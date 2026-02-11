Ön tudja, mit jelentenek ezek a táblák az új KRESZ tervezetben?

A „Mobilitási pont” azt jelzi, hogy ezen a ponton lehet a közösségi járműmegosztó rendszerhez tartozó járműveket leadni és átvenni.

A „Töltési pont” tábla azt jelenti, hogy ott elektromos autók töltésére kialakított hely van. Ide csak elektromos járművel lehet beállni, és ott is csak addig szabad parkolni, amíg ténylegesen töltöd az autót. Ha a „Töltési pont” jelzőtábla alatt „Parkolótárcsa” kiegészítő tábla is van, az jelezheti a parkolás leghosszabb megengedett időtartamát.