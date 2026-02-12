Pokoli harc Ukrajnában, lecsapott az orosz horrordrón: három kisgyerek vesztette életét (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
A becsapódás következtében pillanatok alatt omlott össze a családi ház.
Csütörtök hajnalba családi házat talált el egy orosz drón a Harkiv megyei Bogoduhovban. A támadás következtében a ház összeomlott, négy ember meghalt: egy harmincnégy éves férfi, egy kétéves kislány és két egyéves kisfiú. Többen megsérültek, köztük egy várandós nő.
Az orosz dróntámadás következtében az épület teljesen megsemmisült, és mintegy 60 négyzetméternyi területen pusztított tűz – közölte az Állami Katasztrófavédelem.
A férfi és a három gyerek a romok alatt rekedt, ahonnan nem tudták őket kiszabadítani.
A sérültek között volt egy 35 éves várandós nő és egy 74 éves idős asszony is – írta meg a Zn.ua Oleg Szinegubovra, a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetőjére hivatkozva.
A mentési munkálatokról videó is készült, amelyen jól látható, milyen romos állapotba került az épület a dróntámadás után.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP