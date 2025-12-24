Ilyen kemény erődemonstrációt csak Orbán Viktor tud bemutatni: ezt a felvételt mindenkinek látnia kell karácsonykor!

Orbán Viktor vendégségbe ment egy egy többgyermekes családhoz. A legkisebb, 5 éves kisfiú azonnal megmutatta a miniszterelnöknek, hogy milyen erős.

A kormányfő pedig a látottak alapján egy bokszzsákot javasolt erőlevezetőnek a legénynek, majd megígérte, hogy kap tőle egyet a kisfiú karácsony alkalmából.

„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” – írta a videóhoz Orbán Viktor.