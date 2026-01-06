Ft
Kucsera Gábor Dudás Miklós Kammerer Zoltán tragédia Schmidt Gábor kajak-kenu

Kucsera Gábor három szóval reagált Dudás Miklós halálhírére – az elnököt megdöbbentette a tragédia

2026. január 06. 17:57

Kammerer Zoltán szerint a harmincnégy éves korában elhunyt kajakos pályafutásában sokkal több volt annál, mint amit elért. Schmidt Gábort, a sportági szövetség elnökét megdöbbentette Dudás Miklós halála.

2026. január 06. 17:57
null

Hétfő délelőtt holtan találták budapesti otthonában a 34 éves világbajnok kajakost, Dudás Miklóst. A sportoló halála mélyen megrázta sporttársait, kollégáit és a hazai sztárvilágot egyaránt. Schmidt Gábort, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökét, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkárát is letaglózta az olimpikon kajakozó halálhíre.

Schmidt Gábor, Dudás Miklós, kajak-kenu, gyász, halál
Schmidt Gábort megdöbbentette Dudás Miklós halálának híre (Fotó: MTI / MTVA / Lakatos Péter)

„Megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy Dudás Miki elhunyt – mondta az Indexnek a sportvezető. – Sportolói pályafutásáról leginkább az maradt meg nekem emlékként, ahogy a 2012-es, londoni olimpián letette a névjegyét, valósággal berobbant a legjobbak közé. Fantasztikus versenyzéssel kiváló eredményt ért el, és lett hatodik helyezett kétszáz méteren. Ez férfi egyesben kiemelkedő eredménynek számít.”

Dudás sportolói pályafutásának későbbi alakulásáról Schmidt Gábor csupán annyit jegyzett meg, hogy az már nem úgy alakult, ahogyan a sportág szereplői várták és remélték tőle, mert 

a kezdeteket és a benne lévő potenciált tekintve többre volt hivatott annál, mint amire végül vitte.

Egyetértett a szövetség elnökével a háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó, Göd polgármestere, Kammerer Zoltán, aki a 2010-es évtized első felében Dudással együtt volt a válogatott keret tagja.

Miki pályafutásában jóval több volt annál, amit végül elért, és még így is lettek szép eredményei. Ifiként, majd később felnőttként is megmutatta, hogy nem kizárólag sprinttávon tud érvényesülni. Nagyon sajnálom, hogy ez történt vele

– mondta Kammerer.

Hozzátette, szorosabb barátság nem alakult ki közte és a nála jóval fiatalabb társa között, de annak ellenére is jóban voltak, hogy év közben nem egy csapatban edzettek, a versenyeken pedig nem egy csapathajóban eveztek.

KAMMERER Zoltán
Kammerer Zoltán úgy véli, Dudás a sportolói pályafutásában sokkal többre vihette volna (Fotó: MTI / MTVA / Kovács Tamás)

A kétszeres világbajnok Kucsera Gábor a közösségi oldalán búcsúzott Dudástól. Csak ennyit írt a Facebookon: „Mikikém, Isten veled!”

 

Dudás Miklós pályafutása

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Dudás Miklós harmincnégy évet élt.

Nyitókép: MTI / EPA / Szerhij Dolzsenko

