elektromos építési és közlekedési minisztérium kresz eszköz kerékpáros

Új járműkategória érkezik: a KRESZ-ben is megjelenik végre az elektromos roller

2026. február 06. 20:44

A balesetek számának meredek emelkedése miatt volt szükség a szabályozásra.

2026. február 06. 20:44
null

Pénteken az Építési és Közlekedési Minisztérium mikromobilitási szakértőkkel, szakmai szervezetekkel és érdekképviseleti csoportokkal folytatott egyeztetést az új közlekedési szabályok pontosításáról – írta meg a vezess.hu.

Az új KRESZ egyik legfontosabb célja a jelenlegi jogszabályok hiányosságainak pótlása, különösen az elektromos és egyéb mikromobilitási eszközök (pl. elektromos rollerek) szabályozása terén. A tervezet középpontjában a gyermekek védelme és a biztonságosabb közlekedés megteremtése áll. Ezért a használatukat életkori korlátozásokhoz, valamint kerékpáros fejvédő vagy bukósisak kötelező viseléséhez köti a minisztérium javaslata.

A részletek még a társadalmi egyeztetés során finomodhatnak.

Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese az új KRESZ-ről szóló egyeztetésen ismertette a legfontosabb változásokat a mikromobilitási eszközök kapcsán. Az új szabályozás először rögzíti a mikromobilitási eszközök fogalmát, a motoros rollereket pedig két kategóriára bontja kis- és nagyteljesítményű eszközökre.

A tervezet az elektromos rollereseket a védtelen közlekedők közé sorolja, hasonlóan a gyalogosokhoz és kerékpárosokhoz. Ezért kiterjeszti rájuk a kötelező biztonságos oldaltávolság szabályát, így a többi járművezetőnek nagyobb távolságot kell tartania tőlük előzéskor és elhaladáskor.

Az igazgatóhelyettes kiemelte: a szigorúbb szabályozás indokolt, mert az elektromobilitási eszközökkel kapcsolatos balesetek száma az elmúlt években drasztikusan emelkedett. A jogalkotó ezért igyekszik a biztonságosabb közlekedési tér felé terelni a rollereseket.

A kis teljesítményű motoros rollerek esetében a javaslat lehetővé teszi a járdán való közlekedést is, de kizárólag a gyalogosok sebességéhez igazodva, maximum 10 km/órás tempóval.

Az önkormányzatoknak lehetőségük lesz helyi korlátozásokat bevezetni, például bizonyos járdaszakaszokon teljesen megtiltani a rollerezést. A részletek továbbra is a szakmai és társadalmi egyeztetés részei, a végleges szabályok 2026 szeptemberétől léphetnek életbe.

Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel:

  • csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert;
  • kerékpáros fejvédő használata kötelező;
  • járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek;
  • utas nem szállítható;
  • vontatmányt csatlakoztatni tilos;
  • kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.
     

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Michal Fludra/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Takagi
2026. február 06. 21:08
Remek. Már nagyon kellett.
