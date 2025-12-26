Az aranybudin túl: nyolc amerikai luxusvillával bukott le Zelenszkij kulcsembere

Bár a ló már elszaladt, Zelenszkij visszaülne a nyeregbe: mindenáron amerikai találkozót akar az ukrán elnök
Tovább dübörög a korrupciós gépezet Ukrajnában, most éppen Rusztem Umerov volt védelmi miniszterről derült ki, hogy családjához és rokoni köréhez nyolc amerikai luxusingatlan köthető. Az Ukrán Korrupcióellenes Központ elnevezésű civil szervezet kiszivárogtatott adatai nyomán az Ellenpont arról ír, hogy az ukrán békedelegációt a legutóbbi tárgyalásokon az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként vezető politikus az eddig kitudódott visszaélései ellenére sem tűnt el a hatalom közeléből.
A cikk felidézi Umerov védelmi miniszteri időszakát és az előzményeket:
Az Ellenpont szerint az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) eljárása összefügghet azzal, hogy a miniszter felülírta a Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjének szerződéshosszabbítását, miközben a DPA feladata épp a fegyverbeszerzések átláthatóságának erősítése lett volna. A tárcánál közben más, nagy összegű beszerzési visszaélések gyanúja is felmerült.
Az ukrán sajtó szerint a korrupcióellenes hivatal jelentésében nemcsak Timur Mindics, hanem Volodimir Zelenszkij és Rusztam Umerov neve is szerepel.
Umerov családjához a következő luxusingatlanok köthetők:
A luxusingatlanokban itt lehet gyönyörködni:
Az ügyre a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács is reagált: közleményükben elismerték, hogy
a felsorolt ingatlanok közül kettőben életvitelszerűen élnek a volt miniszter családtagjai.
Ugyanakkor azt állították, hogy a bérleti díjat nem Umerov fizeti, és több megjelölt cím már „nem aktuális”, illetve 2019–25 között nem használták azokat.
A cikk kitér arra is, hogy az ukrán elit jelentős része külföldön tart fenn luxusingatlanokat, ahová akkor menekülnének, ha esetleg el kellene hagyniuk az országot. Az Ellenpont arra is kitért, hogy az ukránok egyre keményebb hangvételű kommentekben ítélik el a politikusok vagyonosodását a közösségi médiában.
Emellett az ukránok egyre nagyobb hányada követeli a korrupt politikusok elszámoltatását, ám az Umerovhoz hasonló figurák rendre érinthetetlennek bizonyulnak, míg az aranybudi-botrány központi figurája, Timur Mindics külföldre menekült a felelősségre vonás elől.
***
Fotó: JOHN THYS / AFP