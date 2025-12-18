Orbán Viktor elsők között üdvözölte Matteo Salvinit: „véget ért a boszorkányüldözés, győzött az igazság”

A határok védelme nem bűncselekmény – a legfelsőbb bíróság felmentette Salvinit
Giorgia Meloni miniszterelnök is üdvözölte az ítéletet.
Véget ért az 5 éves per, Salvini felmentését az olasz bíróság jogerősen megerősítette, Orbán Viktor pedig üdvözölte az ítéletet.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az olasz legfelsőbb bíróság felmentette Matteo Salvinit az 5 éve tartó migránsügyi perben, megerősítve, hogy az ország határainak védelme nem bűncselekmény.
A politikus még belügyminiszterként 2019-ben akadályozta meg egy 147 fős migránscsoport automatikus partraszállását Szicíliában, ami miatt emberek túszul ejtése és hatalommal való visszaélés vádjával indult ellene eljárás, de a bíróság minden vádat elutasított. Salvini felmentését a Liga és a jobboldali vezetők, köztük Giorgia Meloni miniszterelnök is üdvözölték, a politikus pedig a határok védelméért rendezett áprilisi milánói demonstrációra hívta a patrióta pártok képviselőit.
Salvini felmentésére közösségi-média felületén reagált Orbán Viktor miniszterelnök is.
„Felmentve – az igazság győzött! Hazafitársaim, Matteo Salvini öt éven át politikai boszorkányüldözés áldozata volt, mert megakadályozott egy illegális partraszállást Olaszországban. Az öt hosszú évnyi bírósági eljárás egy dolgot bizonyított: az ország határainak védelme NEM bűn!” – fogalmazott a kormányfő.
