléri a 936 ezer forintot. Emellett a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelésben részesülnek, és tovább halad az igazságügyi alkalmazottak több lépcsős bérfelzárkóztatása is, ami 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48%-os, fogalmazók esetében 89%-os, bírósági alkalmazottak esetében pedig 100%-os bérnövekedést jelent.
A kis- és középvállalkozások számára januártól indul az 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely éves szinten 80–90 milliárd forintnyi megtakarítást jelenthet a szektor számára,
hozzájárulva a munkahelyek megőrzéséhez és a bérek emeléséhez.
Szintén az új évben kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét. Az általános nyugdíjemelés is folytatódik, így az átlagnyugdíj 250 ezer forint fölé emelkedik majd.
A közszolgálatban dolgozók számára elindul a nettó 1 millió forintos otthontámogatási program, míg a fegyveres és rendvédelmi állomány tagjai
6 havi fegyverpénzt kapnak.
A Kormányinfón elhangzottak szerint a kabinet célja továbbra is az, hogy a magyar családok és dolgozók pénze ne külföldön, hanem itthon hasznosuljon. A kormány hangsúlyozta: Magyarország nem adóemelésekkel és megszorításokkal kezdi az új évet, hanem béremelésekkel, adókedvezményekkel és célzott támogatásokkal.
Nyitókép: Lang Róbert / Sonline