Zelenszkij kényszersorozói minden határt átléptek: lelőttek egy mozgósításnak ellenálló férfit (VIDEÓ)

A kényszersorozók és a civilek között kialakult konfliktusban az egyik kiszemelt férfi halálos sérülést szenvedhetett.
Súlyos incidens történt az ukrajnai Krivij Rih városában egy mozgósítással kapcsolatos intézkedés során – látható egy Telegrammra feltöltött videóban.
Beszámolók szerint a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai két férfit próbáltak előállítani, ami dulakodáshoz vezetett.
A konfliktus közben azonban az egyik kiszemelt férfi halálos sérülést is szenvedhetett.
A nyilvánosságra került felvételeken az látható, hogy a helyszínen tartózkodó civilek megpróbálták megakadályozni az intézkedést. A videón az is kivehető, hogy a két férfit a földön vonszolják, miközben egy nő kétségbeesetten próbál közbelépni és segítséget kérni.
A dulakodás során az érintetteket egy járműbe próbálták betenni, majd az egyik férfi a földre esett, és mozdulatlanul maradt.
Szemtanúk szerint a helyzet tovább eszkalálódott, és a nő a jármű elé állva próbálta megakadályozni az elhajtást, de félrehúzták az útból. A helyiek állítása alapján az incidens során az érintett férfiak – információk szerint apa és fia – késsel próbáltak védekezni az intézkedés ellen, azonban a konfliktus során egyiküket a toborzótisztek lelőtték.
Megrázó beszámoló.
Az esetről hivatalos hatósági közlés egyelőre nem érkezett.
