Hátborzongató üzenetet küldött Zelenszkij Orbánnak: „Visszafordíthatatlan Ukrajna EU-s csatlakozása”

Páros lábbal szállt bele Orbán Viktorba Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: végül saját magát égette le (VIDEÓ)
Az ukrán elnök szerint a magyar miniszterelnöknek nincs joga megakadályozni Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.
Az ukrán Unian is beszámolt Volodomir Zelenszkij ukrán elnök, valamint Dick Schoof holland miniszterelnök közös kijevi sajtótájékoztatójáról.
Az ukrán elnök ezen az eseményen nyíltan kimondta: Ukrajna EU-hoz vezető útja visszafordíthatatlan.
Ezzel kapcsolatban pedig kiemelte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek nincs joga megakadályozni Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.
„Ukrajna Orbánnal vagy nélküle is benne lesz az Európai Unióban. Mert ez az ukrán nép döntése. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok Magyarországon, akik támogatják Ukrajnát” – mondta Zelenszkij, majd hozzátette, szerinte úgy lenne a legkönnyebb elérni ezt a célt, ha az összes uniós tagállam nyomást gyakorol Orbán Viktorra. „Végül csak az marad a történelemben, hogy Orbán volt az egyetlen miniszterelnök, aki lelassította Ukrajna EU-csatlakozását” – tette hozzá az ukrán elnök.
Arról korábban a Mandiner is beszámolt, Tseber Roland, Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja is beleszállt Orbán Viktorba.
Nem vezetőként, hanem a gonosz szószólójaként fogsz bevonulni a történelembe”
– jelentette ki Tseber, aki szinte pontosan ugyanazt mondta, mint Zelenszkij.
