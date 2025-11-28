Aki jobban szeretne Bajnai Gordon irányítása alatt élni: képviselőjelölt lett Nagy Ervin

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza pesterzsébeti jelöltje
Képviselőjelölt lett a Tisza Párt alelnöke, aki lerántotta a leplet Magyar Péter és a pártban újjáéledő balliberális holdudvar terveiről.
A kulturális miniszteri ambíciókat dédelgető színész szerint a magyar „hajbókoló, gerincbeteg népség”.
A meredek kijelentéseiről hírhedté vált, Magyarország egyik legrosszabb miniszterelnökét a hatalomba visszasíró bukott színész, Nagy Ervin lett a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületében.
A dunaújvárosi központú választókerületet jelenleg a fideszes Mészáros Lajos képviseli az Országgyűlésben.
Nagy Ervin színművész talán legnagyobb kérdőjeleket felvető kijelentései egy 2017-es HVG-interjúban hangzottak el, amelyben úgy fogalmazott:
A migráció nem válság, hanem esély.”
Hozzátette:
Jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni.”
Ugyanebben a beszélgetésben úgy vélekedett: „bajom a buta magyar politikával van”, és szerinte az ország „posztkommunista rendszert hozott létre”, mert a társadalom újra „apukát keresett magának”.
A kormánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott:
Nem Orbán Viktor szervezte meg Magyarországot, hanem a magyar nép alkotta meg magának Orbánt.”
Ekkor még azt hirdette magáról, hogy egyik politikai oldal mellett sem köteleződik el, „nincs pártja”, de, hogy ez mennyire nem volt így, mi sem bizonyítja, minthogy a nagy útkeresés közben, 2023-ban a Jobbik volt elnöke, Gyöngyösi Márton mellett tűnt fel, annak a David Pressman-nek a széderestjén, aki az Egyesült Államok volt budapesti nagyköveteként a mai napig a lehető legintenzívebben pocskondiázza Magyarországot, és mindennek elhordja egykori állomáshelyét.
2024-ben, talán már ennek a közegnek a hatására A király, a gróf és a tanár című könyvében már így írt a magyarságról:
A magyar nép ilyen áramvonalas, állandóan a holnapját féltő, beszart nadrágú, kicsit hajbókoló, gerincbeteg népség”.
