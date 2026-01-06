Ft
hóhelyzet Magyarország Orbán Viktor havazás

Orbán Viktor lapátot ragadott, majd minden magyarnak üzent (FOTÓ)

2026. január 06. 08:57

A miniszterelnök nem akármilyen képet posztolt.

2026. január 06. 08:57
null

A hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára! – figyelmeztetett Facebook-oldalán a miniszterelnök, és a bejegyzéshez csatolt egy képet is, amelyen hólapáttal a kezében áll.

Orbán Viktor ugyanakkor megjegyzi: „Nincs szebb egy havas reggelnél.”

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, kedden folytatódik a havazás Magyarországon, a déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, akár 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 26 komment

Perczel Éva
2026. január 06. 10:16
Na Agyar! Ugye-ugye! Hálatlanok a népek! Már nem emlékeznek a nagyszerű, Lehel kürtjét szorongató árvízi hősre!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 06. 10:16
Miniszterelnök urunk eteti az éhes lipsi trollgeciket. Nagy kujon a főni. Egészségükre.
Válasz erre
1
0
kalmanok
2026. január 06. 10:11
"Üljön át egy másik gépjárműbe!"
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. január 06. 10:09
Gyakoroljad bazmeg. Közben: Mészáros és felesége, Várkonyi Andrea pedig „már Bora-Bora szigetén, Francia Polinéziában áztatják a lábukat és röhögnek a szolgákon, akik a behavazott Magyarországon botorkálnak
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!