Gyakorlatilag minden eddigi kommentárt borított az elemző Magyar Péter Szily-interjújáról, miután megszólalt Varga Judit

2025. december 28. 06:58

Nulla szembesítés, nulla számonkérés, írja közösségi oldalán Talabér Krisztián. Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az elemző is elmondta a véleményét.

Talabér Krisztián elemző szerint a többnapos karácsonyi időszaknak gyakran vannak kellemetlen mellékhatásai, ám saját megfogalmazása szerint idén nem a túlzott étel- és alkoholfogyasztás váltott ki benne rosszullétet, hanem egy olyan közéleti szereplő megjelenése – utalt Magyar Péterre, aki Szily Nóra újságírónak adott igencsak véleményes karácsonyi interjút –, akit hazugnak, nárcisztikusnak és szociopatának nevezett. Ezt követően Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az elemző is elmondta a véleményét.

Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az elemző is elmondta a véleményét
Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az elemző is elmondta a véleményét

Visszatérve a Szily-interjúra, az elemző úgy vélte, hogy Magyar Péter elmúlt másfél éves politikai szereplése társadalmi szinten is jól mérhető hatásokat eredményezett. Felhívta a figyelmet arra,

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
hogy a demográfiai bontású közvélemény-kutatások alapján a Tisza Párt támogatottsága a nők körében alacsonyabb, mint a férfiaknál, miközben Magyar Péter személyes megítélése kifejezetten gyenge a női választók között.

Talabér értelmezése szerint ennek oka elsősorban az, hogy a női választók kevésbé tolerálják a kontrollmániás, érzelmileg instabil és erőszakos magatartást.

Elemzése szerint egy ilyen helyzetben egy politikus számára racionális stratégiai döntés lenne a nők körében tapasztalható népszerűség javítása, amelynek egyik klasszikus eszköze egy gondosan felépített, imázsjavító PR-interjú. Talabér hangsúlyozta: eddig a pontig kizárólag politikai elemzésről beszélhetünk.

Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az elemző is elmondta a véleményét

Ezt követően azonban – saját megfogalmazása szerint – már személyes véleményének adott hangot. Kijelentette, nem gondolta volna, hogy egy PR-interjú ennyire visszatetsző hatást kelthet. Felidézte,

hogy Magyar Péter Szily Nórát kérte fel egy kifejezetten női közönségnek szánt, érzelmes és empatikus portré elkészítésére, miközben az elmúlt másfél évben, illetve az azt megelőző időszakban számos olyan állítás és beszámoló látott napvilágot, amelyek – Talabér szerint – ennek éppen az ellenkezőjét sugallják.

Az elemző arra is kitért, hogy az interjúban Magyar Péter a „családcentrikus”, a nőket tisztelő férfi szerepében jelenik meg, miközben korábban nyilvánosságra került állítások és beszámolók egészen más képet rajzolnak róla. Ezek között említette egy családi konfliktus során történt, állítólagos késes incidensről szóló beszámolót, a volt feleséggel kapcsolatos, másfél éven át tartó zaklatás és zsarolás vádját, valamint azt az állítást, miszerint gyermekeit az anyjuk bebörtönzésével és intézetbe kerülésükkel fenyegette.

Talabér Krisztián szerint ezek az epizódok értelemszerűen nem kaptak helyet a „fantasztikus Pétert” bemutatni kívánó interjúban, amelyben kizárólag egy szigorúan kontrollált narratíva érvényesült.

Úgy fogalmazott: sem szembesítésre, sem számonkérésre nem került sor.

Elemzése végén Talabér Krisztián kijelentette: álláspontja szerint Varga Juditnak igaza van.

Kép forrása: Facebook

 

