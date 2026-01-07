Így került egyre közelebb a Tisza Párt az ukránokhoz

Magyar Péter ezt már nem mossa le magáról: kimondta, Ukrajnát a győzelemig kell segíteni
Borította a bilit a Tisza Párt elnökének a barátja.
Magyar Péter másfél éve még Orbán Viktorral értett egyet Ukrajna kérdésében, most pedig kiderült, hogy egy ukrán hadiipari érintettségű cég is részt vett pártja alkalmazásának fejlesztésében, amelyből húszezer támogató adatai kerültek nyilvánosságra. Bemutatjuk a Tisza Párt ukránbarát fordulatát.
Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt végleg elkötelezte magát Ukrajna feltétel nélküli támogatása mellett. A Mandiner bemutatja, miként került egyre közelebb a háborúzó országhoz – feltehetően Brüsszeli kérésre – Magyar Péter és pártja. Az első részben felidézzük, hogy milyen ukrán politikusokkal, üzletemberekkel állt már össze az ellenzéki szervezet és vezetője. A tiszás politikus kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland nemrég Magyar Pétert, kijelentve, hogy az ellenzéki politikus szerint Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.
„És akkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni”
– fogalmazott Tseber Roland Ivanovics, aki egyébként az ukrán parlamentben Zelenszkij frakciójának tagja.
Az ukrán kémként nyilvántartott Tseberről korábban itt írtunk bővebben, Magyar Péterhez fűződő viszonyát pedig mi sem jellemzi jobban, mint hogy a tiszás politikus „testvéreként” emlegette, és megköszönte neki a segítséget az ukrajnai út megszervezésében.
A Tisza Párt elnöke és az ukrán politikus „következetességükben” szintén hasonlóak, hiszen júliusban Tseber az Átlátszónak adott interjúban kijelentette, hogy Magyar Péternek ő segít minden ukrajnai látogatás megszervezésében, de nem érdekli a magyar politika, nem akar részt venni benne, majd egy hónappal később, augusztus közepén saját magának ellentmondva alapított egy Tisza-szigetet Kárpátalján, amelynek ő a vezetője is.
A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem bírta tovább visszafognia magát, és egyértelművé tette, kinek a győzelmében reménykedik az idei választáson. „Ukrajna Orbánnal vagy nélküle is benne lesz az Európai Unióban. Mert ez az ukrán nép döntése. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok Magyarországon, akik támogatják Ukrajnát, ebben nincs kétségem” – fogalmazott Zelenszkij egy sajtótájékoztatón.
Hogy kire utalt, az nem csak azért nyilvánvaló, mert a Tisza az egyetlen érdemi támogatottsággal rendelkező párt Magyarországon, amelyik támogatja Ukrajnát, hanem mert épp
Magyar Péter jelentette be büszkén, hogy a Nemzet Hangja című tiszás kérdőív eredményei szerint szavazóik nagy többsége támogatja Ukrajna uniós tagságát
(58,18 százalék igen, 41,82 százalék nem). Az eredményt Zelenszkij is üdvözölte, sőt a magyar nép álláspontjaként értelmezte.
(Tette ezt úgy, hogy eközben a kormány által az ukrán EU-csatlakozás kérdésében indított VOKS 2025 szavazáson több mint 2 millió magyar vett részt, – ez közel kétszer annyi, mint a tiszás szavazás résztvevőinek száma – és 95 százalékuk elutasította az ukránok gyorsított felvételét. Zelenszkijt persze nem zavarta a kettős mérce, és nekiment a magyar kormány politikáját visszaigazoló eredménynek.)
Ha a magyar nép álláspontjának nem is, a Tisza Párt attitűdjének mindenképpen bátran tekintheti az ukrán elnök Magyar Péterék szavazását, hiszen a Tisza Párt korábban világossá tette, hogy a szavazás eredményei alapján állítja össze programját, azaz amennyiben kormányra kerülnének, ez az eredmény meghatározná Magyarország külpolitikáját.
