Őrizetbe vették a férfit, aki egy csepeli pláza felrobbantásával fenyegetőzött

A budapesti rendőrök elfogták a férfit.
Őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy csepeli bevásárlóközpont felrobbantásával fenyegetőzött. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi február 22-én hajnalban hívta a segélyhívót, és
azt állította, hogy felrobbant egy XXI. kerületi plázát.
A riasztást követően az épületet kiürítették, majd a tűzszerészek átvizsgálták, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak.
A nyomozók rövid időn belül azonosították a bejelentőt, akit Csepeli otthonában fogtak el, majd előállítottak. A férfit közveszéllyel fenyegetés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, ezt követően őrizetbe vették. Az ügyben a hatóságok folytatják az eljárást.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay