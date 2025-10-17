Döbbenetes: Pressman máris talált egy újabb indokot, amiért beleállhatott Orbán Viktorba

Az Egyesült Államok egykori magyarországi nagykövete, David Pressman hosszú idő után ismét posztolt a közösségi oldalán: a közzétett bejegyzés apropóját a budapesti békecsúcs adta. Az aktív kormányellenes tevékenységet folytató korábbi diplomata nem tudta szó nélkül megállni Donald Trump elnök bejelentését, rögtön nekiesett Orbán Viktornak.

„Október 23-án a magyarok azok bátorságát ünneplik, akik 1956-ban a végső áldozatot hozták, hogy megszabadítsák országukat az agresszív orosz birodalomtól.

Igen, az amerikai elnök budapesti látogatása hatalmas politikai szívesség Orbánnak. De a vörös szőnyeg kiterítése egy háborús bűnös számára végső soron hatalmas szívesség Putyinnak.

Ismét Orbán közreműködésével” – fogalmazott Pressman.