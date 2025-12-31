Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: Trump után sorra állnak ki a világ vezetői Putyin mellett
Az amerikai elnök után az indiai miniszterelnök is elítélte az ukrán hadsereg tettét.
Újra sikerült bebizonyítania, hogy nem ő a legnagyobb ukrán stratéga.
A lengyel elemző, Eugeniusz Zinkiewicz (Myśl Polska) elutasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter állítását, miszerint Lengyelországban elfogadhatatlan az ukránok elnyomása – írja az Izvesztyija, valamint a Gazeta.
Zinkiewicz szerint senki sem tartja vissza erővel az ukránokat, ha rosszul érzik magukat, hazatérhetnek.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter korábban óvatosságra intette Szibihát a hasonló kijelentésekkel kapcsolatban, miután Szibiha Orbán Viktor miniszterelnököt Oroszország legértékesebb európai szövetségesének nevezte.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP