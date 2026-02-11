Ft
cipzármódszer kresz tábla jármű

Ön tudja, mit jelentenek ezek a táblák az új KRESZ tervezetben?

2026. február 11. 08:49

A Vezess.hu mutatott rá néhány érdekességre a tervezett jogszabályban, amely nem biztos, hogy minden autósnak egyértelműek elsőre.

2026. február 11. 08:49
null

Jelentős mértékben megváltozik majd hamarosan a közlekedés Magyarországon, ha elfogadja az Országgyűlés az új KRESZ-tervezetet. A Vezess.hu szedett össze öt olyan táblát, amely nem biztos, hogy minden autósnak egyértelmű elsőre és érdemes már előre megtanulni a jelentését. Ilyen például a

„Felakadás” (56. ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy az út magassági vonalvezetése miatt a nagy tengelytávú jármű felakadhat.

Az „Akadályozó jármű” (85. ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy az úton akadályt képező járműre lehet számítani. 

 

A „Mobilitási pont” azt jelzi, hogy ezen a ponton lehet a közösségi járműmegosztó rendszerhez tartozó járműveket leadni és átvenni.

 

A „Töltési pont” tábla azt jelenti, hogy ott elektromos autók töltésére kialakított hely van. Ide csak elektromos járművel lehet beállni, és ott is csak addig szabad parkolni, amíg ténylegesen töltöd az autót. Ha a „Töltési pont” jelzőtábla alatt „Parkolótárcsa” kiegészítő tábla is van, az jelezheti a parkolás leghosszabb megengedett időtartamát.

 

A „Cipzármódszer” (cipzárelv) kiegészítő tábla bevezetése régóta érik már, hiszen a hazai autósok jó része tudja mit jelent, és alkalmazzák is rendszeresen. Az ilyen táblával jelölt útszakaszokon az elfogyó sávból cipzár szerűen kell a továbbhaladó sávba átsorolni, valamint a továbbhaladó sávba az elfogyó sávból átsorolókat is így kell beengedni. Szóval akinek elfogy a sávja, annak akkor kell átsorolni a vele párhuzamosan futó sávban, amikor az elfogyó sáv végére ér.

 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Reszelő Aladár
2026. február 11. 09:36
A cipzár elvről kellene egy komoly internetes kampányt építeni. Nem bonyolult. Amúgy a vonalazással is világossá lehetne tenni, hogy nem egyik sáv fogy el, hanem egyesülnek egyenrangú módon. Asszem az orsztrákoknál ezt úgy oldják meg autópályán, hogy táblázás mellett elkezd a két fonódó sáv szűkülni, majd egyszercsak eltűnik középről a terelővonal, azaz onnantól már egy sáv, egyiknek sincs előnye.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. február 11. 09:26
"A „Cipzármódszer” tábla, akkor kell átsorolni a vele párhuzamosan futó sávban, amikor az elfogyó sáv végére ér" Igen, nem előbb és nem is később..
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 11. 09:18
A „Mobilitási pont” ezek szerint az a hely, ahol a rollerek henteregnek a járdán.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. február 11. 09:01
393. ábra Achtung! Slicceket felhúzni, pride felvonulás a környéken.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!