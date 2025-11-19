Egyre súlyosabb a botrány: Zelenszkij és a volt védelmi miniszter is szerepel az aranybudis korrupció gyanúsítási jelentésében
Az ukrán sajtó szerint a korrupcióellenes hivatal jelentésében nemcsak Timur Mindics, hanem Volodimir Zelenszkij és Rusztam Umerov neve is szerepel.
A Strana beszámolója szerint a Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) gyanúsítottként nevezte meg az ukrán–izraeli üzletembert, Timur Mindicset, és az erről szóló jelentésben Volodimir Zelenszkij elnök és Rusztam Umerov korábbi védelmi miniszter neve is többször szerepel.
A tényt egy ukrán parlamenti képviselő és egy újságíró újságíró hozta nyilvánosságra.
A dokumentumban többek között a következő szerepel:
„A nyomozás megállapította, hogy 2025 januárja–februárja előtt Timur Mihajlovics Mindics, kihasználva az Ukrajnában a hadiállapot miatt kialakult helyzetet, valamint
baráti kapcsolatát Zelenszkij elnökkel és a felső állami vezetőkkel, a jelentős befolyását felhasználva, saját meggazdagodása érdekében döntött úgy, hogy bűncselekmények szervezésébe kezd Ukrajna gazdaságának több területén.”
A gyanú szerint Mindics az energetikai és védelmi szektorban követett el visszaéléseket, és ebben közvetlenül segítette Rusztam Umerov, akinek minisztériuma felé Mindics cégei „elszívhatták” a honvédelmi forrásokat.
A jelentés a következőt is leszögezi:
„2025 során feltárták, hogy Mindics az energetikában [Herman] Galuscsenko energiaügyi miniszterre, a védelmi ágazatban pedig Umerov miniszterre gyakorolt befolyást. A bűnös tevékenység sikeressége azzal függött össze, hogy Mindics rendszeres találkozókat tartott a minisztériumok vezetőivel az otthonában, ami lehetővé tette számára jelentős összegek megszerzését – saját magának és vállalatainak – Umerov és Galuscsenko támogatásával.”
A gyanú szerint Mindics az energiaügyi minisztert a pénzügyi folyamatok és pénzmosás feletti ellenőrzéshez használta fel:
Galuscsenko személyes előnyhöz jutott azzal, hogy Mindics védelmét élvezhette Zelenszkijjel szemben, és Mindics közreműködésével illegális pénzmosási szolgáltatásokat vett igénybe.”
Titkos ügyletek, rossz minőségű katonai felszerelés
A Strana által idézett iratok szerint Mindics Umerovot rossz minőségű golyóálló mellények megvásárlására is rávette, amiről korábban az ukrán sajtó is beszámolt.