Veszélyes játékot űznek az európai vezetők, és ennek könnyen rossz vége lehet.
De amennyiben ez nem lett volna elég ahhoz, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a Tisza Párt és az ukránok összefonódása, Magyar Péterék a közelmúltban gondoskodtak róla, hogy ez megváltozzon: kirobbant a Tisza Párt legújabb botránya. Megírtuk a Mandineren is, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos applikációjából októberben közel húszezer tiszás szavazó adatai kerültek fel szabadon elérhetően az internetre.
Ez azonban mindössze az egyik fele az ügynek, ugyanis kiderült az is, hogy szinte biztosan
Az említett cég, a PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki Facebook-profilja szerint Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez az NGO szoros kapcsolatot ápol az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” zászlóaljával, különösen földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati tesztelése terén.
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.
A hosszú bevezető után pedig nézzük meg, hogyan is vált idővel egyre szorosabbá a Tisza Párt és az ukránok kapcsolata! Nos Magyar Péter elég messziről indult, és szokásához híven komoly fordulatot hajtott végre idáig. Valószínűleg kevesen emlékeznek már erre, de 2024-ben, a Tisza Párt alakulása környékén Magyar Péter még nagyjából egyetértett Orbán Viktorral a háború és Ukrajna kérdésében. Az akkor frissen ellenzéki politikussá vált egykori Diákhitel Központ-igazgató a Klubrádiónak adott kedélyes hangulatú interjúban
még arról beszélt, hogy Ukrajna szinte semmiben nem felel meg az uniós értékeknek, előírásoknak, és ha nem lett volna háború, nem is vetődött volna föl az ország EU-s csatlakozása.
Magyar Péter akkor még úgy látta, hogy az ukrán EU-csatlakozás háborús eszkalációhoz vezethet, és olyanokat mondott, hogy „Az európai segítségről annyit, meg az álszentségéről a Nyugatnak meg Amerikának, hogy ezekért a segítségekért cserébe az ukrán földek jelentős része már különböző nyugat-európai konszerneknél és oligarcháknál van, és egyébként amerikai befolyás alatt, mint ahogy az ukrán nyersanyag is”.
Cikksorozatunk legújabb részében bemutatjuk, melyek az ukrán termőterületeken gazdálkodó legnagyobb cégek, és milyen ezek háttere.
Tehát ne higgyük el ezeket a fantazmagóriákat meg filantróp véleményeket, hogy Amerika az ukrán emberek életéért nyújt segítséget, hanem egy befolyási övezetet épít, ahogy egyébként sok tíz éve vagy száz éve ezt teszi, és ehhez felhasználják egyébként ők is és az oroszok is az ukrán emberek vérét” – fogalmazott. A riporter erre visszakérdezett, és felvetette, hogy a háborút az oroszok kezdték, mire Magyar Péter úgy reagált: „pontosan tudjuk, hogy miket csináltak az amerikaiak, milyen rakétatelepítések voltak Ukrajna területén, és pontosan tudjuk, hogy az amerikaiak által támogatott ukrán kormány miket csinált, miket tett azért, hogy egyébként az orosz anyanyelvű kisebbséget kisemmizzék és megsemmisítsék”.
Ezen a véleményén azonban nagyon gyorsan, már két nappal később finomított
a politikus közösségi oldalán megjelent bejegyzésben: „Oroszország az agresszor, Ukrajna területvédelme jogos, a háborút Putyin indította, ő tudja befejezni. Amennyiben elfogadjuk az ukrán területveszteséget, azzal újra legitimáljuk Európában a hódító háborúkat, az államközi biztonsági garanciákat pedig érvénytelenítjük”.
Az EP-választásokhoz közeledve Magyar Péter és a Tisza Párt politikusai látványosan kerülni kezdték az orosz-ukrán háború és az ukrán EU-csatlakozás kérdését. Magyar Péter egy lengyel lapnak adott interjúban kijelentette, hogy nem mondhat rosszat az oroszokra, mert akkor elveszítené a népszerűségét. Ezzel egyértelművé tette, hogy a háborúval kapcsolatos kijelentéseit vagy épp hallgatását a belpolitikai népszerűség megszerzése vezérli. Ismerős, ugye?
