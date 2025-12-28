Tudom, Orbán-ellenes honfitársaim, nektek bármi megfelel, csak legyen kormányváltás, de egy percre azért képzeljétek el: mit művelne ez az ember egy ország élén!?

A Magyar politikájának drukkolók persze reflexből a bántalmazó exférj oldalára állnak, kikérik maguknak a támadásokat (jegyezzük meg, az ordenáré kommentek semmiképp nem elfogadhatók!), majd tapsolnak a minderre reagáló Szily Nórának, aki virtigli politikusként kérdezi fel Varga Juditot. Értjük: neki nem jár az empátia. Csak annak a férfinak, aki épp azzal büszkélkedik, milyen sok lájk érkezett a fiaival kirakott karácsonyfás posztjára.

Tényleg rémálom az egész. Tudom, tudom, Orbán-ellenes honfitársaim, nektek bármi megfelel, csak legyen kormányváltás, de egy percre azért képzeljétek el, ha túl vagytok az esetleges eufórián: mit művelne ez az ember egy ország élén!?”

Nyitókép: AFP