Fülét-farkát behúzta Zelenszkij: mindent megtesz, amit a nagyhatalmak követelnek tőle

Volodimir Zelenszkij szerint akár már februárban elfogadhatják Ukrajnában azt a törvényt, amely lehetővé teszi az elnökválasztás megtartását a háború ideje alatt, írja a Kárpáthír.

Az államfő újságírói kérdésre válaszolva közölte: a menetrend a folyamatban lévő béketárgyalások eredményeitől és a Legfelsőbb Tanács munkacsoportjának haladásától függ.