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Időközben kiderült, amennyiben a Tisza Párt bekerül az EP-be, a Manfred Weber vezette Európai Néppárthoz (EPP) fog csatlakozni, amely közismerten a magyar kormánnyal ellentétes véleményt képvisel a tűzszünet és a béketárgyalások kérdésében. Így is lett, és szép lassan nyilvánvalóvá vált, hogy a TISZA itthon inkább hallgat Ukrajna kérdéséről, az Európai Parlamentben azonban nagyon igyekszik megfelelni a néppárti elvárásoknak.
A tiszás ep-képviselők 2024 őszén már ukrán nemzeti színekkel díszített pólóban hallgatták Volodimir Zelenszkij beszédét ez ülésteremben. Bár Magyar Péter utólag azt mondta, az akció nem volt egyeztetve a pártvezetéssel. A politikus úgy próbálta eltolni magától az ügyet, hogy kijelentette, az akciót az Európai Néppárt kezdeményezte. „A Néppártban volt egy ilyen kérés a képviselőkhöz, amikor mentek be az ülésre, és ez előre nem volt se közölve, se semmi, és 2 vagy 3 képviselőnk úgy gondolta, hogy ezt ő megteszi.”.
Tavaly tavasszal azonban már nem csak szimbolikus értelemben, hanem a gyakorlatban is ukránbarát álláspontot képviseltek az EP-ben Magyar Péter emberei, hiszen
a néppárti vonalhoz igazodva áprilisban megszavazták azt az előterjesztést, amely Ukrajna EU-taggá válását sürgeti, sőt ennek elősegítésére nagy összeggel (kb. 35 milliárd euró) támogatná a háború sújtotta országot.
Az EP oldalán olvasható jegyzőkönyv szerint igennel szavazott a Tisza Párt több képviselője, köztük Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is.
A pártelnök persze nem vett részt a voksoláson, ám pár nappal később kiderült, hogy a neve valahogy odakerült egy az EP-nek benyújtott indítvány előterjesztői közé – állítása szerint odahamisították (vele az ilyesmi valamiért időről-időre megtörténik).
Az indítvány sürgeti a tagállamokat, hogy még a tárgyalások befejezése előtt biztosítsanak több fegyvert és lőszert Ukrajnának.
A Tisza Párt tehát jó frakciótagként teljesítette Manfred Weber elvárásait, és meg is kapta érte a megérdemelt simogatást az EPP vezetőjétől, aki valamiért teljesen rendben lévőnek gondolta, hogy európai politikusként egyértelműen leteszi a garast egy tagország belpolitikai versenyének egyik szereplője mellett, és az európai pártcsalád Valenciában rendezett kongresszusán elmondott beszédében bizakodónak mutatkozott a Tisza választási esélyeit illetően.
„Emlékszem, napsütéses idő volt, június 14-én, az európai parlamenti választások utáni pénteken Magyarországon. A magyarok körülbelül 30 százaléka szavazott egy új mozgalomra, egy meglepetésre, egy sikerre, megszületett a Tisza Párt. Budapestre utaztam, találkoztam Magyar Péterrel, az új vezetővel. Nem volt pártstruktúra, egy szállodában találkoztunk – és azt mondtam Péternek: az EPP a jogállamiság pártja és az Európa Pártja – hét európai parlamenti képviselőjével – üdvözöljük az EPP családjában, és ők csatlakoztak!
És biztos vagyok benne, hogy jövő tavasszal a magyar nép véget vet a korrupciónak – Orbán Viktor visszavonul, és Magyar Péter lesz egy erős és független Magyarország új arca”
– fogalmazott tavaly az Európai Néppárt vezetője.
Manfred Weber meghúzta a vörös vonalat és egyértelműen fogalmazott arról, hogy kivel fog együtt dolgozni és kivel nem.
Cikksorozatunk második részében bemutatjuk,
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA