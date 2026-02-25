Ft
02. 25.
szerda
tragédia haláleset komárom

Halálos tragédia rázta meg a határon túli magyar várost: emberéletet követelt az épület összeomlása

2026. február 25. 12:37

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az eset körülményeit még vizsgálják.

2026. február 25. 12:37
null

A komáromi Kertész utcában található rendőrségi ügyfélközpont épületének tetőszerkezete beomlott, hatalmas katasztrófát okozva a város szlovákiai oldalán – írta meg a Szia Komárom nevű helyi portál.

Az eddigi információk szerint a baleset következtében egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a mentőegységek: tűzoltók, mentők és rendőrök is dolgoztak a területen. A súlyos helyzet miatt mentőhelikoptert is riasztottak, amely az épület közelében szállt le. A környéket lezárták, a rendőrség biztosította a helyszínt a mentési munkálatok és a vizsgálat idejére.

A tetőszerkezet leomlásának oka egyelőre nem ismert, a tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Nyitókép: Facebook / Szia Komárom

