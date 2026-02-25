Csontig hatol a félelem: a kényszersorozás olyan sebeket ejt Ukrajnában, amelyek a háború után is megmaradnak

A háború gyökeresen átalakította az ukrán civilek mindennapjait. A frontvonalak mögött egyre erőteljesebben jelenik meg a kényszersorozás jelensége, amely félelmet, bizalmatlanságot és társadalmi feszültséget kelt – írta meg a Magyar Nemzet.

Az utcai igazoltatások, a területi toborzóközpontok munkatársainak megjelenése sokak számára nem a védelem, hanem a fenyegetettség érzetét jelenti.

Családok kerülnek egymással szembe: van apa, aki maradna gyerekei mellett, miközben felesége inkább a menekülést sürgeti. A nagyszülőkre gyakran minden teher ránehezedik: a bizonytalanság, az aggodalom és az otthon maradt gyermekek sorsa.