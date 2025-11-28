Aki jobban szeretne Bajnai Gordon irányítása alatt élni: képviselőjelölt lett Nagy Ervin

Nem Orbán Viktor szervezte meg Magyarországot, hanem a magyar nép alkotta meg magának Orbánt.”

Ekkor még azt hirdette magáról, hogy egyik politikai oldal mellett sem köteleződik el, „nincs pártja”, de, hogy ez mennyire nem volt így, mi sem bizonyítja, minthogy a nagy útkeresés közben, 2023-ban a Jobbik volt elnöke, Gyöngyösi Márton mellett tűnt fel, annak a David Pressman-nek a széderestjén, aki az Egyesült Államok volt budapesti nagyköveteként a mai napig a lehető legintenzívebben pocskondiázza Magyarországot, és mindennek elhordja egykori állomáshelyét.

2024-ben, talán már ennek a közegnek a hatására A király, a gróf és a tanár című könyvében már így írt a magyarságról:

A magyar nép ilyen áramvonalas, állandóan a holnapját féltő, beszart nadrágú, kicsit hajbókoló, gerincbeteg népség”.

***