Gulyás Gergely: Magyarország kimarad a „háborús kölcsönből”

jelenleg nem egy konkrét időpont kijelölése zajlik, hanem az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy megteremtse a béketárgyalások feltételeit.
Megfogalmazása szerint békecsúcsra akkor kerülhet sor, ha ezek a feltételek adottak lesznek. A kormány célkitűzése ugyanakkor az, hogy egy ilyen találkozónak Budapest adjon otthont. Gulyás hozzátette: „jelenleg még nem állnak fenn a szükséges körülmények, így a csúcs időpontjáról egyelőre nem lehet beszélni”.
Bors betiltása
A Bors különszámának betiltásával kapcsolatban Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy az ügy a sajtószabadság körébe tartozik. A miniszter rámutatott: a döntésnek jogi vonatkozásai is vannak, hiszen a Tisza Párt perében egy, a párttal szimpatizáló bíró ítélkezett.
Gulyás kiemelte, hogy a pártatlansággal kapcsolatos korábbi megállapodást felmondták, és mostanra kiderült, hogy több tucat bíró politikai tevékenységet folytat. A tárcavezető szerint mindez komoly kérdéseket vet fel a bírói pártatlanság kapcsán.
