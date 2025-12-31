Minden határt átlépett az ukrán külügyminiszter: egyszerre gázolt bele a magyarok és a lengyelek lelkébe

A Terminátor világa jött el, a levegő tele van halállal – Demkó Attila év végi gyorsmérlege a világról

A szakértő nem szépíti a valóságot: Európa 1945 óta nem látott ilyen borzalmat, miközben az amerikai és európai elit még mindig csodára vár. Demkó Attila szerint a béke útja nehezebb a vártnál, és bár Trump új reményt hozott, a világ még mindig lángokban áll – Afrikától a Közel-Keletig.