02. 12.
csütörtök
háború dróntámadás családi ház orosz-ukrán háború tragédia

Pokoli harc Ukrajnában, lecsapott az orosz horrordrón: három kisgyerek vesztette életét (VIDEÓ)

2026. február 12. 06:56

A becsapódás következtében pillanatok alatt omlott össze a családi ház.

2026. február 12. 06:56
null

Csütörtök hajnalba családi házat talált el egy orosz drón a Harkiv megyei Bogoduhovban. A támadás következtében a ház összeomlott, négy ember meghalt: egy harmincnégy éves férfi, egy kétéves kislány és két egyéves kisfiú. Többen megsérültek, köztük egy várandós nő.

Az orosz dróntámadás következtében az épület teljesen megsemmisült, és mintegy 60 négyzetméternyi területen pusztított tűz – közölte az Állami Katasztrófavédelem.

A férfi és a három gyerek a romok alatt rekedt, ahonnan nem tudták őket kiszabadítani.

A sérültek között volt egy 35 éves várandós nő és egy 74 éves idős asszony is – írta meg a Zn.ua Oleg Szinegubovra, a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetőjére hivatkozva.

A mentési munkálatokról videó is készült, amelyen jól látható, milyen romos állapotba került az épület a dróntámadás után.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP


 

 

timurida
2026. február 12. 08:36
Cs72szilvarozsa 2026. február 12. 08:17 "...Ilyen az igazi keresztény ember ,gyermekeket nem számít, mert orbánviktoraztmondta..." Mielőtt elkezdenéd gyalázni a kereszténységet (egyébként te mi vagy? ateista?, muszlim?, hindu?, zsidó?) pontosan ezért kell mielőbb békét kötni. A II.Világháborúban kétszer annyi civil halt meg, mint katona. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem, hogy a Majdanon történt lövöldözéstől, az Odesszai pogromig, amikor oroszok tucatjait verték agyon vagy égették meg elevenen, a 14 ezer halálos áldozatig, amit az ukrán nehéztüzérség gyilkolt meg 8 éven keresztül, az igen furcsa "bucsai vérengzésig" és a Lengyelországba átrepült rakétáig, itt hollywood-i rendezéseket láttunk horror kivitelben. Az oroszok pragmatikusak. Nem egy családi ház és egy ukrán család az, amire a rakétát elhasználják. És akkor még nem beszéltünk tévedésről vagy meghibásodásról. EZÉRT KELL A BÉKE. Ukrajna állami létezése nem ér meg egy atomháborút. Ráadásul egy ilyen államé.
Válasz erre
4
0
lazio154-5
2026. február 12. 08:35
A gyerek gyilkosságokat tényleg pokoli harcnak kell nevezni? Szégyellem magamat a mandi címadása miatt!
Válasz erre
1
0
machet
2026. február 12. 08:26
Hát persze.Tudjuk.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. február 12. 08:20
hazafi 974 Te szegény barom. Ha tegnapelőtt normálisan tárgyalnak, és mondjuk tűzszünet van, akkor ezek még most is élnének. Már ha nem kitalált alakok. De orditsátok, hogy Putyin a rooossz, meg kell büntetni, száva ukraja, és még sok sok hasonló hir lesz. Ha meg idiótát akarsz látni, akkor ott a tükör.
Válasz erre
3
0
