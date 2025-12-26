Ft
korrupció ukrajnai korrupció Rusztem Umerov NABU LUXUSINGATLANOK Ukrajna Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Az aranybudin túl: nyolc amerikai luxusvillával bukott le Zelenszkij kulcsembere

2025. december 26. 14:30

Az Ukrajnának utalt külföldi támogatás minden fillérje jó helyre megy.

2025. december 26. 14:30
null

Tovább dübörög a korrupciós gépezet Ukrajnában, most éppen Rusztem Umerov volt védelmi miniszterről derült ki, hogy családjához és rokoni köréhez nyolc amerikai luxusingatlan köthető. Az Ukrán Korrupcióellenes Központ elnevezésű civil szervezet kiszivárogtatott adatai nyomán az Ellenpont arról ír, hogy az ukrán békedelegációt a legutóbbi tárgyalásokon az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként vezető politikus az eddig kitudódott visszaélései ellenére sem tűnt el a hatalom közeléből.

A cikk felidézi Umerov védelmi miniszteri időszakát és az előzményeket:

  • elődje, Olekszij Reznyikov menesztését a hadsereg ellátásához kapcsolódó túlárazási ügyek kísérték,
  • Umerov pedig 2025 elején került visszaéléseket vizsgáló szervek fókuszába.

Az Ellenpont szerint az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) eljárása összefügghet azzal, hogy a miniszter felülírta a Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjének szerződéshosszabbítását, miközben a DPA feladata épp a fegyverbeszerzések átláthatóságának erősítése lett volna. A tárcánál közben más, nagy összegű beszerzési visszaélések gyanúja is felmerült.

Umerov családjához a következő luxusingatlanok köthetők:

  1. Egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakás Floridában. Umerov a vagyonnyilatkozatában azt állítja, hogy felesége, Lejla Umerova 2019. október 1-jétől bérel egy 137,4 négyzetméteres lakást az Egyesült Államokban. A nyilatkozat szerint ezt az ingatlant a titkár maga és három gyermeke is használja.
  2. Egy 134,5 négyzetméteres lakás Floridában. A civilek forrásai szerint 2018. szeptember 8. és 2019. május 4. között Umerov titkárának felesége is be volt jelentve ebbe a lakásba. Ugyanezt a címet adta meg az amerikai jogosítványának 2019-es megújításakor is.
  3. Egy floridai lakás. Ide Umerov apja, Enver Umerov volt bejelentve. Az ingatlan becsült értéke 1,2 millió dollár, a bérleti díj 7,2 ezer dollár. Ingatlanértékesítési oldalak azt mutatják, hogy a lakás 450 négyzetméteres, két hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik.
  4. Egy manhattani lakás New Yorkban. Az ukrán politikus 2015. november 6-tól 2025. júliusáig volt bejelentve egy 90,2 négyzetméteres, kétszobás lakásba New Yorkban, Manhattanben. Ugyanebbe a lakásba volt bejelentve 2015 novemberétől 2025 augusztusáig Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli is.
  5. Egy 257,1 négyzetméteres villa Floridában. Umerov felesége 2017. október 10-től 2025. júliusáig volt bejelentve ebbe a villába. Ugyanehhez a címhez van rendelve a nő amerikai telefonszáma is. De 201-ben Umerov lakcímeként is ez az ingatlan szerepelt.
  6. Egy 167,2 négyzetméteres villa Floridában. Ide van bejegyezve az a cég, amelyből Umerov felesége évente több mint egymillió hrivnya jövedelemhez jut.
  7. Egy floridai villa. A kiszivárgott nemzetközi cégadatok szerint ide jegyezték be Aszlan Omer Kirimli, Umerov testvérének vállalkozását.
  8. Egy 212 négyzetméteres villa Floridában. Az adatbázis szerint 2017 augusztusától 2025 januárjáig ide szólt Umerov testvérének lakcíme.

A luxusingatlanokban itt lehet gyönyörködni:

Az ügyre a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács is reagált: közleményükben elismerték, hogy

a felsorolt ingatlanok közül kettőben életvitelszerűen élnek a volt miniszter családtagjai.

Ugyanakkor azt állították, hogy a bérleti díjat nem Umerov fizeti, és több megjelölt cím már „nem aktuális”, illetve 2019–25 között nem használták azokat.

A cikk kitér arra is, hogy az ukrán elit jelentős része külföldön tart fenn luxusingatlanokat, ahová akkor menekülnének, ha esetleg el kellene hagyniuk az országot. Az Ellenpont arra is kitért, hogy az ukránok egyre keményebb hangvételű kommentekben ítélik el a politikusok vagyonosodását a közösségi médiában.

Emellett az ukránok egyre nagyobb hányada követeli a korrupt politikusok elszámoltatását, ám az Umerovhoz hasonló figurák rendre érinthetetlennek bizonyulnak, míg az aranybudi-botrány központi figurája, Timur Mindics külföldre menekült a felelősségre vonás elől.

***

Fotó: JOHN THYS / AFP

Összesen 49 komment

elcapo-2
2025. december 26. 16:40
Az ukrán zsidó maffia , zselé és társai lenyúlta a pénzeket. Az Umerov feje meg olyan , mint egy régi náci karikatúra a zsidókról!
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 26. 16:32
es van bor a pofajukon azt mondani, hogy valasztasokra "nincs penz"... Erre bezzeg van. Amugy meg miota erv barmilyen magat demokraciakent aposztrofalo allam szamara a valasztasok nem megtartasa mellett az, hogy "nincs ra penzunk" ???
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 26. 16:30
kinek ez, kinek a hideg-saros front.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2025. december 26. 16:11
hát akkor zselé mennyit lophatott. ki kell vizsgálni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!