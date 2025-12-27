Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liberális Magyarország Hont András jobboldal ellenzék Fidesz Orbán Viktor baloldal

Amennyiben mindenképpen a NER-ből való kirúgása után hirtelen megvilágosodó figurát kell pajzsra emelni...

2025. december 27. 16:33

...én a most kitárulkozó, volt elnöki sajtós hölgyet választanám.

2025. december 27. 16:33
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Amennyiben az európai értékek őrzőjeként és a demokrácia reménységeként mindenképpen a NER-ből való kirúgása után hirtelen megvilágosodó figurát kell pajzsra emelni, akkor én a most kitárulkozó, volt elnöki sajtós hölgyet választanám. Ilyet lehet utólag?”

Ezt is ajánljuk a témában

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2025. december 27. 18:42
Szerintem a csajszinak oda toltak odaátról egy kis zs-t. Van ilyen. Gondolom a Fidesz-t folyamatosan tesztelik, hogy ki lehetne a megvehető. Ki alatt inog egy kicsit a talaj. Így volt ez m.z-vel petivel, most jön a csajszi. Ilyen a piac.
Válasz erre
0
0
cint04
2025. december 27. 18:13
ÉS az ember tényleg kínjába nem tudja sírjon vagy röhögjön. Egyszer beszopják ezt a közt elnöki környékén a baromkodást majd újra nyitott szájjal rohannak a ***erdőbe... Nem, egyáltalán nincs a fideszben aki levonja a konklúziókat. Senki nincs aki csekkelné kiket engednek (nem kevés pénzért amúgy) az ilyen pozikba. Megnéznék mi a nő háttere...
Válasz erre
2
0
cint04
•••
2025. december 27. 18:07 Szerkesztve
azaz - jó is lenne ha poloskát a bukott bohócot lecserélnék az új exfideszes mucikára! Nem tudom minek kéne történnie, amiből a fidesz tanulna végre. Persze 5 percig nem izgatna, sőt kifejezetten szórakoztatnak, ha az ember nem saját maga meg a szerettei kerülnének szopóágra. De látni kikből áll az ellenzék. Ugyanazok a retkes sorosnyaloncok 5x bukott bosszúért lihegő elmeroggyantak, a szarhoz sem értő szakértők akik egész életükben a seggnyalásból éltek, drogos pszichopaták végtelenül primitiv ripacsok, hatalmi tébolyban szédölgő bírók, egy rohadt traffikot elvezetni sem képes vállalkozók, fantaszták, szerencselovagok, pénzéhes bukott szarok. Gyak borítékolt államcsőd.
Válasz erre
3
0
pollip
2025. december 27. 17:51
Hamarosan a tiszánál fog kikötni. Elég helyes, MP ad neki munkát.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!