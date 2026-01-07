A tragédia előtt vett volna fordulatot Dudás Miklós élete

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, olimpikon. A sportolót 2026. január 5-én, 11.30 előtt, a XVIII. kerületi lakásában találták meg holtan, miután egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat. A második emeleti otthon ajtaját zárszakértő nyitotta ki, ekkor bukkantak rá a feltehetőleg már korábban elhunyt Dudás holttestére. Az első hírek arról szóltak, hogy bár sok vért találtak a helyszínen (fej- és nyelőcsősérülésekről is lehetett olvasni), a rendőrség kizárta az idegenkezűséget. Ezen a soron kívül elvégzett boncolás változtatott, miután a szakértők olyan sérüléseket észleltek az elhunyt testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárásban kell tisztázni.

Dudás Miklós halálával kapcsolatban egyre több kérdés merül fel / MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko