Gyakorlatilag minden eddigi kommentárt borított az elemző Magyar Péter Szily-interjújáról, miután megszólalt Varga Judit

Talabér értelmezése szerint ennek oka elsősorban az, hogy a női választók kevésbé tolerálják a kontrollmániás, érzelmileg instabil és erőszakos magatartást.

Elemzése szerint egy ilyen helyzetben egy politikus számára racionális stratégiai döntés lenne a nők körében tapasztalható népszerűség javítása, amelynek egyik klasszikus eszköze egy gondosan felépített, imázsjavító PR-interjú. Talabér hangsúlyozta: eddig a pontig kizárólag politikai elemzésről beszélhetünk.