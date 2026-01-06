Kucsera Gábor három szóval reagált Dudás Miklós halálhírére – az elnököt megdöbbentette a tragédia

Hétfő délelőtt holtan találták budapesti otthonában a 34 éves világbajnok kajakost, Dudás Miklóst. A sportoló halála mélyen megrázta sporttársait, kollégáit és a hazai sztárvilágot egyaránt. Schmidt Gábort, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökét, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkárát is letaglózta az olimpikon kajakozó halálhíre.

Schmidt Gábort megdöbbentette Dudás Miklós halálának híre (Fotó: MTI / MTVA / Lakatos Péter)

„Megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy Dudás Miki elhunyt – mondta az Indexnek a sportvezető. – Sportolói pályafutásáról leginkább az maradt meg nekem emlékként, ahogy a 2012-es, londoni olimpián letette a névjegyét, valósággal berobbant a legjobbak közé. Fantasztikus versenyzéssel kiváló eredményt ért el, és lett hatodik helyezett kétszáz méteren. Ez férfi egyesben kiemelkedő eredménynek számít.”