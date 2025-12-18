Ft
salvini olaszországban migráció bíróság orbán viktor

Orbán Viktor elsők között üdvözölte Matteo Salvinit: „véget ért a boszorkányüldözés, győzött az igazság”

2025. december 18. 09:09

Véget ért az 5 éves per, Salvini felmentését az olasz bíróság jogerősen megerősítette, Orbán Viktor pedig üdvözölte az ítéletet.

2025. december 18. 09:09
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az olasz legfelsőbb bíróság felmentette Matteo Salvinit az 5 éve tartó migránsügyi perben, megerősítve, hogy az ország határainak védelme nem bűncselekmény.

A politikus még belügyminiszterként 2019-ben akadályozta meg egy 147 fős migránscsoport automatikus partraszállását Szicíliában, ami miatt emberek túszul ejtése és hatalommal való visszaélés vádjával indult ellene eljárás, de a bíróság minden vádat elutasított. Salvini felmentését a Liga és a jobboldali vezetők, köztük Giorgia Meloni miniszterelnök is üdvözölték, a politikus pedig a határok védelméért rendezett áprilisi milánói demonstrációra hívta a patrióta pártok képviselőit.

Salvini felmentésére közösségi-média felületén reagált Orbán Viktor miniszterelnök is.

„Felmentve – az igazság győzött! Hazafitársaim, Matteo Salvini öt éven át politikai boszorkányüldözés áldozata volt, mert megakadályozott egy illegális partraszállást Olaszországban. Az öt hosszú évnyi bírósági eljárás egy dolgot bizonyított: az ország határainak védelme NEM bűn!” – fogalmazott a kormányfő.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

patópál
2025. december 18. 10:31
Nem, nem győzött Salvini, mert a libsiknek 5 évig sikerült a bíróságra hurcolászniuk őt. Ez maga a büntetés, nem egy esetleges elmarasztaló ítélet. Szégyen, hogy ezt az idióta emberrablásos vádat nem kukázták ki tárgyalás nélkül.
Burg_kastL71-C
2025. december 18. 09:30 Szerkesztve
Minden ilyen változás mögött ami a Patriótákat igazolja -- akár az egész atlanti világban --- amögött már ott van Trump és a Republikánus amerikaiak szelleme. Ha nem így lenne, vagy folytatódott volna a végtelenségig Salvini pere -- a szünet nélküli Alinsky féle nyomásgyakorlás jegyében -- vagy tényleg börtönbe zárták volna. Úgy látszik, hogy a vörös itáliai igazságszolgáltatásnak imégis csak hordozott egy erős üzenetet az, hogy Trump egy új európai észak-déli keresztény alapú védszövetséget alakít, aminek Olaszország lesz a déli szárnya. Fent az északin, Lengyelországban is lesz változás.
Chekke-Faint
2025. december 18. 09:27
Olasz lehet az mentális retardáltség és böszmeség, hogy hazafiságért büntető ügy lett.
elcapo-2
2025. december 18. 09:20
Pedig az olasz bírók is túnyomórészt libsik , ugyanúgy , ahogy nálunk.........lásd még a poloska famíliát!
