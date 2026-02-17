Iszonyú tragédia: újabb magyar turista vesztette életét egy szörnyű baleset miatt

Tragikus baleset történt hétfőn Sri Lankán, amikor egy sétáló magyar házaspárra rontott egy elefánt. A hatalmas ormányos a Pidurangala–Sigiriya térségben támadta meg a turistákat, amelynek során a férfi olyan súlyosan megsebesült, hogy már nem lehetett megmenteni – írja a Blikk.

A lap a tragikus eset kapcsán annyit tudott meg, hogy egy 64 éves férfi és a felesége az ország egyik turisztikailag legfelkapottabb térségében kirándult. Amikor sétáltak a környéken, hirtelen a dzsungelből rájuk rontott egy elefánt. A támadásról azonban pontos részleteket még nem lehet tudni, annyit azonban igen, hogy