„Hogy a fenébe halhat meg így!?” – reagált a magyar sportvilág Dudás Miklós tragédiájára

A magyar sportvilágot megrázta Dudás Miklós halála. A világbajnok kajakost hétfő délelőtt a XVIII. kerületi otthonában találták meg holtan. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel a helyszíni szemle során, így a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják. Az egykori sporttársak, ismerősök megrendülten nyilatkoztak Dudás haláláról a Blikknek.

Kabát Pétert letaglózta Dudás Miklós halálának híre (Fotó: MTI / MTVA / Beliczay László)

„Letaglózott a hír – kezdte a korábbi magyar válogatott labdarúgó, Kabát Péter. – Egy harmincnégy éves ember hagyott itt minket váratlanul, miközben itt van a két gyereke és a kedvese. Ott volt előtte az élet… Nagyon megrázott ez az egész, nem is tudtam aludni az éjjel, folyamatosan Miki járt az eszemben. A Nyerő Párosban ismerkedtem meg vele, egy barátságos, mosolygós, jókedvű, vicces ember volt. Ráadásul sportolónak is kiváló volt. Azt hiszem, ez a tragédia nemcsak a családot és az ismerősöket rázta meg, hanem mindenkit.”