02. 25.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
02. 25.
szerda
frontvonal orosz-ukrán háború kényszersorozás fogság

Akarata ellenére sorozták be, végül orosz fogságba került egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi

2026. február 25. 10:25

Megrázó beszámoló.

2026. február 25. 10:25
null

Az orosz erők krasznoarmijszki irányú hadműveletei során fogságba esett egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú katona, aki állítása szerint akarata ellenére került az ukrán hadsereg kötelékébe, miután átlépte a határt. A magát Albert Romannak nevező férfi azt mondta, hogy 2020 óta Magyarországon él, ukrán állampolgárságát pedig teherként éli meg. Elmondása szerint a határátlépést követően külön helyiségbe kísérték, őrizet alá helyezték, majd rendőri felvezetéssel az ungvári toborzóközpontba vitték, ahol úgy bántak vele, „mintha visszaeső bűnöző lenne” – írja a karpathir.com

Beszámolója szerint a toborzóközpont munkatársai személyes ellenszenvből a Cservona Kalina dandárhoz irányították, amelyről azt állította, hogy katonáinak kevesebb mint egy százaléka tér vissza élve. A történet a moszkvai védelmi minisztérium által közzétett közlésben jelent meg.

A férfit egy formális orvosi vizsgálat után szolgálatra alkalmasnak minősítették annak ellenére, hogy korábban súlyos egészségügyi problémákon esett át, köztük agyhártyagyulladáson, csonttöréseken és tizenegy agyrázkódáson. Állítása szerint a vizsgálatot követően azonnal buszra tették, majd kiképzésre szállították.

A nyitókép illusztráció (MTI/EPA)

 

 

 

Bitrex®
•••
2026. február 25. 10:46 Szerkesztve
Adja le az ukránt és vegye fel az oroszt a magyar mellé, ha akarja. Törökországon keresztül még akár Magyarországra is jöhet. Csak nehogy kicseréljék hadifogolyként.
vezker
2026. február 25. 10:45
Azért valamit tegyünk már tisztába! A többséget akarata ellenére sorozzák be, nem ez a probléma. A probléma az, hogy aki fizet, azt elengedik, aki nem, az megy megdögleni, ha alkalmas, ha nem.
borsos-2
2026. február 25. 10:44
A fogolycserénél majd figyelnie kell, nehogy kiválasszák.
rocktoberi-2
2026. február 25. 10:36
“Akarata ellenére sorozták be, végül orosz fogságba került egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi.” Ez a legjobb ami történhetett vele ezek után. Így megúszhatja élve. “ A férfit egy formális orvosi vizsgálat után szolgálatra alkalmasnak minősítették annak ellenére, hogy korábban súlyos egészségügyi problémákon esett át, köztük agyhártyagyulladáson, csonttöréseken és tizenegy agyrázkódáson.“ Ezt nehezen tudom elhinni. Tizenegyszer szakadt el a gumikötél bungee jumping közben?
