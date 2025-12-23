Gulyás Gergely: Magyarország kimarad a „háborús kölcsönből”

hogy januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege, és ezzel együtt emelkedik a garantált bérminimum összege is, ami pedig 373 200 forint lesz.

A miniszter a 11 pontos kkv-fejlesztési programról is beszélt, amelynek keretében a kormány közel 190 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál. Ennek részeként az alanyi áfamentesség értékhatára 20 millió forintra nő, ami jelentősen javítja a kkv-k működési feltételeit és bővíti fejlődési lehetőségeiket. Gulyás Gergely hangsúlyozta: ezek az intézkedések új perspektívákat nyitnak meg a hazai vállalkozások előtt.

Azt is elmondta, hogy a lakosságot érintő intézkedések között szerepel még az átlagnyugdíj további emelése is, amelynek eredményeként az összeg meghaladja a 250 ezer forintot. Ami még a nyugdíjakat illeti, a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is. Emellett folytatódik a pedagógusbérek növelése is:

a tanárok bére 10 százalékkal emelkedik, így az átlagbér eléri a 936 ezer forintot.

Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok keresete 2010-hez képest több mint a duplájára nőtt – emlékeztetett a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ezen felül pedig a közigazgatásban dolgozók béremelése is folytatódik, újabb 15%-os béremelésre kerül sor; valamint a szociális- és kulturális ágazatban dolgozók is 15%-os béremelésre számíthatnak januártól.