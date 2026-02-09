Akciófilmbe illő jelenetek: kalasnyikovos, símaszkos fegyveresek robbantottak fel egy pénzszállítót Olaszországban fényes nappal (VIDEÓ)

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Hétfő reggel fegyveres támadás érte a Battistolli biztonsági cég két páncélozott pénzszállító járművét Olaszországban, a Brindisit Leccével összekötő 613-as gyorsforgalmi úton, a Lecce felé vezető oldalon – írja az Index. Az akció helyi idő szerint nem sokkal reggel 8 óra előtt történt Cerano és San Pietro Vernotico között, amikor egy Kalasnyikovokkal felfegyverzett, símaszkos csoport megállásra kényszerítette a konvojt.
A támadásban lövések dördültek, ezt követően a pénzszállító jármű oldalát felrobbantották, majd üldözés indult, amelynek végén két gyanúsítottat őrizetbe vettek – írja az Index.
Úgy tudni, a rablótámadók három „nagy teljesítményű” autóval és egy teherautóval hajtották végre az akciót – az utóbbit később fel is gyújtották, hogy elzárják az utat. A támadók kék villogókkal felszerelt járműveket használtak, a rendelkezésre álló formációk szerint a támadók a menekülés közben civil autósokat is megtámadtak, az úttestre pedig szögeket szórtak, hogy lassítsák az üldözést.
Az akció végül eredménytelennek bizonyult, a pénzszállító járművek utasai pedig nem szenvedtek sérülést. Az olasz csendőrség üldözésbe kezdett az elkövetők után, amelynek során egy szolgálati gépkocsit több lövés talált el, valamint sor került egy civil járművel való ütközésre is, ám senki nem sérült meg. Campo Panareo közelében két, Foggia megyéből származó személyt fogtak el, ugyanakkor egyelőre nem bizonyított, hogy kapcsolatban állnak-e a bűncselekményt elkövető csoporttal.
Képernyőfotó: Youtube