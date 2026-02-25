Zelenszkij kényszersorozói minden határt átléptek: lelőttek egy mozgósításnak ellenálló férfit (VIDEÓ)

A dulakodás során az érintetteket egy járműbe próbálták betenni, majd az egyik férfi a földre esett, és mozdulatlanul maradt.

Szemtanúk szerint a helyzet tovább eszkalálódott, és a nő a jármű elé állva próbálta megakadályozni az elhajtást, de félrehúzták az útból. A helyiek állítása alapján az incidens során az érintett férfiak – információk szerint apa és fia – késsel próbáltak védekezni az intézkedés ellen, azonban a konfliktus során egyiküket a toborzótisztek lelőtték.