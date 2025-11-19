Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció ukrajnai korrupció NABU Galuscsenko Timur Mindics Rusztam Umerov Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Egyre súlyosabb a botrány: Zelenszkij és a volt védelmi miniszter is szerepel az aranybudis korrupció gyanúsítási jelentésében

2025. november 19. 12:53

Az ukrán sajtó szerint a korrupcióellenes hivatal jelentésében nemcsak Timur Mindics, hanem Volodimir Zelenszkij és Rusztam Umerov neve is szerepel.

2025. november 19. 12:53
null

A Strana beszámolója szerint a Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) gyanúsítottként nevezte meg az ukrán–izraeli üzletembert, Timur Mindicset, és az erről szóló jelentésben Volodimir Zelenszkij elnök és Rusztam Umerov korábbi védelmi miniszter neve is többször szerepel.

A tényt egy ukrán parlamenti képviselő és egy újságíró újságíró hozta nyilvánosságra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A dokumentumban többek között a következő szerepel:

Timur Mindics, az ukrajnai korrupciós botrány főszereplője, a hírhedt aranyvécé Izraelbe menekült gazdája
Timur Mindics, az ukrajnai korrupciós botrány főszereplője, a hírhedt aranyvécé Izraelbe menekült gazdája
Forrás: X

„A nyomozás megállapította, hogy 2025 januárja–februárja előtt Timur Mihajlovics Mindics, kihasználva az Ukrajnában a hadiállapot miatt kialakult helyzetet, valamint

baráti kapcsolatát Zelenszkij elnökkel és a felső állami vezetőkkel, a jelentős befolyását felhasználva, saját meggazdagodása érdekében döntött úgy, hogy bűncselekmények szervezésébe kezd Ukrajna gazdaságának több területén.”

Ezt is ajánljuk a témában

A gyanú szerint Mindics az energetikai és védelmi szektorban követett el visszaéléseket, és ebben közvetlenül segítette Rusztam Umerov, akinek minisztériuma felé Mindics cégei „elszívhatták” a honvédelmi forrásokat.

A jelentés a következőt is leszögezi:

„2025 során feltárták, hogy Mindics az energetikában [Herman] Galuscsenko energiaügyi miniszterre, a védelmi ágazatban pedig Umerov miniszterre gyakorolt befolyást. A bűnös tevékenység sikeressége azzal függött össze, hogy Mindics rendszeres találkozókat tartott a minisztériumok vezetőivel az otthonában, ami lehetővé tette számára jelentős összegek megszerzését – saját magának és vállalatainak – Umerov és Galuscsenko támogatásával.”

Herman Galuscsenko
Forrás: Joe Klamar / AFP

A gyanú szerint Mindics az energiaügyi minisztert a pénzügyi folyamatok és pénzmosás feletti ellenőrzéshez használta fel:

Galuscsenko személyes előnyhöz jutott azzal, hogy Mindics védelmét élvezhette Zelenszkijjel szemben, és Mindics közreműködésével illegális pénzmosási szolgáltatásokat vett igénybe.”

Titkos ügyletek, rossz minőségű katonai felszerelés

A Strana által idézett iratok szerint Mindics Umerovot rossz minőségű golyóálló mellények megvásárlására is rávette, amiről korábban az ukrán sajtó is beszámolt.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindics nyomást gyakorló üzenetei így hangzottak:

„Kérlek, ne lépj vissza, a golyóálló mellényekben nagy pénz van.”

„Csak írják alá az átvételt. Ennyi. Ez neked egy telefon, b*szdmeg.”

„Oldd meg, kérlek, mert különben katasztrófa lesz.”

„Hét vagy 6,3 millió van benne, a fele az én pénzem.”

Rusztam Umerov
Forrás: Yasin AKGUL / AFP

Umerov válasza:

Értettem, behívom őket, és újra megkérdezem: mit kell tennem, hogy megcsinálják?”

A szerződést végül ténylegesen megkötötték.

Ezt is ajánljuk a témában

A gyanúsítás jogi alapjai

A NABU több vádpontot fogalmazott meg Mindics ellen:

  • bűnszervezet létrehozása,
  • illegális befolyásgyakorlás miniszterekre,
  • pénzügyi folyamatok ellenőrzése az energetikában,
  • pénzmosás és
  • bűnszervezeti tagok toborzása.

Korábban a NABU azt közölte: Mindics „csak végrehajtó figura”, a valódi haszonélvezők „politikai hatalommal bíró személyek” lehettek.

A Strana megosztotta a korrupcióellenes hatóság jelentését tartalmazó Telegram-bejegyzést is:

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. november 19. 19:37
Ezek mind rokonok?
Válasz erre
0
0
zsuzsa-963
2025. november 19. 16:02
Dől az aranybili, remélem nevének megfelelően Szaros Gyurira borul az egész, aki a Majdanon elindította az egész folyamatot.
Válasz erre
2
0
zsuzsa-963
2025. november 19. 15:58
*elenszkij még nem távozott Izraelbe, várják a honfitársai.
Válasz erre
0
0
Marhagulya
2025. november 19. 15:29
Ursula éppen most akarja 130 milliárdal megsegíteni az aranybudit gyártó cégeket Ukrajnában. Nem is értem min vannak felháborodva, ez ott népi hagyomány. Minden hohol mellkasára aranybudit fognak rakni golyóálló mellény helyett. Hogy a jó Isten rogyassza az összes vezetőjükre az aranybudi tartalmát. Szerencsétlen rokkantakat is viszik már a frontra, már semmi sem számít, csak az aranybudi.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!