A tragédia előtt vett volna fordulatot Dudás Miklós élete

Fordulat Dudás Miklós halálának ügyében: halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség
Gyanús sérüléseket találtak az olimpikon holttestén a szakértők.
A hírek szerint a sors különös és fájdalmas fintora, hogy a néhai kajakozó élete talán éppen révbe ért volna, amikor megtörtént a tragédia. Dudás Miklós halálával kapcsolatban egyre több kérdés merül fel.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, olimpikon. A sportolót 2026. január 5-én, 11.30 előtt, a XVIII. kerületi lakásában találták meg holtan, miután egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat. A második emeleti otthon ajtaját zárszakértő nyitotta ki, ekkor bukkantak rá a feltehetőleg már korábban elhunyt Dudás holttestére. Az első hírek arról szóltak, hogy bár sok vért találtak a helyszínen (fej- és nyelőcsősérülésekről is lehetett olvasni), a rendőrség kizárta az idegenkezűséget. Ezen a soron kívül elvégzett boncolás változtatott, miután a szakértők olyan sérüléseket észleltek az elhunyt testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárásban kell tisztázni.
Ezt is ajánljuk a témában
Gyanús sérüléseket találtak az olimpikon holttestén a szakértők.
A Blikk szerint a sors különös és fájdalmas fintora, hogy a néhai kajakozó élete talán éppen révbe ért volna, amikor megtörtént a tragédia. Barátja úgy tudja, normalizálta a kapcsolatát a párjával, Ivett-tel, akivel korábban nehézségeik voltak, és munkafronton is rendeződni látszott a helyzete. Éppen azelőtt nem sokkal kapott új állást, hogy elragadta őt a halál.
Egy franchise fitneszlánc, a Victory Fitness egyik új termében, Kispesten dolgozott volna személyi edzőként Miki januártól! Nagyon örült neki, hogy állandó munkája lett, úgy tudom, ebben Storcz Ákos, az olimpiai bajnok Storcz Botond testvére nyújtott segítséget. Emellett Miki boldogan mesélte, hogy több műsorba is hívták
– mondta el a lapnak Dudás Miklós barátja, Földesi János.
A story.hu értesülései szerint Dudás mellett volt a kutyája a halála pillanatában, és a tacskó valószínűleg több napon át őrizte a gazdája élettelen testét.
A magyar közvéleményt megrázta az egykori sportoló tragédiája.
Ezt is ajánljuk a témában
Kammerer Zoltán és Schmidt Gábor szerint sem hozta ki a pályafutásából a maximumot az elhunyt kajakos.
Ezt is ajánljuk a témában
Kabát Péter egész éjszaka nem tudott aludni, folyamatosan az elhunyt kajakos járt az eszében.
Nyitókép: MTI/MTVA/Kovács Tamás