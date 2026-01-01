Kína akkumulátorral foglalja el a tengereket

Nyerő pozícióban

A fejlesztések Kína növekvő strukturális előnyét mutatják a globális hajógyártásban. Bár továbbra is kérdéses, hogy a tisztán elektromos konténerhajók mikor és milyen mértékben terjednek el világszerte, az irány egyértelmű. Peking nem várja meg a piac döntését, hanem maga kezdi el kialakítani azt a technológia,a gyártás és a szabványok szintjén is.

A Gotion akkumulátorai már a „battery swap” technológiát is támogatják, amely lehetővé teszi a hajók gyors akkucseréjét, radikálisan csökkentve az állásidőt. Tehát a hajó akkumulátorai moduláris, konténerbe foglalt egységek, amelyek szabványos méretűek és könnyen kiemelhetők, azaz amikor kikötnek, a lemerült akkucsomagokat egyszerűen kiveszik, majd pár óra alatt beteszik a teljesen feltöltött modulokat. Ezzel az állásidő radikálisan csökken: egy konténerhajónál a töltési idő napokban lenne mérhető, így azonban egyszerű logisztikai műveletté válik. A legnagyobb újítása ebből következően az, hogy maga az akkumulátor nem a hajó „része”, csupán egy cserélhető erőforrás, ami az üzleti modell új elemeit hozhatja létre: megjelenik a kikötői zöldenergia-szolgáltatás és a flottaszintű energiamenedzsment. A fejlesztés legfontosabb aspektusa pedig már messze túlmutat a találmányon, a battery swap ugyanis szabványkérdés is:

aki meghatározza az akkumulátormodul méretét, csatlakozását, hűtését, biztonsági protokolljait és tanúsítványait, az lényegében megkaparintja magát a piacot.

Ha a kínai gyártók – mint a Gotion – rendszerszinten terjesztik el ezt a modellt, akkor a hajók, kikötők és energialáncok hosszú távon is a kínai technológiához fognak kötődni, függetlenül attól, hogy ki a tulajdonos vagy az üzemeltető.