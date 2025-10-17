Ft
Budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin David Pressman Orbán Viktor

Döbbenetes: Pressman máris talált egy újabb indokot, amiért beleállhatott Orbán Viktorba

2025. október 17. 08:47

Az egykori nagykövet nem tudta szó nélkül hagyni a budapesti békecsúcs bejelentését.

2025. október 17. 08:47
null

Az Egyesült Államok egykori magyarországi nagykövete, David Pressman hosszú idő után ismét posztolt a közösségi oldalán: a közzétett bejegyzés apropóját a budapesti békecsúcs adta. Az aktív kormányellenes tevékenységet folytató korábbi diplomata nem tudta szó nélkül megállni Donald Trump elnök bejelentését, rögtön nekiesett Orbán Viktornak.

„Október 23-án a magyarok azok bátorságát ünneplik, akik 1956-ban a végső áldozatot hozták, hogy megszabadítsák országukat az agresszív orosz birodalomtól.

Igen, az amerikai elnök budapesti látogatása hatalmas politikai szívesség Orbánnak. De a vörös szőnyeg kiterítése egy háborús bűnös számára végső soron hatalmas szívesség Putyinnak.

Ismét Orbán közreműködésével” – fogalmazott Pressman.

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

 

srdone
2025. október 17. 11:05
ilyen morállal pressman még nagyra viheti a politikában, á dehogy is
0
0
londonbaby
2025. október 17. 10:54
Már megint a libsi balos buzikkal van a baj !!! . szokás szerint !!!
0
0
bubi55
2025. október 17. 10:52
A politikai pancsereknek és árváinak neve Pastman. Te már a múlt vagy, jobb hely ez már nélküled!
2
0
szemtanu
2025. október 17. 10:42
Megszólalt a tartótiszt!
1
0
