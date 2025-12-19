Ft
Magyarország Tisza Nagy Ervin hangfelvétel

Újabb hangfelvétel: Nagy Ervin szerint ki kell halnia az idősebb generációnak

2025. december 19. 06:00

Újabb sokkoló hangfelvétel szivárgott ki: Nagy Ervin szerint egy generációnak „ki kell halnia” ahhoz, hogy politikai változás történjen Magyarországon. A döbbenetes kijelentés minden eddiginél szemléletesebben mutatja meg a Magyar Péter politikusainak valódi, nyilvánosság elől rejtett gondolkodását.

2025. december 19. 06:00
null
Rimóczi Norbert

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogyan beszélt Nagy Ervin egy zártkörű háttérbeszélgetésen arról, hogy visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. Azt z időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amikor családok mentek tönkre és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Ezt szeretné vissza a tiszás politikus, aki a kormányváltás után egy radikális baloldali fordulatra is áhítozik. A kiszivárgott felvétel nagy felháborodást váltott ki — most azonban újabb hanganyag érkezett szerkesztőségünkhöz, amely az előzőekhez hasonló, súlyos és megdöbbentő állításokat tartalmaz

Nagy Ervin és Magyar Péter előszeretettel "bulikázik" a fiatalabb generációval... - Forrás: Népszava/Youtube
Nagy Ervin és Magyar Péter előszeretettel „bulizik” a fiatalabb generációval - Forrás: Népszava/Youtube

A felvételen ezúttal is Nagy Ervin beszél, és kijelentései minden eddiginél szemléletesebben mutatják meg, milyen gondolkodásmód húzódik meg a Tisza politikai köreiben. Az újabb botrányra azután kerül sor, hogy kiderült: Magyar Péterék 1300 milliárd forintos megszorításra készülnek.

Nagy Ervin: „Egyszerűen ki kell haljon ez a generáció”

A kiszivárgott felvételen Magyar Péter politikusa arról beszél, hogy a politikai változáshoz szerinte generációs átrendeződésre — sőt generációk „kihalására” — van szükség. A mondatok még leírva is megrázóak.

Íme a szó szerinti idézet:

Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a „mi volt a, nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*”. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni

– mondja a Tisza párt vezető politikusa egy háttérbeszélgetésen, amit itt meg is hallgathat. 

Ez a kijelentés egy olyan politikustól hangzik el, aki korábban még „kőkemény munkáspártot” vizionált a rendszer leváltása után — most pedig már arról beszél, hogy idősek generációjának kell eltűnnie ahhoz, hogy új politikai korszak jöhessen.

Ezek a mondatok nem csak felháborítóak és elfogadhatatlanok, de Magyarország történelmének legsötétebb időszakát is felidézik.

Mit mutat meg ez a Tiszáról?

A két kiszivárgott felvétel együtt már világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének.

Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.

 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Obsitos Technikus
2025. december 19. 07:39
Büdöslábú sztálinvárosi patkány, komcsik fattya.
DFK
2025. december 19. 07:39
A tiszások nem emberek.
hola47
2025. december 19. 07:37
Ez a nagyervin miztos erdőben nőtt, vagy barlangban, mert másképp nem pofázna ilyen ökörségeket. Innét egy lépés cak, hogy tiszaros kommandók lepjék el az országot és ellenőrizzék a személyi igazolványokat (vö: kristályéjszaka).
RWG1
2025. december 19. 07:22
Biztosan családon belüli tapasztalatok alapján jutott erre a következtetésre.
