12. 23.
kedd
vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó

Gulyás Gergely: Magyarország kimarad a „háborús kölcsönből”

2025. december 23. 15:28

A miniszter szerint az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett háborús kölcsönt Európa várhatóan soha nem fogja visszakapni.

2025. december 23. 15:28
null

Rendhagyó időpontban jelentkezett a Kormányinfó, hiszen a kormány tájékoztató jellegű műsorát általában csütörtökönként tartják, azonban ez most – a karácsonnyal való egybeesés miatt – nem lehetséges. A megszokott rend szerint Gulyás Gergely és Vitályos Eszter állt a pódiumra, hogy ismertessék a kormány legfontosabb döntéseit, valamint válaszoljanak az újságírók kérdéseire. 

Az eseménynek különös súlyt adott, hogy idén utoljára került sor ilyen formában kormányzati beszámolóra.

Gulyás Gergely elmondta, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Ez egymillió családot érint. Ennek köszönhetően mostantól két gyermek esetén havonta 83 ezer, három gyermek esetén havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál. „Emellett életbe lép a 30 év alatti anyák adómentessége, illetve a 40 év alatti anyáké, ha két gyermeket vállaltak” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy mindez kiszámítható jövőképet ad azoknak az édesanyáknak, akik gyermeket vállalnak. 

Gulyás Gergely arról is beszélt, 

hogy januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege, és ezzel együtt emelkedik a garantált bérminimum összege is, ami pedig 373 200 forint lesz.

A miniszter a 11 pontos kkv-fejlesztési programról is beszélt, amelynek keretében a kormány közel 190 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál. Ennek részeként az alanyi áfamentesség értékhatára 20 millió forintra nő, ami jelentősen javítja a kkv-k működési feltételeit és bővíti fejlődési lehetőségeiket. Gulyás Gergely hangsúlyozta: ezek az intézkedések új perspektívákat nyitnak meg a hazai vállalkozások előtt.

Azt is elmondta, hogy a lakosságot érintő intézkedések között szerepel még az átlagnyugdíj további emelése is, amelynek eredményeként az összeg meghaladja a 250 ezer forintot. Ami még a nyugdíjakat illeti, a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is. Emellett folytatódik a pedagógusbérek növelése is: 

a tanárok bére 10 százalékkal emelkedik, így az átlagbér eléri a 936 ezer forintot. 

Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok keresete 2010-hez képest több mint a duplájára nőtt – emlékeztetett a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ezen felül pedig a közigazgatásban dolgozók béremelése is folytatódik, újabb 15%-os béremelésre kerül sor; valamint a szociális- és kulturális ágazatban dolgozók is 15%-os béremelésre számíthatnak januártól.

Végül a bírák béremeléséről is beszélt, ez esetben a következő béremelés január 1-jétől esedékes. „Az uniós átlagnak megfelelő bírói béreket is el fogjuk érni 2027 januárjától” – jegyezte meg ennek kapcsán Gulyás Gergely.

Háború és uniós ügyek

A délelőtti kormányülésen a kabinet meghallgatta Bóka János, EU-ügyekért felelős államtitkár beszámolóját is. A tanácskozáson kiemelt téma volt az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsön kérdése.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint Magyarország nem csatlakozik a közös uniós hitelfelvételhez, így az érintett konstrukcióban összesen 24 tagállam vesz részt. A miniszter hangsúlyozta: 

Magyarország ellenállásának köszönhetően hazánk kimarad a „háborús kölcsön” programból, ahogyan Csehország és Szlovákia is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter egyúttal hangsúlyozta: Európának a békét kellene szorgalmaznia, nem pedig a háború támogatását. Véleménye szerint a konfliktus további elmélyítése helyett a diplomáciai megoldások előtérbe helyezésére lenne szükség.

Magyarország továbbra is következetesen ki akar maradni az ukrajnai háborúból – hangsúlyozta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez az álláspont a pénzügyi döntésekben is egyértelműen megjelenik.

Gulyás rámutatott: 

az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „háborús kölcsönt” Európa várhatóan soha nem fogja visszakapni. 

Ezt azzal támasztotta alá, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő portugáliai tárgyalásain egyértelműen nyilatkozott a kölcsön visszafizetésének kilátásairól.

A miniszter megfogalmazása szerint Európa ebben az esetben valójában nem hitelt nyújt Ukrajnának, hanem olyan pénzügyi támogatást, amelynek megtérülésére nincs reális esély. Gulyás Gergely összegzése szerint Magyarországnak ismét sikerült érvényesítenie az akaratát Brüsszelben azzal, hogy kimaradt a közös hitelfelvételből.

Újságírói kérdések

Gulyás Gergely újságírói kérdésre reagálva beszélt az amerikai védőpajzzsal kapcsolatos egyeztetésekről. Elmondása szerint a kapcsolatfelvétel már megtörtént az Egyesült Államokkal, ugyanakkor az érdemi tárgyalások a jövő évre maradnak. Hozzátette: 

az Európai Bizottság jelenleg a magyarországi választások eredményét várja, ezt követően nyílhat meg az út az uniós források folyósítása előtt.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy másik kérdés kapcsán hangsúlyozta: a kormány 2010 óta arra készül, hogy Magyarország ne függjön senkitől, és megőrizze a szabad döntés lehetőségét. Véleménye szerint ezt a szabadságot veszélyezteti az Európai Bizottság azon törekvése, amely az orosz energiahordozóktól való leválasztást sürgeti. Gulyás szerint ez szembemegy a diverzifikáció elvével, amely éppen a több lábon állást szolgálná.

A fuvarozókat érintő kérdések kapcsán Gulyás Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon mintegy hárommillió ember él olyan útvonalak mentén, ahol jelentős tehergépjármű-forgalom halad át, ami komoly környezeti és zajterhelést okoz. Mint mondta:

a korábbi útdíjemelés célja az volt, hogy a forgalmat az autópályákra tereljék.

A miniszter tájékoztatása szerint a kormány már megállapodott azokkal a szakszervezetekkel, amelyek a fuvarozók mintegy 70%-át képviselik, és jelenleg is folynak az egyeztetések a fennmaradó érdekképviseletekkel a konszenzus érdekében.

Lesz-e békecsúcs Budapesten?

Gulyás Gergely újabb újságírói kérdésre reagálva beszélt egy esetleges budapesti békecsúcs lehetőségéről. A miniszter hangsúlyozta: 

jelenleg nem egy konkrét időpont kijelölése zajlik, hanem az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy megteremtse a béketárgyalások feltételeit.

Megfogalmazása szerint békecsúcsra akkor kerülhet sor, ha ezek a feltételek adottak lesznek. A kormány célkitűzése ugyanakkor az, hogy egy ilyen találkozónak Budapest adjon otthont. Gulyás hozzátette: „jelenleg még nem állnak fenn a szükséges körülmények, így a csúcs időpontjáról egyelőre nem lehet beszélni”.

Bors betiltása

A Bors különszámának betiltásával kapcsolatban Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy az ügy a sajtószabadság körébe tartozik. A miniszter rámutatott: a döntésnek jogi vonatkozásai is vannak, hiszen a Tisza Párt perében egy, a párttal szimpatizáló bíró ítélkezett.

Gulyás kiemelte, hogy a pártatlansággal kapcsolatos korábbi megállapodást felmondták, és mostanra kiderült, hogy több tucat bíró politikai tevékenységet folytat. A tárcavezető szerint mindez komoly kérdéseket vet fel a bírói pártatlanság kapcsán.

Nyitókép: VG

