Donald Trump szerint már közel a megállapodás – de Zelenszkij után Putyinnal is kell még egyeztetnie

Donald Trump szerint az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások végső szakaszában járnak. Az amerikai elnök erről Volodimir Zelenszkij társaságában beszélt, amikor floridai rezindenciáján fogadta az ukrán államfőt vasárnap. Donald Trump a kétoldalú tárgyalás megkezdése előtt újságírók kérdéseire válaszolva a többi között kifejtette, hogy amennyiben most nem jutnak sikerre, akkor a háború „még hosszú ideig tart majd”. Ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy gyorsan haladnak a megbeszélések, amelyet megalapoz az is, hogy – szavai szerint – „az ukrán emberek a háború végét akarják, az orosz emberek a háború végét akarják, és két vezetőjük is le akarja zárni a háborút”. Donald Trump a tárgyalási folyamatot „összetettnek” minősítette, de nem annyira, hogy ne lehetne megoldani.

Az amerikai elnök közölte, hogy miután felálltak a tárgyalóasztaltól, ismét telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az amerikai és az orosz elnök Volodimir Zelenszkij érkezését megelőzően is beszélt egymással, amit Donald Trump „jónak és produktívnak” minősített. Donald Trump szavai szerint Volodimir Zelenszkij társaságában az európai vezetőket is tájékoztatják majd megbeszélésük eredményéről. Arra a kérdésre, hogy mit gondol a legutóbbi orosz légitámadásról Kijev ellen, Donald Trump úgy válaszolt, hogy tudomása szerint Ukrajna is végrehajtott néhány erőteljes támadást Oroszország ellen.