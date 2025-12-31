Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szijjártó péter Lengyelország Magyarország Ukrajna Andrij Szibiha

Minden határt átlépett az ukrán külügyminiszter: egyszerre gázolt bele a magyarok és a lengyelek lelkébe

2025. december 31. 12:35

Újra sikerült bebizonyítania, hogy nem ő a legnagyobb ukrán stratéga.

2025. december 31. 12:35
null

A lengyel elemző, Eugeniusz Zinkiewicz (Myśl Polska) elutasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter állítását, miszerint Lengyelországban elfogadhatatlan az ukránok elnyomása – írja az Izvesztyija, valamint a Gazeta.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Zinkiewicz szerint senki sem tartja vissza erővel az ukránokat, ha rosszul érzik magukat, hazatérhetnek.

Szijjártó is reagált az ukránok vádjára

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter korábban óvatosságra intette Szibihát a hasonló kijelentésekkel kapcsolatban, miután Szibiha Orbán Viktor miniszterelnököt Oroszország legértékesebb európai szövetségesének nevezte.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Error404PageNotFound
2025. december 31. 12:59
Akkor lesz baj, amikor (nem ha) az ukrán állam végleg széthullik és az ilyen náci állatok meg az általuk feltüzelt és a nyugat által felfegyverzett véglények totál ledobják a láncot.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 31. 12:57
Z. Pont olyan a gyűlöletük mint a vérszívó poloskának!!! Azért olyan jó barátok!!! 💯👎🤬❗
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. december 31. 12:54
Ezek baszd meg meg fognak támadni bennünket meg a lengyeleket. A románok meg örömmel csatlakoznak majd, ahogy szoktak.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. december 31. 12:52
Na, lengyelek! Volhínia képbe kerül végre? Az első perctől kezdve nem kellett volna támogatást nyújtani, mert csak belerúgnak mindenkibe. Az a " köszönöm" náluk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!