Újabb hangfelvétel: Nagy Ervin szerint ki kell halnia az idősebb generációnak

Hangfelvétel bizonyítja: a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát
Kiszivárgott felvételen nosztalgiázik Nagy Ervin 2009 „nyugalmáról”. A Tisza-adócsomagja pontosan azt a brutális megszorítási korszakot hozná vissza.
Újabb sokkoló hangfelvétel szivárgott ki: Nagy Ervin szerint egy generációnak „ki kell halnia” ahhoz, hogy politikai változás történjen Magyarországon. A döbbenetes kijelentés minden eddiginél szemléletesebben mutatja meg a Magyar Péter politikusainak valódi, nyilvánosság elől rejtett gondolkodását.
Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogyan beszélt Nagy Ervin egy zártkörű háttérbeszélgetésen arról, hogy visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. Azt z időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amikor családok mentek tönkre és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Ezt szeretné vissza a tiszás politikus, aki a kormányváltás után egy radikális baloldali fordulatra is áhítozik. A kiszivárgott felvétel nagy felháborodást váltott ki — most azonban újabb hanganyag érkezett szerkesztőségünkhöz, amely az előzőekhez hasonló, súlyos és megdöbbentő állításokat tartalmaz.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiszivárgott felvételen nosztalgiázik Nagy Ervin 2009 „nyugalmáról”. A Tisza-adócsomagja pontosan azt a brutális megszorítási korszakot hozná vissza.
A felvételen ezúttal is Nagy Ervin beszél, és kijelentései minden eddiginél szemléletesebben mutatják meg, milyen gondolkodásmód húzódik meg a Tisza politikai köreiben. Az újabb botrányra azután kerül sor, hogy kiderült: Magyar Péterék 1300 milliárd forintos megszorításra készülnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Vajon mennyire életszerű, hogy Orbán Viktor írt egy több száz oldalas sikertanulmányt arról, milyen jó az a gazdaságpolitika, amit mindig is ellenzett a kormány?
A kiszivárgott felvételen Magyar Péter politikusa arról beszél, hogy a politikai változáshoz szerinte generációs átrendeződésre — sőt generációk „kihalására” — van szükség. A mondatok még leírva is megrázóak.
Íme a szó szerinti idézet:
Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a „mi volt a, nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*”. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni
– mondja a Tisza párt vezető politikusa egy háttérbeszélgetésen, amit itt meg is hallgathat.
Ez a kijelentés egy olyan politikustól hangzik el, aki korábban még „kőkemény munkáspártot” vizionált a rendszer leváltása után — most pedig már arról beszél, hogy idősek generációjának kell eltűnnie ahhoz, hogy új politikai korszak jöhessen.
Ezek a mondatok nem csak felháborítóak és elfogadhatatlanok, de Magyarország történelmének legsötétebb időszakát is felidézik.
A két kiszivárgott felvétel együtt már világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének.
Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán