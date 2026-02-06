Új járműkategória érkezik: a KRESZ-ben is megjelenik végre az elektromos roller

A tervezet az elektromos rollereseket a védtelen közlekedők közé sorolja, hasonlóan a gyalogosokhoz és kerékpárosokhoz. Ezért kiterjeszti rájuk a kötelező biztonságos oldaltávolság szabályát, így a többi járművezetőnek nagyobb távolságot kell tartania tőlük előzéskor és elhaladáskor.

Az igazgatóhelyettes kiemelte: a szigorúbb szabályozás indokolt, mert az elektromobilitási eszközökkel kapcsolatos balesetek száma az elmúlt években drasztikusan emelkedett. A jogalkotó ezért igyekszik a biztonságosabb közlekedési tér felé terelni a rollereseket.

A kis teljesítményű motoros rollerek esetében a javaslat lehetővé teszi a járdán való közlekedést is, de kizárólag a gyalogosok sebességéhez igazodva, maximum 10 km/órás tempóval.

Az önkormányzatoknak lehetőségük lesz helyi korlátozásokat bevezetni, például bizonyos járdaszakaszokon teljesen megtiltani a rollerezést. A részletek továbbra is a szakmai és társadalmi egyeztetés részei, a végleges szabályok 2026 szeptemberétől léphetnek életbe.

Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel: