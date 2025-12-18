Orbán Viktor elsők között üdvözölte Matteo Salvinit: „véget ért a boszorkányüldözés, győzött az igazság”

A politikus még belügyminiszterként 2019-ben akadályozta meg egy 147 fős migránscsoport automatikus partraszállását Szicíliában, ami miatt emberek túszul ejtése és hatalommal való visszaélés vádjával indult ellene eljárás, de a bíróság minden vádat elutasított. Salvini felmentését a Liga és a jobboldali vezetők, köztük Giorgia Meloni miniszterelnök is üdvözölték, a politikus pedig a határok védelméért rendezett áprilisi milánói demonstrációra hívta a patrióta pártok képviselőit.