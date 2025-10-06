Hátborzongató üzenetet küldött Zelenszkij Orbánnak: „Visszafordíthatatlan Ukrajna EU-s csatlakozása”

Az ukrán Unian is beszámolt Volodomir Zelenszkij ukrán elnök, valamint Dick Schoof holland miniszterelnök közös kijevi sajtótájékoztatójáról.

Az ukrán elnök ezen az eseményen nyíltan kimondta: Ukrajna EU-hoz vezető útja visszafordíthatatlan.

Ezzel kapcsolatban pedig kiemelte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek nincs joga megakadályozni Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.

Zelenszkij terve

„Ukrajna Orbánnal vagy nélküle is benne lesz az Európai Unióban. Mert ez az ukrán nép döntése. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok Magyarországon, akik támogatják Ukrajnát” – mondta Zelenszkij, majd hozzátette, szerinte úgy lenne a legkönnyebb elérni ezt a célt, ha az összes uniós tagállam nyomást gyakorol Orbán Viktorra. „Végül csak az marad a történelemben, hogy Orbán volt az egyetlen miniszterelnök, aki lelassította Ukrajna EU-csatlakozását” – tette hozzá az ukrán elnök.