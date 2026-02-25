Ft
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lövés orosz-ukrán háború haláleset kényszersorozás

Zelenszkij kényszersorozói minden határt átléptek: lelőttek egy mozgósításnak ellenálló férfit (VIDEÓ)

2026. február 25. 11:25

A kényszersorozók és a civilek között kialakult konfliktusban az egyik kiszemelt férfi halálos sérülést szenvedhetett.

2026. február 25. 11:25
null

Súlyos incidens történt az ukrajnai Krivij Rih városában egy mozgósítással kapcsolatos intézkedés során – látható egy Telegrammra feltöltött videóban.

Beszámolók szerint a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai két férfit próbáltak előállítani, ami dulakodáshoz vezetett. 

A konfliktus közben azonban az egyik kiszemelt férfi halálos sérülést is szenvedhetett.

A nyilvánosságra került felvételeken az látható, hogy a helyszínen tartózkodó civilek megpróbálták megakadályozni az intézkedést. A videón az is kivehető, hogy a két férfit a földön vonszolják, miközben egy nő kétségbeesetten próbál közbelépni és segítséget kérni. 

A dulakodás során az érintetteket egy járműbe próbálták betenni, majd az egyik férfi a földre esett, és mozdulatlanul maradt.

Szemtanúk szerint a helyzet tovább eszkalálódott, és a nő a jármű elé állva próbálta megakadályozni az elhajtást, de félrehúzták az útból. A helyiek állítása alapján az incidens során az érintett férfiak – információk szerint apa és fia – késsel próbáltak védekezni az intézkedés ellen, azonban a konfliktus során egyiküket a toborzótisztek lelőtték.

Az esetről hivatalos hatósági közlés egyelőre nem érkezett.

Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

mnmn
2026. február 25. 12:59
Valószínűleg megállapították, hogy a két férfi orosz ügynök, ítéletet hirdettek és végre is hajtották az európai értékek alapján. Most várják a kitüntetést Urschuláéktól.
Ízisz
2026. február 25. 12:39
Z. "A kérdés már nem az, hogy mire képes az ukrán vezetés, hanem az: mit lép a világ a totális energetikai terrorizmusra? Ha a gázvezeték megsemmisül, azzal Kijev nemcsak Oroszo.-nak, Töröko.-nak, Mo.-nak USA-nak is hadat üzen. Putyin hivatalosan is megerősítette, hogy a titkosszolgálat birtokában műveleti adatok vannak a Török Áramlat elleni készülő ukrán szabotázsakcióról. A Török Áramlat Ankara számára stratégiai kincs. Az orosz nagykövetség Ankarában már kiadta a rendkívüli figyelmeztetést. Válasza valószínűleg azonnali és fájdalmas lenne: a haditengerészet lezárhatná a Fekete-tengert, és Kijev végleg elfelejthetné a török hadiipari utánpótlást. Fico 02. 23-án már le is állította az áramszállítást. Egy gázvezeték-robbantás után Szlovákia és Mo. a legkeményebb gazdasági blokádot hirdetné meg. Trump számára ez lenne az utolsó csepp a pohárban és végleg elengedheti a kijevi rezsim kezét. Moszkva számára megnyitná az utat a kijevi döntéshozó központok teljes megsemmisítése előtt."
Ízisz
2026. február 25. 12:39
Z. "A kérdés már nem az, hogy mire képes az ukrán vezetés, hanem az: mit lép a világ a totális energetikai terrorizmusra? Ha a gázvezeték megsemmisül, azzal Kijev nemcsak Oroszo.-nak, Töröko.-nak, Mo.-nak USA-nak is hadat üzen. Putyin hivatalosan is megerősítette, hogy a titkosszolgálat birtokában műveleti adatok vannak a Török Áramlat elleni készülő ukrán szabotázsakcióról. A Török Áramlat Ankara számára stratégiai kincs. Az orosz nagykövetség Ankarában már kiadta a rendkívüli figyelmeztetést. Válasza valószínűleg azonnali és fájdalmas lenne: a haditengerészet lezárhatná a Fekete-tengert, és Kijev végleg elfelejthetné a török hadiipari utánpótlást. Fico 02. 23-án már le is állította az áramszállítást. Egy gázvezeték-robbantás után Szlovákia és Mo. a legkeményebb gazdasági blokádot hirdetné meg. Trump számára ez lenne az utolsó csepp a pohárban és végleg elengedheti a kijevi rezsim kezét. Moszkva számára megnyitná az utat a kijevi döntéshozó központok teljes megsemmisítése előtt."
Obsitos Technikus
2026. február 25. 12:38
Állatok. Minden ukrán egy kibaszott náci állat.
