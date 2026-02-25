Csontig hatol a félelem: a kényszersorozás olyan sebeket ejt Ukrajnában, amelyek a háború után is megmaradnak

Letartóztatások történtek olyan hálózatok ügyében, amelyek katonákat segítettek elhagyni egységeiket. A tragédiák sem maradnak el: volt példa arra, hogy illegálisan eladott fegyver vezetett kettős gyilkossághoz.
A konfliktusnak magyar érintettjei is vannak: kárpátaljai magyar férfiak haltak meg a sorozás vagy a kiképzés során elszenvedett sérülések következtében.
A történtek diplomáciai feszültséget is kiváltottak, miután a magyar kormány bejelentette, hogy kiutasítja azokat az ukrán személyeket, akik részt vesznek kényszersorozásban.
A háború legnagyobb vesztesei végső soron a családok. A fronton és a hátországban egyaránt olyan társadalmi sebek keletkeznek, amelyek jóval a fegyverek elhallgatása után is érezhetőek maradhatnak.