Őrizetbe vették a férfit, aki egy csepeli pláza felrobbantásával fenyegetőzött

Őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy csepeli bevásárlóközpont felrobbantásával fenyegetőzött. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi február 22-én hajnalban hívta a segélyhívót, és

azt állította, hogy felrobbant egy XXI. kerületi plázát.

A riasztást követően az épületet kiürítették, majd a tűzszerészek átvizsgálták, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak.