Iszonyú tragédia: újabb magyar turista vesztette életét egy szörnyű baleset miatt

2026. február 17. 11:03

A helyi rendőrség még mindig vizsgálja a történteket.

Tragikus baleset történt hétfőn Sri Lankán, amikor egy sétáló magyar házaspárra rontott egy elefánt. A hatalmas ormányos a Pidurangala–Sigiriya térségben támadta meg a turistákat, amelynek során a férfi olyan súlyosan megsebesült, hogy már nem lehetett megmenteni – írja a Blikk.

A lap a tragikus eset kapcsán annyit tudott meg, hogy egy 64 éves férfi és a felesége az ország egyik turisztikailag legfelkapottabb térségében kirándult. Amikor sétáltak a környéken, hirtelen a dzsungelből rájuk rontott egy elefánt. A támadásról azonban pontos részleteket még nem lehet tudni, annyit azonban igen, hogy

a sérült férfit kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A helyi rendőrség még mindig vizsgálja a történteket.

Nyitókép: Pixabay

 

Ernest01
2026. február 17. 11:43
🕯️
