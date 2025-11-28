Ft
11. 29.
szombat
Tisza Párt Magyar Péter Nagy Ervin Dunaújváros

Aki jobban szeretne Bajnai Gordon irányítása alatt élni: képviselőjelölt lett Nagy Ervin

2025. november 28. 22:49

A kulturális miniszteri ambíciókat dédelgető színész szerint a magyar „hajbókoló, gerincbeteg népség”.

2025. november 28. 22:49
null

A meredek kijelentéseiről hírhedté vált, Magyarország egyik legrosszabb miniszterelnökét a hatalomba visszasíró bukott színész, Nagy Ervin lett a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületében.

A dunaújvárosi központú választókerületet jelenleg a fideszes Mészáros Lajos képviseli az Országgyűlésben.

Régi kijelentések, friss viták

Nagy Ervin színművész talán legnagyobb kérdőjeleket felvető kijelentései egy 2017-es HVG-interjúban hangzottak el, amelyben úgy fogalmazott:

A migráció nem válság, hanem esély.”

Hozzátette:

Jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni.”

Ugyanebben a beszélgetésben úgy vélekedett: „bajom a buta magyar politikával van”, és szerinte az ország „posztkommunista rendszert hozott létre”, mert a társadalom újra „apukát keresett magának”.

A kormánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott:

Nem Orbán Viktor szervezte meg Magyarországot, hanem a magyar nép alkotta meg magának Orbánt.”

Ekkor még azt hirdette magáról, hogy egyik politikai oldal mellett sem köteleződik el, „nincs pártja”, de, hogy ez mennyire nem volt így, mi sem bizonyítja, minthogy a nagy útkeresés közben, 2023-ban a Jobbik volt elnöke, Gyöngyösi Márton mellett tűnt fel, annak a David Pressman-nek a széderestjén, aki az Egyesült Államok volt budapesti nagyköveteként a mai napig a lehető legintenzívebben pocskondiázza Magyarországot, és mindennek elhordja egykori állomáshelyét.

2024-ben, talán már ennek a közegnek a hatására A király, a gróf és a tanár című könyvében már így írt a magyarságról:

A magyar nép ilyen áramvonalas, állandóan a holnapját féltő, beszart nadrágú, kicsit hajbókoló, gerincbeteg népség”.

***

Fotó: Facebook

nemecsek-3
2025. november 29. 00:25
Van ezeknek egy közös tulajdonságuk. Mindegyik ebben a szar rendszerben akar szenvedni, egyik sem akar elmenni oda ami az ő álomországuk, pedig szabad a vándorlás. Mi is lehet vajon ennek az oka. Hát semmi más, mint az, hogy máshol nagy ívben leszarja őket az eltartó, nincs lé ami csorog és dolgozni, na azt aztán meg végképp nem mert még meghajolna a szálfa egyenes gerincük. Itt reggel 10-kor elkezdenek fölkelni, kávét főzni aztán okádnak egy jót valami sajtóba, utána buli. Nem mondhatom, hogy szívlelem a Horvátokat de azért nem állna tőlem távol néhány apró tulajdonságuk szokásuk átvétele. Azt hiszem a nagy lapos lángosképű egyedek pofamérete gyorsan visszacsökkenne.
a straight cold player
•••
2025. november 29. 00:22 Szerkesztve
,,az ország posztkommunista rendszert hozott létre, mert a társadalom újra „apukát keresett magának”. Első olvasatra azt hittem hogy a ,,szocialista" rendszerben Ford Mustangall furikázó apukájáról van szó, miközben a tisztességes emberek örültek ha nem börtönben ültek! Az meg, hogy igyekezik felzárkózni a büszkén magyargyűlölő Landesmann szellemi örökségéhez azon nincs mit csidálkozni. Ezzel a jóllakott napközis fejjel tökéletes lehet, hogy csepürágónak megfelel, sőt a szellemi képességeinek köszönhetően egy Magyarpéteri kormányban nála alkalmasabb jelölt nem is lehetne! Pont mint az imádatának tárgya: arrogáns, nárcisztikus, nagyképű, max. közepes intellektus, de ,,mindenki hülye aki nem azt gondolja amit én"!
Zsolt75
2025. november 28. 23:58
Köszönjük, "híres" színész. Mennyi állami pénzt kaptál az elmúlt 15 év alatt, b. szom azt a hombár fejedet?
blf2
2025. november 28. 23:48
az elmúlt 16 év megmutatta,hogy nem baj,ha ellenzékiként csonthülyék ülnek a parlamentben,még ha bosszantó is
