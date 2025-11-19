Egyre súlyosabb a botrány: Zelenszkij és a volt védelmi miniszter is szerepel az aranybudis korrupció gyanúsítási jelentésében

A Strana beszámolója szerint a Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) gyanúsítottként nevezte meg az ukrán–izraeli üzletembert, Timur Mindicset, és az erről szóló jelentésben Volodimir Zelenszkij elnök és Rusztam Umerov korábbi védelmi miniszter neve is többször szerepel.

A tényt egy ukrán parlamenti képviselő és egy újságíró újságíró hozta nyilvánosságra.