Dudás Miklós gyász tragédia

A tragédia előtt vett volna fordulatot Dudás Miklós élete

2026. január 07. 07:55

A hírek szerint a sors különös és fájdalmas fintora, hogy a néhai kajakozó élete talán éppen révbe ért volna, amikor megtörtént a tragédia. Dudás Miklós halálával kapcsolatban egyre több kérdés merül fel.

2026. január 07. 07:55
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, olimpikon. A sportolót 2026. január 5-én, 11.30 előtt, a XVIII. kerületi lakásában találták meg holtan, miután egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat. A második emeleti otthon ajtaját zárszakértő nyitotta ki, ekkor bukkantak rá a feltehetőleg már korábban elhunyt Dudás holttestére. Az első hírek arról szóltak, hogy bár sok vért találtak a helyszínen (fej- és nyelőcsősérülésekről is lehetett olvasni), a rendőrség kizárta az idegenkezűséget. Ezen a soron kívül elvégzett boncolás változtatott, miután a szakértők olyan sérüléseket észleltek az elhunyt testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárásban kell tisztázni.

Dudás Miklós, halál, sérülés
Dudás Miklós halálával kapcsolatban egyre több kérdés merül fel / MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko

Dudás Miklós élete éppen rendbe jött volna, amikor véget ért

A Blikk szerint a sors különös és fájdalmas fintora, hogy a néhai kajakozó élete talán éppen révbe ért volna, amikor megtörtént a tragédia. Barátja úgy tudja, normalizálta a kapcsolatát a párjával, Ivett-tel, akivel korábban nehézségeik voltak, és munkafronton is rendeződni látszott a helyzete. Éppen azelőtt nem sokkal kapott új állást, hogy elragadta őt a halál.

Egy franchise fitneszlánc, a Victory Fitness egyik új termében, Kispesten dolgozott volna személyi edzőként Miki januártól! Nagyon örült neki, hogy állandó munkája lett, úgy tudom, ebben Storcz Ákos, az olimpiai bajnok Storcz Botond testvére nyújtott segítséget. Emellett Miki boldogan mesélte, hogy több műsorba is hívták

– mondta el a lapnak Dudás Miklós barátja, Földesi János.

A story.hu értesülései szerint Dudás mellett volt a kutyája a halála pillanatában, és a tacskó valószínűleg több napon át őrizte a gazdája élettelen testét.

A magyar közvéleményt megrázta az egykori sportoló tragédiája.

Nyitókép: MTI/MTVA/Kovács Tamás

