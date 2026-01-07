Így került egyre közelebb a Tisza Párt az ukránokhoz

Időközben kiderült, amennyiben a Tisza Párt bekerül az EP-be, a Manfred Weber vezette Európai Néppárthoz (EPP) fog csatlakozni, amely közismerten a magyar kormánnyal ellentétes véleményt képvisel a tűzszünet és a béketárgyalások kérdésében. Így is lett, és szép lassan nyilvánvalóvá vált, hogy a TISZA itthon inkább hallgat Ukrajna kérdéséről, az Európai Parlamentben azonban nagyon igyekszik megfelelni a néppárti elvárásoknak.

A tiszás ep-képviselők 2024 őszén már ukrán nemzeti színekkel díszített pólóban hallgatták Volodimir Zelenszkij beszédét ez ülésteremben. Bár Magyar Péter utólag azt mondta, az akció nem volt egyeztetve a pártvezetéssel. A politikus úgy próbálta eltolni magától az ügyet, hogy kijelentette, az akciót az Európai Néppárt kezdeményezte. „A Néppártban volt egy ilyen kérés a képviselőkhöz, amikor mentek be az ülésre, és ez előre nem volt se közölve, se semmi, és 2 vagy 3 képviselőnk úgy gondolta, hogy ezt ő megteszi.”.

Tavaly tavasszal azonban már nem csak szimbolikus értelemben, hanem a gyakorlatban is ukránbarát álláspontot képviseltek az EP-ben Magyar Péter emberei, hiszen

a néppárti vonalhoz igazodva áprilisban megszavazták azt az előterjesztést, amely Ukrajna EU-taggá válását sürgeti, sőt ennek elősegítésére nagy összeggel (kb. 35 milliárd euró) támogatná a háború sújtotta országot.

Az EP oldalán olvasható jegyzőkönyv szerint igennel szavazott a Tisza Párt több képviselője, köztük Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is.

A pártelnök persze nem vett részt a voksoláson, ám pár nappal később kiderült, hogy a neve valahogy odakerült egy az EP-nek benyújtott indítvány előterjesztői közé – állítása szerint odahamisították (vele az ilyesmi valamiért időről-időre megtörténik).