Újabb hangfelvétel: Nagy Ervin szerint ki kell halnia az idősebb generációnak

– mondja a Tisza párt vezető politikusa egy háttérbeszélgetésen, amit itt meg is hallgathat.

Ez a kijelentés egy olyan politikustól hangzik el, aki korábban még „kőkemény munkáspártot” vizionált a rendszer leváltása után — most pedig már arról beszél, hogy idősek generációjának kell eltűnnie ahhoz, hogy új politikai korszak jöhessen.

Ezek a mondatok nem csak felháborítóak és elfogadhatatlanok, de Magyarország történelmének legsötétebb időszakát is felidézik.