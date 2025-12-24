Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család bokszzsák kisfiú Orbán Viktor miniszterelnök

Ilyen kemény erődemonstrációt csak Orbán Viktor tud bemutatni: ezt a felvételt mindenkinek látnia kell karácsonykor!

2025. december 24. 22:03

„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. december 24. 22:03
null

Orbán Viktor vendégségbe ment egy egy többgyermekes családhoz. A legkisebb, 5 éves kisfiú azonnal megmutatta a miniszterelnöknek, hogy milyen erős.

A kormányfő pedig a látottak alapján egy bokszzsákot javasolt erőlevezetőnek a legénynek, majd megígérte, hogy kap tőle egyet a kisfiú karácsony alkalmából.

„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” írta a videóhoz Orbán Viktor.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
steinamanger-2
2025. december 24. 23:12
Orbán Viktor egy gumigerincű, puhapöcsű napraforgó, képtelen kemény lenni, csak a pofája nagy, ha épp jól állították be a gyógyszeradagját Graz-ban.
Válasz erre
0
3
haxima
2025. december 24. 23:05
Látva az alapállását meg a mozgását, teszek egy ötös arra, hogy a kisgyerek már most komolyabbat üt mint a poloska.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!