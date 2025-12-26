Az aranybudin túl: nyolc amerikai luxusvillával bukott le Zelenszkij kulcsembere

Az ügyre a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács is reagált: közleményükben elismerték, hogy

a felsorolt ingatlanok közül kettőben életvitelszerűen élnek a volt miniszter családtagjai.

Ugyanakkor azt állították, hogy a bérleti díjat nem Umerov fizeti, és több megjelölt cím már „nem aktuális”, illetve 2019–25 között nem használták azokat.

A cikk kitér arra is, hogy az ukrán elit jelentős része külföldön tart fenn luxusingatlanokat, ahová akkor menekülnének, ha esetleg el kellene hagyniuk az országot. Az Ellenpont arra is kitért, hogy az ukránok egyre keményebb hangvételű kommentekben ítélik el a politikusok vagyonosodását a közösségi médiában.