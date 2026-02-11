Ön tudja, mit jelentenek ezek a táblák az új KRESZ tervezetben?

Ilyen lenne az új KRESZ: most bárki elmondhatja a véleményét
Új világ köszönthet a rolleresekre és a gyalogosokra, a közutakon pedig kicsit magasabb sebességre kapcsolhatunk majd a tervek szerint.
A Vezess.hu mutatott rá néhány érdekességre a tervezett jogszabályban, amely nem biztos, hogy minden autósnak egyértelműek elsőre.
Jelentős mértékben megváltozik majd hamarosan a közlekedés Magyarországon, ha elfogadja az Országgyűlés az új KRESZ-tervezetet. A Vezess.hu szedett össze öt olyan táblát, amely nem biztos, hogy minden autósnak egyértelmű elsőre és érdemes már előre megtanulni a jelentését. Ilyen például a
„Felakadás” (56. ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy az út magassági vonalvezetése miatt a nagy tengelytávú jármű felakadhat.
Az „Akadályozó jármű” (85. ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy az úton akadályt képező járműre lehet számítani.
A „Mobilitási pont” azt jelzi, hogy ezen a ponton lehet a közösségi járműmegosztó rendszerhez tartozó járműveket leadni és átvenni.
A „Töltési pont” tábla azt jelenti, hogy ott elektromos autók töltésére kialakított hely van. Ide csak elektromos járművel lehet beállni, és ott is csak addig szabad parkolni, amíg ténylegesen töltöd az autót. Ha a „Töltési pont” jelzőtábla alatt „Parkolótárcsa” kiegészítő tábla is van, az jelezheti a parkolás leghosszabb megengedett időtartamát.
A „Cipzármódszer” (cipzárelv) kiegészítő tábla bevezetése régóta érik már, hiszen a hazai autósok jó része tudja mit jelent, és alkalmazzák is rendszeresen. Az ilyen táblával jelölt útszakaszokon az elfogyó sávból cipzár szerűen kell a továbbhaladó sávba átsorolni, valamint a továbbhaladó sávba az elfogyó sávból átsorolókat is így kell beengedni. Szóval akinek elfogy a sávja, annak akkor kell átsorolni a vele párhuzamosan futó sávban, amikor az elfogyó sáv végére ér.