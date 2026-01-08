Fülét-farkát behúzta Zelenszkij: mindent megtesz, amit a nagyhatalmak követelnek tőle

Mindenkinek leesett az álla: benyögte Zelenszkij, mekkora hadseregre van szüksége
Még mindig nagyban játszik az ukrán elnök.
Lesz itt elnökválasztás, de még népszavazás is.
Volodimir Zelenszkij szerint akár már februárban elfogadhatják Ukrajnában azt a törvényt, amely lehetővé teszi az elnökválasztás megtartását a háború ideje alatt, írja a Kárpáthír.
Az államfő újságírói kérdésre válaszolva közölte: a menetrend a folyamatban lévő béketárgyalások eredményeitől és a Legfelsőbb Tanács munkacsoportjának haladásától függ.
Az ukrán elnök a jogalkotási folyamat kapcsán elmondta: amennyiben januárban sikerül lezárni az előkészületeket, a következő hónap már a konkrét törvénymódosításokról szólhat.
A csomag ráadásul a választási törvénykönyv mellett a népszavazásról szóló törvényt is érinti.
„Azt hiszem, ha mindezzel végzünk januárban, akkor a február minden bizonnyal munkahónap lehet a jogszabály-módosítások tekintetében” – fogalmazott az ukrán elnök.
Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL
