„Hogy a fenébe halhat meg így!?” – reagált a magyar sportvilág Dudás Miklós tragédiájára

„Gyerekkoromtól olimpiai bajnok akartam lenni” – ilyen volt Dudás Miklós kajakos pályafutása
Londonban szerepelt az olimpián is.
Erdei Zsoltot és Kabát Pétert is letaglózta a volt kajakos halálhíre. A két korábbi sportoló megrendülve nyilatkozott Dudás Miklós tragédiájáról.
A magyar sportvilágot megrázta Dudás Miklós halála. A világbajnok kajakost hétfő délelőtt a XVIII. kerületi otthonában találták meg holtan. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel a helyszíni szemle során, így a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják. Az egykori sporttársak, ismerősök megrendülten nyilatkoztak Dudás haláláról a Blikknek.
„Letaglózott a hír – kezdte a korábbi magyar válogatott labdarúgó, Kabát Péter. – Egy harmincnégy éves ember hagyott itt minket váratlanul, miközben itt van a két gyereke és a kedvese. Ott volt előtte az élet… Nagyon megrázott ez az egész, nem is tudtam aludni az éjjel, folyamatosan Miki járt az eszemben. A Nyerő Párosban ismerkedtem meg vele, egy barátságos, mosolygós, jókedvű, vicces ember volt. Ráadásul sportolónak is kiváló volt. Azt hiszem, ez a tragédia nemcsak a családot és az ismerősöket rázta meg, hanem mindenkit.”
Erdei Zsolt a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban ismerte meg Dudást. A két sportoló között azután is jó kapcsolat maradt fent, az egykori profi ökölvívó Erdei a nehéz időkben is a volt kajakos mellett állt.
„Szerettük nagyon, jószívű, jó kiállású srác volt, a Celeb vagyok, ments ki inenn!-ben ismertem meg 2014-ben. (…) Ezután többször összefutottunk rendezvényeken vagy tévés műsorok által, mindig jó kapcsolatunk volt. Az apukája halála kapcsán sokat beszélgettünk, próbáltam őt ebben lelkileg támogatni – mondta Madár, aki a boksz kapcsán is próbálta jó tanácsokkal ellátni Dudást.
„Amikor ringbe szállt a Sztárboxban, akkor is beszéltünk, mondtam, hogy figyelni kellene kicsit a súlyára, hiszen legalább húsz kiló túlsúlya volt.
Túl fiatal volt ahhoz, hogy itt hagyja ezt a világot! Egy életerős sportoló hogy a fenébe halhat meg így, itt hagyva két kisgyereket? Nem tudunk napirendre térni fölötte, mindenkit megrázott, aki ismerte, sőt, szerintem azokat is, akik nem ismerték!”
– értetlenkedett Erdei.
Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.
A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.
Dudás Miklós harmincnégy évet élt.
Nyitókép: MTI / MTVA / Kovács Tamás