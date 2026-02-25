Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
csepel rendőrség fenyegetés robbantás

Őrizetbe vették a férfit, aki egy csepeli pláza felrobbantásával fenyegetőzött

2026. február 25. 11:20

A budapesti rendőrök elfogták a férfit.

2026. február 25. 11:20
null

Őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy csepeli bevásárlóközpont felrobbantásával fenyegetőzött. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi február 22-én hajnalban hívta a segélyhívót, és 

azt állította, hogy felrobbant egy XXI. kerületi plázát.

A riasztást követően az épületet kiürítették, majd a tűzszerészek átvizsgálták, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A nyomozók rövid időn belül azonosították a bejelentőt, akit Csepeli otthonában fogtak el, majd előállítottak. A férfit közveszéllyel fenyegetés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, ezt követően őrizetbe vették. Az ügyben a hatóságok folytatják az eljárást.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. február 25. 11:44
Babits Mihály ezt írná ma MP brüsszeli nemzetgyalázó, balga bagázsáról: Bár bolygónk bajai baljóslatúan bokrosodnak, Bölényként bömbölő, bukott bajkeverő betyárok Bírálgatják büszke bajnokunk békés buzgalmát. Bárdolatlan, becstelen blöffölés, bizony barátaim. Balgatag bürócsődörök becsvágya burjánzik, Botozásra, belezésre, boncolásra bujtogatnak. Bizalmat bitorló bennfentesek becsmérelnek, Beteges bárgyúság, bűnös, borgőzös borzadály. Botrányosan bomlasztó, békétlen, botor beszéd, Bujkáló, bugyuta besúgók bókolgatnak beszarin, Burjánzó, bávatag butaság bugyborékol belőlük, Bágyadt bölcsesség borús bűntudattal bódorog. Belföldön bünös barbárok bujtogatnak bugrisokat, Bolsevik baromságokat bégetve bubikat bepaliznak, Bizalmaskodó bohémséggel bókolnak bácsikáknak. Büneitekért Belzebúbnak bugyraiban bünhödjetek.
Válasz erre
2
0
Palatin
•••
2026. február 25. 11:42 Szerkesztve
Magyar Pétert kihallgaták már? Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is az, ami a legundorítóbb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám, Gyurcsánynak köszönhetöen edzettek vagyunk. És MP eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál."
Válasz erre
3
0
gullwing
2026. február 25. 11:22
Tiszás kretén lesz ez is... Ott tobzódnak az agyhalottak...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!