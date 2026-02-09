Akciófilmbe illő jelenetek: kalasnyikovos, símaszkos fegyveresek robbantottak fel egy pénzszállítót Olaszországban fényes nappal (VIDEÓ)

Hétfő reggel fegyveres támadás érte a Battistolli biztonsági cég két páncélozott pénzszállító járművét Olaszországban, a Brindisit Leccével összekötő 613-as gyorsforgalmi úton, a Lecce felé vezető oldalon – írja az Index. Az akció helyi idő szerint nem sokkal reggel 8 óra előtt történt Cerano és San Pietro Vernotico között, amikor egy Kalasnyikovokkal felfegyverzett, símaszkos csoport megállásra kényszerítette a konvojt.

A támadásban lövések dördültek, ezt követően a pénzszállító jármű oldalát felrobbantották, majd üldözés indult, amelynek végén két gyanúsítottat őrizetbe vettek – írja az Index.