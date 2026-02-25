„Megvan a saját árszabásuk” – leleplezték az ukrán kényszersorozók maffiamódszereit

Kereken négy éve, hogy 2022. február 24-én Oroszország különleges hadműveletet indított Ukrajna ellen. A harcok azóta is tartanak, a halottak és sebesültek száma a jelentések szerint együttesen meghaladhatja az 1,3 millió főt. Az évforduló apropóján mutatta be a European Conservative az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Ukrajnáról szóló, mindent leleplező dokumentumfilmjét. A Tősér Ádám rendezte Baljós közelség című alkotás mindenre kiterjedő képet ad az orosz–ukrán háborúról és Kárpátaljáról, tucatnyi megszólalóval, történésszel, nyelvésszel, és nem mellesleg a Volodimir Zelenszkij országlásáról szóló botránykönyv szerzőjével, Konstantin Bondarenkóval.

Szemán László bűnügyi újságíró elmeséli a filmben, hányféle bűnözési forma szabadult már most Ukrajna szomszédaira; „a szervezett bűnözésnek azon formái jönnek számításba, amelyek a legjobban termelik a profitot. Kábítószer, prostitúció, fegyverkereskedelem, embercsempészet” – és ebbe a sorba illik a kényszersorozással összefüggő korrupció is. Az elhunyt ukrán katonákat pedig gyakran tömegsírba temetik és eltűntként tartják nyilván, hogy ne kelljen kárpótlást fizetni a családjuknak, hozzátartozójuknak.