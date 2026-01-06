Orbán Viktor lapátot ragadott, majd minden magyarnak üzent (FOTÓ)

Tombol a tél Magyarországon, hamarosan harminc centis hó jöhet
Régi szép idők.
A miniszterelnök nem akármilyen képet posztolt.
A hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára! – figyelmeztetett Facebook-oldalán a miniszterelnök, és a bejegyzéshez csatolt egy képet is, amelyen hólapáttal a kezében áll.
Orbán Viktor ugyanakkor megjegyzi: „Nincs szebb egy havas reggelnél.”
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, kedden folytatódik a havazás Magyarországon, a déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, akár 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala