Új járműkategória érkezik: a KRESZ-ben is megjelenik végre az elektromos roller

A körülmények tisztázása folyamatban van.
A balesetek számának meredek emelkedése miatt volt szükség a szabályozásra.
Pénteken az Építési és Közlekedési Minisztérium mikromobilitási szakértőkkel, szakmai szervezetekkel és érdekképviseleti csoportokkal folytatott egyeztetést az új közlekedési szabályok pontosításáról – írta meg a vezess.hu.
Az új KRESZ egyik legfontosabb célja a jelenlegi jogszabályok hiányosságainak pótlása, különösen az elektromos és egyéb mikromobilitási eszközök (pl. elektromos rollerek) szabályozása terén. A tervezet középpontjában a gyermekek védelme és a biztonságosabb közlekedés megteremtése áll. Ezért a használatukat életkori korlátozásokhoz, valamint kerékpáros fejvédő vagy bukósisak kötelező viseléséhez köti a minisztérium javaslata.
A részletek még a társadalmi egyeztetés során finomodhatnak.
Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese az új KRESZ-ről szóló egyeztetésen ismertette a legfontosabb változásokat a mikromobilitási eszközök kapcsán. Az új szabályozás először rögzíti a mikromobilitási eszközök fogalmát, a motoros rollereket pedig két kategóriára bontja kis- és nagyteljesítményű eszközökre.
A tervezet az elektromos rollereseket a védtelen közlekedők közé sorolja, hasonlóan a gyalogosokhoz és kerékpárosokhoz. Ezért kiterjeszti rájuk a kötelező biztonságos oldaltávolság szabályát, így a többi járművezetőnek nagyobb távolságot kell tartania tőlük előzéskor és elhaladáskor.
Az igazgatóhelyettes kiemelte: a szigorúbb szabályozás indokolt, mert az elektromobilitási eszközökkel kapcsolatos balesetek száma az elmúlt években drasztikusan emelkedett. A jogalkotó ezért igyekszik a biztonságosabb közlekedési tér felé terelni a rollereseket.
A kis teljesítményű motoros rollerek esetében a javaslat lehetővé teszi a járdán való közlekedést is, de kizárólag a gyalogosok sebességéhez igazodva, maximum 10 km/órás tempóval.
Az önkormányzatoknak lehetőségük lesz helyi korlátozásokat bevezetni, például bizonyos járdaszakaszokon teljesen megtiltani a rollerezést. A részletek továbbra is a szakmai és társadalmi egyeztetés részei, a végleges szabályok 2026 szeptemberétől léphetnek életbe.
Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel:
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Michal Fludra/AFP
