politikus magyar péter varga judit szily nóra szavazó fóbia Orbán Viktor ország

Tudom, Orbán-ellenes honfitársaim, nektek bármi megfelel, csak legyen kormányváltás, de egy percre azért képzeljétek el: mit művelne ez az ember egy ország élén!?

2025. december 28. 11:15

Nem, nem Szily Nóra a főkolompos, ő pusztán asszisztált (az se semmi!) egy totálisan hamis, hazug kép kialakításához.

2025. december 28. 11:15
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Egy kis visszafogott mélázás még Magyar Péter »ünnepi« akciójáról.

Nem, nem Szily Nóra a főkolompos, ő pusztán asszisztált (az se semmi!) egy totálisan hamis, hazug kép kialakításához egy magát már miniszterelnöknek képzelő, aktív politikus számára. És nem holmi kompetencia odarajzolásáról van szó Magyar Péternek, hanem a nőkhöz és a családhoz való viszonyáról. Ez váltotta ki sokakból, akik ismerik a delikvenst, a heves reakciókat, elsősorban pedig az egyik érintettből az egy nap alatt ikonikussá váló megjegyzést: »hányinger…«

A Magyar politikájának drukkolók persze reflexből a bántalmazó exférj oldalára állnak, kikérik maguknak a támadásokat (jegyezzük meg, az ordenáré kommentek semmiképp nem elfogadhatók!), majd tapsolnak a minderre reagáló Szily Nórának, aki virtigli politikusként kérdezi fel Varga Juditot. Értjük: neki nem jár az empátia. Csak annak a férfinak, aki épp azzal büszkélkedik, milyen sok lájk érkezett a fiaival kirakott karácsonyfás posztjára.

Tényleg rémálom az egész. Tudom, tudom, Orbán-ellenes honfitársaim, nektek bármi megfelel, csak legyen kormányváltás, de egy percre azért képzeljétek el, ha túl vagytok az esetleges eufórián: mit művelne ez az ember egy ország élén!?”

Nyitókép: AFP

