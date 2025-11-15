Ft
korrupció Ukrajna Volodimir Zelenszkij Olekszij Csernisov

Zelenszkij embere ő is: újabb név került elő az ukrán háborús maffia ügyében

2025. november 15. 22:26

A korábbi miniszterelnök-helyettes is benne volt az energetikai rendszer szétlopásában.

2025. november 15. 22:26
null

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 14-én közölte, hogy letartóztatási indítványt nyújtott be Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes ellen – számolt be róla a Kyiv Independent. November 11-én Csernisovot jogtalan gazdagodással vádolták meg abban az ügyben, amely az állami nukleáris energiavállalatot, az Energoatomot érinti. Hét másik gyanúsítottat is megvádoltak, és Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli barátja volt a banda vezetője állítólag.   

A Korrupcióellenes Iroda által közzétett hangfelvételek szerint a feltételezett korrupciós séma résztvevői 1,2 millió dollárt és 100 ezer eurót adtak Csernisovnak. A NABU szerint Csernisov felkereste a háborús maffia részeként létrehozott pénzmosoda irodát, és az Energoatom korrupciós sémájából származó pénzeszközökből ingatlanok építését finanszírozta Kijev közelében.

A hírek szerint a Csernisov által építtetett villákat Mindicsnek és az ország vezetésének szánták.

Ez nem az első alkalom, hogy Csernisovot korrupcióval vádolják. Júniusban Csernisovot egy másik ügyben kenőpénz elfogadásával és hivatali visszaéléssel vádolták meg. Júliusban 120 millió hrivnya (2,9 millió dollár) óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Ugyanebben a hónapban később menesztették miniszterelnök-helyettesi és nemzeti egységért felelős miniszteri posztjáról.

Zelenszkij 2019-es elnökké választása óta Csernisov különböző kormányzati pozíciókat töltött be, többek között Kijev megye kormányzója, közösségekért és regionális fejlesztésért felelős miniszteri, valamint az állami olaj- és gázvállalat, a Naftogaz vezérigazgatója is volt.

Nyitókép forrása: AFP/Efrem Lukackij

Összesen 1 komment

Kanmacska
2025. november 15. 22:47
Sokan sejtették, az EU vezetői tudják is, hogy Ukrajna korruptabb a legprimitívebb banánköztársaságoknál is, de nélküle hogyan jutnának bizonyos pénzügyi körök hatalmas összgekhez? Ezért nagyon európai államnak tekintik, nagyon jogállam és csodálatos demokrácia! Legalábbis ezt akarják elhiteni az egyszerű polgárokkal - velünk. A hülye tiszások kajálják ois ezt a dumát!
