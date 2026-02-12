Pokoli harc Ukrajnában, lecsapott az orosz horrordrón: három kisgyerek vesztette életét (VIDEÓ)

Csütörtök hajnalba családi házat talált el egy orosz drón a Harkiv megyei Bogoduhovban. A támadás következtében a ház összeomlott, négy ember meghalt: egy harmincnégy éves férfi, egy kétéves kislány és két egyéves kisfiú. Többen megsérültek, köztük egy várandós nő.

Az orosz dróntámadás következtében az épület teljesen megsemmisült, és mintegy 60 négyzetméternyi területen pusztított tűz – közölte az Állami Katasztrófavédelem.