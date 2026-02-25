Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború társadalmi feszültség ukrajna

Csontig hatol a félelem: a kényszersorozás olyan sebeket ejt Ukrajnában, amelyek a háború után is megmaradnak

2026. február 25. 09:18

Családok szakadnak szét, fiatalok bujkálnak, idősek is fegyvert foghatnak. Az ukrajnai mozgósítás új szakaszba lépett, és a társadalmi feszültség minden eddiginél érezhetőbb.

2026. február 25. 09:18
null

A háború gyökeresen átalakította az ukrán civilek mindennapjait. A frontvonalak mögött egyre erőteljesebben jelenik meg a kényszersorozás jelensége, amely félelmet, bizalmatlanságot és társadalmi feszültséget kelt – írta meg a Magyar Nemzet

Az utcai igazoltatások, a területi toborzóközpontok munkatársainak megjelenése sokak számára nem a védelem, hanem a fenyegetettség érzetét jelenti. 

Családok kerülnek egymással szembe: van apa, aki maradna gyerekei mellett, miközben felesége inkább a menekülést sürgeti. A nagyszülőkre gyakran minden teher ránehezedik: a bizonytalanság, az aggodalom és az otthon maradt gyermekek sorsa.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A 2022 februárjában elrendelt általános mozgósítást azóta többször meghosszabbították, és a szabályok fokozatosan szigorodtak. 

A korhatárt 2024-ben 27 évről 25 évre csökkentették, 2025-től pedig már a 18–24 év közötti fiatalokat is szerződéses szolgálatra toborozzák. 

A közelmúltban a hatvan év felettiek számára is lehetővé tették a hadseregbe való belépést a hadiállapot idejére. 

Ukrán parlamenti képviselők és katonai források szerint 

komoly létszámhiány alakult ki, miközben az engedély nélkül távol lévők száma meredeken emelkedik. 

Egyes nyilatkozatok szerint akár milliós nagyságrendben is lehetnek azok, akik bujkálnak a behívó elől.

A társadalmi megosztottság egyre élesebb: Nyugat-Ukrajnában több beszámoló szerint a toborzóközpontok munkatársai és a rendőrség váltak a lakosság első számú ellenségévé

Odesszában feldühödött helyiek rátámadtak egy, mozgósított férfiakat szállító járműre, más esetekben videófelvételeken látható, ahogy egyenruhások közterületről visznek el civileket. 

Ezt is ajánljuk a témában

A hatóságok rendre tagadják a brutalitás vádját, ugyanakkor a közösségi médiában terjedő képsorok tovább erősítik a bizalmatlanságot.

A háború árnyékában a korrupció is súlyosbodik: kenőpénzek, illegális kimenekítések, akár több tízezer dolláros összegek és kriptovalutában lebonyolított tranzakciók kerültek napvilágra. 

Letartóztatások történtek olyan hálózatok ügyében, amelyek katonákat segítettek elhagyni egységeiket. A tragédiák sem maradnak el: volt példa arra, hogy illegálisan eladott fegyver vezetett kettős gyilkossághoz. 

A konfliktusnak magyar érintettjei is vannak: kárpátaljai magyar férfiak haltak meg a sorozás vagy a kiképzés során elszenvedett sérülések következtében. 

A történtek diplomáciai feszültséget is kiváltottak, miután a magyar kormány bejelentette, hogy kiutasítja azokat az ukrán személyeket, akik részt vesznek kényszersorozásban.

A háború legnagyobb vesztesei végső soron a családok. A fronton és a hátországban egyaránt olyan társadalmi sebek keletkeznek, amelyek jóval a fegyverek elhallgatása után is érezhetőek maradhatnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2026. február 25. 10:50
Majd az lesz mint 90-ben Ceaușescu kivégzése után romániában. A lakosság összefogdosta ,és meglincselte a securitate tiszteket és tisztségviselőket. Jó pár van belőlük elásva erre-arra....🙄
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 25. 10:11
Az EU vezetőinek meglehetősen kényelmetlen már, hogy minden egyes ukránoknak küldendő lóvét meg kell szavaztatni és külön megállapodásokat kell kötni. No meg az európai emberek egyre inkább megkérdőjelezik ezeket a támogatásokat és egyre többször tesznek fel kérdéseket a kormányaiknak. Ezért találták ki, hogy minél hamarabb vegyék fel Ukrajnát, mert akkor ursi gond nélkül küldheti oda a lóvét, ami az évszázad legnagyobb pénzlenyúlása az európaiaktól! Ez a fény csillant meg fostosunk szemében is, mikor is eskütt tett ursinak, hogy ő ebben hűen fog segédkezni, ha neki is leesik ebből jó pár milló eurócska! Itt nem ideológiákról, meg honvédő háborúkról van szó, hanem rohadt sok lóvéról! Ezért nem akarják az ukránok sem befejezni egészen a TCK-sokig, mert ők is mesebeli vagyonokra tettek szert! Hát még a globalisták!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 25. 09:55
belbuda 2026. február 25. 09:50 Megint hazudtok…nincs kényszersorozás…megkapja a behóvót,nem vonul be,elkapják… Bazd meg a kutyám bármikor szarik tőled értelmesebbet, értékesebbet.....
Válasz erre
0
1
gullwing
2026. február 25. 09:54
A patkányok mocskos pofája miért van kitakarva?!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!