Ilyen kemény erődemonstrációt csak Orbán Viktor tud bemutatni: ezt a felvételt mindenkinek látnia kell karácsonykor!

Kiderült a szörnyű igazság: felháborító módon tekintenek Magyarországra Brüsszelben
Az Euractiv Magyarországra pusztán technikai akadályként tekint.
„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor vendégségbe ment egy egy többgyermekes családhoz. A legkisebb, 5 éves kisfiú azonnal megmutatta a miniszterelnöknek, hogy milyen erős.
A kormányfő pedig a látottak alapján egy bokszzsákot javasolt erőlevezetőnek a legénynek, majd megígérte, hogy kap tőle egyet a kisfiú karácsony alkalmából.
„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” – írta a videóhoz Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Euractiv Magyarországra pusztán technikai akadályként tekint.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
***
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor