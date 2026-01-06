Ft
Kabát Péter Dudás Miklós gyász tragédia halál Erdei Zsolt

„Hogy a fenébe halhat meg így!?” – reagált a magyar sportvilág Dudás Miklós tragédiájára

2026. január 06. 16:13

Erdei Zsoltot és Kabát Pétert is letaglózta a volt kajakos halálhíre. A két korábbi sportoló megrendülve nyilatkozott Dudás Miklós tragédiájáról.

2026. január 06. 16:13
null

A magyar sportvilágot megrázta Dudás Miklós halála. A világbajnok kajakost hétfő délelőtt a XVIII. kerületi otthonában találták meg holtan. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel a helyszíni szemle során, így a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják. Az egykori sporttársak, ismerősök megrendülten nyilatkoztak Dudás haláláról a Blikknek.

Kabát Péter, Dudás Miklós, halál, gyász
Kabát Pétert letaglózta Dudás Miklós halálának híre (Fotó: MTI / MTVA / Beliczay László)

„Letaglózott a hírkezdte a korábbi magyar válogatott labdarúgó, Kabát Péter. Egy harmincnégy éves ember hagyott itt minket váratlanul, miközben itt van a két gyereke és a kedvese. Ott volt előtte az élet… Nagyon megrázott ez az egész, nem is tudtam aludni az éjjel, folyamatosan Miki járt az eszemben. A Nyerő Párosban ismerkedtem meg vele, egy barátságos, mosolygós, jókedvű, vicces ember volt. Ráadásul sportolónak is kiváló volt. Azt hiszem, ez a tragédia nemcsak a családot és az ismerősöket rázta meg, hanem mindenkit.”

Erdei Zsolt a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban ismerte meg Dudást. A két sportoló között azután is jó kapcsolat maradt fent, az egykori profi ökölvívó Erdei a nehéz időkben is a volt kajakos mellett állt.

„Szerettük nagyon, jószívű, jó kiállású srác volt, a Celeb vagyok, ments ki inenn!-ben ismertem meg 2014-ben. (…) Ezután többször összefutottunk rendezvényeken vagy tévés műsorok által, mindig jó kapcsolatunk volt. Az apukája halála kapcsán sokat beszélgettünk, próbáltam őt ebben lelkileg támogatnimondta Madár, aki a boksz kapcsán is próbálta jó tanácsokkal ellátni Dudást.

Amikor ringbe szállt a Sztárboxban, akkor is beszéltünk, mondtam, hogy figyelni kellene kicsit a súlyára, hiszen legalább húsz kiló túlsúlya volt. 

Túl fiatal volt ahhoz, hogy itt hagyja ezt a világot! Egy életerős sportoló hogy a fenébe halhat meg így, itt hagyva két kisgyereket? Nem tudunk napirendre térni fölötte, mindenkit megrázott, aki ismerte, sőt, szerintem azokat is, akik nem ismerték!”

– értetlenkedett Erdei.

Erdei Zsolt egy televíziós műsorban ismerte meg Dudást (Fotó: MTI / MTVA / Hegedüs Róbert)

Dudás Miklós pályafutása

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Dudás Miklós harmincnégy évet élt.

Nyitókép: MTI / MTVA / Kovács Tamás

 

Összesen 4 komment

Sorrend:
palika-2020
•••
2026. január 06. 17:21 Szerkesztve
Első kérdés: Be volt-e oltva azzal a dns-rns méreggel?
Válasz erre
0
0
grenki-2
2026. január 06. 17:20
Most vagy infarktus, vagy agyvérzés esetleg strok, vagy öngyilkosság...nem lehet leírni mitörtént?
Válasz erre
0
0
gacsat
2026. január 06. 16:59
drog? dopping? öngyilok? Minden szarról írnak, ami nem érdekel, csak a lényegről nem.
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. január 06. 16:38 Szerkesztve
valamit hallottam, hogy az apját úgy agyonverték egy benzinkúton, hogy kómába esett valami pénzügyről volt szó - amikor egy sportoló ilyen fiatalon meghal mindig felmerül a koksz és akár dopping miatt fogyasztott kábítószer egyébként nagyon sajnálom mert a semmiért égette el magát még akkor is ha csak olyan erős edzésmunkát végzett mindenféle szer nélkül vagy akár nem tiltott szarokkal, amitől a szíve felmondta a szolgálatot
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!