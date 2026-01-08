Ft
háború Háború Ukrajnában volodimir zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin népszavazás elnökválasztás

Fülét-farkát behúzta Zelenszkij: mindent megtesz, amit a nagyhatalmak követelnek tőle

2026. január 08. 12:33

Lesz itt elnökválasztás, de még népszavazás is.

2026. január 08. 12:33
Putyin és Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij szerint akár már februárban elfogadhatják Ukrajnában azt a törvényt, amely lehetővé teszi az elnökválasztás megtartását a háború ideje alatt, írja a Kárpáthír.

Az államfő újságírói kérdésre válaszolva közölte: a menetrend a folyamatban lévő béketárgyalások eredményeitől és a Legfelsőbb Tanács munkacsoportjának haladásától függ.

Az ukrán elnök a jogalkotási folyamat kapcsán elmondta: amennyiben januárban sikerül lezárni az előkészületeket, a következő hónap már a konkrét törvénymódosításokról szólhat.

A csomag ráadásul a választási törvénykönyv mellett a népszavazásról szóló törvényt is érinti.

„Azt hiszem, ha mindezzel végzünk januárban, akkor a február minden bizonnyal munkahónap lehet a jogszabály-módosítások tekintetében”fogalmazott az ukrán elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

