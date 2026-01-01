Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
elektromos kínai catl technológia

Kína akkumulátorral foglalja el a tengereket

2026. január 01. 18:25

Miközben a Nyugat még azon vitatkozik, hogy a dekarbonizáció gazdasági teher vagy erkölcsi kötelesség, Kína már iparpolitikai eszközzé alakította át: az elektromosakkumulátor-gyártásban felhalmozott technológiai és termelési fölényével most a tengerek felé terjeszkedik.

2026. január 01. 18:25
null
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a hajóépítési kapacitások terén Kína messze maga mögé utasítja az egész globális mezőnyt, most azonban még jobban rálépett a gázpedálra, miközben járművet is váltott: akkumulátorgyártó óriásai (elsősorban a CATL és a Gotion) segítségével valósítják meg azt a jövőt, amely a világ többi részének nagyon sokáig még sci-fi kategória marad: az elektromos hajókra épülő személyszállítást és kereskedelmet. A kínai akkugyártók immár nemcsak beszállítói, hanem alakítói is az új energiával működő hajók piacának.  

A CATL bejelentése, miszerint három éven belül saját fejlesztésű, tisztán elektromos óceánjáró hajót állít forgalomba, messze nem olyan, mint egy Toyota-szerű, egyre kínosabbá váló PR-fogás. A vállalat nyíltan globális „újenergiás nagyhatalomként” definiálja önmagát, a tengeri hajózás e-akkus megoldása pedig bebetonozná a trónját a járműipari szegmens csúcsán. 

A vállalat 2017 óta fejleszt hajózási alkalmazásokat, eddig mintegy 900 – igaz, egyelőre többnyire folyami – hajót látott el akkumulátorokkal, így ma az elektromoshajó-akkumulátorok globális piacának körülbelül 40 százalékát uralja. 

A hangsúlyt azonban már áthelyezték a tengeri hajózásra: a Yujian 77, Kína első tisztán elektromos meghajtású, nagy teljesítményű akkumulátorral felszerelt személyszállító óceánjárója már üzemel, demonstrálva, hogy a technológia nem csak elméletben működik. Ezzel párhuzamosan a Gotion olyan akkumulátorcsomagokat fejlesztett ki, amelyek már konténerszállító hajók meghajtására is alkalmasak. A Puffer Fish Blue 01 nevű 132 konténeres elektromos hajó fontos mérföldkő: azt jelzi, hogy a kínai akkumulátoripar képes megfelelni a nemzetközi hajózási szabványoknak is az elektromos megoldásokkal. Ami a továbblépést illeti, 2023 végén már le is szállították a világ első, 700 konténeres, tisztán elektromos hajóját a Cosco számára. 

Nyerő pozícióban 

A fejlesztések Kína növekvő strukturális előnyét mutatják a globális hajógyártásban. Bár továbbra is kérdéses, hogy a tisztán elektromos konténerhajók mikor és milyen mértékben terjednek el világszerte, az irány egyértelmű. Peking nem várja meg a piac döntését, hanem maga kezdi el kialakítani azt a technológia,a gyártás és a szabványok szintjén is. 

A Gotion akkumulátorai már a „battery swap” technológiát is támogatják, amely lehetővé teszi a hajók gyors akkucseréjét, radikálisan csökkentve az állásidőt. Tehát a hajó akkumulátorai moduláris, konténerbe foglalt egységek, amelyek szabványos méretűek és könnyen kiemelhetők, azaz amikor kikötnek, a lemerült akkucsomagokat egyszerűen kiveszik, majd pár óra alatt beteszik a teljesen feltöltött modulokat. Ezzel az állásidő radikálisan csökken: egy konténerhajónál a töltési idő napokban lenne mérhető, így azonban egyszerű logisztikai műveletté válik. A legnagyobb újítása ebből következően az, hogy maga az akkumulátor nem a hajó „része”, csupán egy cserélhető erőforrás, ami az üzleti modell új elemeit hozhatja létre: megjelenik a kikötői zöldenergia-szolgáltatás és a flottaszintű energiamenedzsment. A fejlesztés legfontosabb aspektusa pedig már messze túlmutat a találmányon, a battery swap ugyanis szabványkérdés is:  

aki meghatározza az akkumulátormodul méretét, csatlakozását, hűtését, biztonsági protokolljait és tanúsítványait, az lényegében megkaparintja magát a piacot.  

Ha a kínai gyártók – mint a Gotion – rendszerszinten terjesztik el ezt a modellt, akkor a hajók, kikötők és energialáncok hosszú távon is a kínai technológiához fognak kötődni, függetlenül attól, hogy ki a tulajdonos vagy az üzemeltető. 

A kínai hajógyárak 2025 első három negyedévében még mindig a globális rendelések 65 százalékáért feleltek – enyhe visszaeséssel ugyan, de továbbra is toronymagas fölénnyel. A megrendelések csökkenése azonban így is arra ösztönzi a kínai gyártókat, hogy kapacitásaikat az új energiájú és technológiailag fejlettebb hajók irányába tereljék. Ráadásul a rivális a szomszédban van: Dél-Korea piaci részesedése egy év alatt csaknem megduplázódott, ami azt jelzi, hogy a hagyományos hajógyártásban Kína már nem élvez automatikus hegemóniát. Ez részben megmagyarázza, miért tolódik el a hangsúlya az elektromos, sőt nukleáris meghajtású hajók irányába. A tervek szerint 2035-re elkészülhet a világ első nukleáris meghajtású konténerhajója, sőt már egy 25 ezer konténeres, atomenergiával működő óriás terve is az asztalon van. 

*** 

Kapcsolódó: 

 

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: GREG BAKER / AFP

neszteklipschik
2026. január 01. 18:44
Köszönjük lippsik, hogy Európa ebben IS lemaradt, mert ti tönkreb@sztátok!
MaBaker
2026. január 01. 18:40
Kínának ez csak azért jó mert ők gyártják az akkut. Mindenki másnak csak egy nemkívánatos nyűg a további erőltetett elektrifikáció főleg amég se elektromos termelési kapacitás se megfelelő hálózat nincs hozzá.
