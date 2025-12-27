Ft
Von der Leyen és Weber együttesen zsarolják Magyarországot: ennek a nyomásnak csak Orbán Viktor képes ellenállni

2025. december 27. 16:14

Figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. december 27. 16:14

Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szombaton.

Menczer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt, a támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű.

A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást, „a tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit”, „a szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek”.

„Brüsszel napi egymillió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat” – fogalmazott.

„A mi álláspontunk világos: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország NEM lesz bevándorlóország! Nem engedjük, hogy Budapesten, Magyarországon 25 éves afrikai bűnözők késeljenek embereket. Sem karácsonykor, sem máskor. Biztonságos és békés országot akarunk– írta Menczer Tamás.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

