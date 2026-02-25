Ft
orosz-ukrán háború kényszersorozás ukrajna

„Megvan a saját árszabásuk” – leleplezték az ukrán kényszersorozók maffiamódszereit

2026. február 25. 05:42

Felkavaró részletekre derült fény a Baljós közelség című dokumentumfilmben az ukrán kényszersorozásokkal kapcsolatban.

2026. február 25. 05:42
null

Kereken négy éve, hogy 2022. február 24-én Oroszország különleges hadműveletet indított Ukrajna ellen. A harcok azóta is tartanak, a halottak és sebesültek száma a jelentések szerint együttesen meghaladhatja az 1,3 millió főt. Az évforduló apropóján mutatta be a European Conservative az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Ukrajnáról szóló, mindent leleplező dokumentumfilmjét. A Tősér Ádám rendezte Baljós közelség című alkotás mindenre kiterjedő képet ad az orosz–ukrán háborúról és Kárpátaljáról, tucatnyi megszólalóval, történésszel, nyelvésszel, és nem mellesleg a Volodimir Zelenszkij országlásáról szóló botránykönyv szerzőjével, Konstantin Bondarenkóval.

Szemán László bűnügyi újságíró elmeséli a filmben, hányféle bűnözési forma szabadult már most Ukrajna szomszédaira; „a szervezett bűnözésnek azon formái jönnek számításba, amelyek a legjobban termelik a profitot. Kábítószer, prostitúció, fegyverkereskedelem, embercsempészet” – és ebbe a sorba illik a kényszersorozással összefüggő korrupció is. Az elhunyt ukrán katonákat pedig gyakran tömegsírba temetik és eltűntként tartják nyilván, hogy ne kelljen kárpótlást fizetni a családjuknak, hozzátartozójuknak.

A dokumentumfilmben arra is fény derül, micsoda visszaélések zajlanak Ukrajnában a háború árnyékában. Az uniós támogatások elsikkasztása, a sorozótisztek korrupciós ügyei mind felháborítják a helyieket, a kényszersorozásokat pedig a XXI. század modern emberrablásának nevezik. Mint elhangzik, akik a mozgósítással foglalkoznak, megvan a saját árszabásuk.

A film mondanivalójában, okfejtésében és képi világában is rendkívül részletgazdag, a megszólalók legerősebb mondatai egészen szívbemarkolóak, sokáig visszhangoznak a néző fülében.

A filmben megszólalók elmesélik, milyen gyanús, hogy a katonák közül az egyik ajtón álló őr nemrégiben valódi luxusautót villantott, egy másik katona, az odesszai terület TCK-vezetője pedig fényűző, 17 millió eurót érő villát vett magának Spanyolországban.

A neve elhallgatását kérő kárpátaljai férfi azt is részletezte, milyen visszaéléseket tapasztalt a városban.

Minél több embert kapnak el, annál jobb nekik, mert egy részük pénzt fizet, a többieket pedig küldhetik a frontra. Mind a két cél teljesül, ez egy ilyen maffiarendszer”

– fogalmazott.

A film exkluzív bemutatóját február 24-e este tartották az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Fotó: képmentés/Baljós közelség

