Halálos tragédia rázta meg a határon túli magyar várost: emberéletet követelt az épület összeomlása

Őrizetbe vették a férfit, aki egy csepeli pláza felrobbantásával fenyegetőzött
A budapesti rendőrök elfogták a férfit.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az eset körülményeit még vizsgálják.
A komáromi Kertész utcában található rendőrségi ügyfélközpont épületének tetőszerkezete beomlott, hatalmas katasztrófát okozva a város szlovákiai oldalán – írta meg a Szia Komárom nevű helyi portál.
Az eddigi információk szerint a baleset következtében egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek.
A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a mentőegységek: tűzoltók, mentők és rendőrök is dolgoztak a területen. A súlyos helyzet miatt mentőhelikoptert is riasztottak, amely az épület közelében szállt le. A környéket lezárták, a rendőrség biztosította a helyszínt a mentési munkálatok és a vizsgálat idejére.
A tetőszerkezet leomlásának oka egyelőre nem ismert, a tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Nyitókép: Facebook / Szia Komárom