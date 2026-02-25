Az orosz erők krasznoarmijszki irányú hadműveletei során fogságba esett egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú katona, aki állítása szerint akarata ellenére került az ukrán hadsereg kötelékébe, miután átlépte a határt. A magát Albert Romannak nevező férfi azt mondta, hogy 2020 óta Magyarországon él, ukrán állampolgárságát pedig teherként éli meg. Elmondása szerint a határátlépést követően külön helyiségbe kísérték, őrizet alá helyezték, majd rendőri felvezetéssel az ungvári toborzóközpontba vitték, ahol úgy bántak vele, „mintha visszaeső bűnöző lenne” – írja a karpathir.com.

Beszámolója szerint a toborzóközpont munkatársai személyes ellenszenvből a Cservona Kalina dandárhoz irányították, amelyről azt állította, hogy katonáinak kevesebb mint egy százaléka tér vissza élve. A történet a moszkvai védelmi minisztérium által közzétett közlésben jelent meg.